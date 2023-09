[株式会社カドー]

“空気をデザインする We design for atmosphere ”をコンセプトに、空気清浄機や加湿器などの開発・販売を手がける株式会社カドー(本社:東京都港区⽩金台4-2-11 代表取締役社長:古賀宣行)は、世界最小級(※1)でパワフルな“ワンタッチ”ふとん乾燥機「FOEHN001(フェーン001)」を2023年11月下旬より発売予定です。発売に先駆けて9月17日(日)より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて先行公開を行い、プロジェクトスタート1分で目標金額を達成いたしました。初日支援総額3,000万円、9月26日(火)時点で5,700万円を超える応援購入をいただいております。ご支援いただいた皆様に深く感謝申し上げるとともに、追加リターンが決定いたしましたのでお知らせいたします。









Makuakeプロジェクト詳細



<プロジェクト名>

【毎日の睡眠習慣が変わる】消臭機能付きワンタッチふとん乾燥機



<プロジェクトページ>

https://www.makuake.com/project/cado_foehn001/



<Makuake販売期間>

2023年9月17日(日)10:00~2023年11月5日(日)18:00



<製品名>

ふとん乾燥機 FOEHN001(フェーン001)



<リターン>

1. 【超超早割(30%OFF)】ふとん乾燥機 FOEHN001/先着200個 16,940円(税込)

2. 【超早割(28%OFF)】ふとん乾燥機 FOEHN001/先着500個 17,424円(税込)

3. 【早割(25%OFF)】ふとん乾燥機 FOEHN001/先着800個 18,150円(税込)

4. 【Makuake割(20%OFF)】ふとん乾燥機 FOEHN001/先着1000個 19,360円(税込)

5. 【2個セット超早割(39%OFF)】ふとん乾燥機 FOEHN001/先着100個 29,524円(税込)

6. 【2個セット早割(30%OFF)】ふとん乾燥機 FOEHN001/先着500個 33,880円(税込)

7. 【スペシャルセット(30%OFF)】FOEHN001+加湿器 STEM630i 51,800円(税込)

8. 【スペシャルセット(30%OFF)】FOEHN001+BRAIN SLEEP CLOCK 53,130円(税込)

以下追加リターン

9. 【追加割(18%)】ふとん乾燥機 FOEHN001/先着3000個 19,844円(税込)

10.【2個セット追加割(28%)】ふとん乾燥機 FOEHN001/先着800個 34,848円(税込)

*想定販売価格 24,200円(税込)

*1、2、3、5は完売いたしました。





POINT

空気をデザインするcadoによる、革新的プロダクト

世界最小級(※1)でパワフルな“ワンタッチ”ふとん乾燥機「FOEHN001(フェーン001)」



1. “空気をデザインする”cadoがふとん乾燥機に革命を。

2. ワンタッチで挿し込むだけであたため・乾燥・消臭・除菌・ダニ対策。

3. 他のふとん乾燥機よりも圧倒的に小型!365日快眠環境をつくれます。





FUNCTION

“空気をデザインする”cadoのデザインとテクノロジーを凝縮した、世界最小級なのにパワフルな“ワンタッチ”ふとん乾燥機「FOEHN001(フェーン001)」。このスティックを布団に挿し込むだけで、ふっくらさらさらな快眠環境がつくれます。FOEHN001で新しい眠りと目覚めをご体感ください。





1. ワンタッチで55℃パワフル温風(特許出願済)

cado独自の送風技術で、コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。シングルサイズはもちろんのこと、ダブルサイズの布団も隅々まで温風が行き渡ります。パワフルながら業界最小クラスの420Wと省エネです(※2)。



【実証:風圧実験】左:他社一般製品、右:cado ふとん乾燥機「FOEHN001」



【実証:風速実験】2m先まで届く高風速



【実証:ダブルベッドサイズのサーモグラフィー検証】確かな風圧と風速で隅々まで風が届く。





2. 暖めるだけじゃない。ニオイ・ダニ・湿気を対策

ふとん乾燥機史上初のオゾンを搭載(※3)。気になるニオイを除去し、ダニ対策まで。コースはあたため、乾燥、ダニ対策、送風の計4コース。花粉の気になる春、ジメジメした梅雨、寝汗のかきやすい夏、布団が冷たくて寝つきの悪い秋冬、オールシーズン活躍します。



<臭気濃度90%相当減が実証>

臭気強度は一般に6段階に区分されます。cadoのふとん乾燥機なら、「ニオイを感じない」と定義される臭気強度まで消臭できることを実証しました。

試験方法:自社調べ。疑似汗臭(アンモニア、酢酸、イソ吉草酸の混合臭気)を付着させた試験布を枕に貼り付け、送風モードでオゾン消臭運転。臭気判定士および複数名のパネラーにて6段階臭気強度法にて評価。



<約60度の温風でダニ対策>

一般的にベッドには数百万~数億匹のダニが住み着いていると言われています。毎日のベッドドライでダニ対策が可能です。







3. 365日使えるスマート設計

コンパクト&軽量なので、使用も収納も手間知らず。おでかけ前に挿し込んでベッドクリーニングとして、眠る前に挿し込んでナイトルーティンとして。忙しい毎日の中でも習慣化しやすく、365日あなたのライフスタイルに寄り添って快眠をサポートします。温度過昇防止装置搭載で安全性も徹底的に追求。マット塗装に柔らかなウォームグレーカラーは寝室に馴染みやすく、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。









PRODUCT STORY

「空気をデザインする」をコンセプトに掲げ、“美しい空気”と“心地よい空気感”を創出するブランドのcado(カドー)。「圧倒的な技術力」とそれを活かす「美しいかたち」の両軸を備えるため、こだわりのあるモノづくりを大切にしてきました。空気清浄機・加湿器・除湿機などを中心に、これまで空気のプロとして培ってきた技術を一本のふとん乾燥機に応用することで、従来の概念を覆す全く新しいふとん乾燥機を開発することに成功しました。商品名の「FOEHN(フェーン)」はドイツ語で、山腹から吹きおろす乾燥した高温の風、風炎を指します。





鈴木 健 | KEN SUZUKI

カドー取締役副社長、デザイナー、カドー クリエイティブディレクター。 東芝にて家電や情報機器のデザイン・デザインマネジメントに従事。アマダナへ移籍し、プロダクトデザインおよびデザインマネジメントを担当した。現在は、カドーのクリエイティブディレクション全般を担う。iF DESIGN AWARD、レッド・ドット・デザイン賞、グットデザイン賞など多数受賞。





SPEC







製品名: ふとん乾燥機 FOEHN001(フェーン001)

発売予定日: 2023年11月下旬

想定販売価格: 24,200円(税込)

本体色: ウォームグレー

型名: FEN-001

電源: AC 100V 50-60Hz

消費電力: 420W(最大)

外形寸法: 直径 約49 × 高さ 約315 mm

質量: 約420g(電源コードを除く)

電源コード長: 約2.0m

安全装置: 温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)

付属品: 取扱説明書(保証書)

※4





「Makuake」とは





「Makuake」は、「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」をビジョンに掲げる、アタラシイものや体験の応援購入サービスです。全国100社以上の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。



URL:https://www.makuake.com/

iOSアプリ: https://apps.apple.com/app/apple-store/id1274816320

Androidアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ca_crowdfunding.makuake_android



<会社概要>

会 社 名: 株式会社マクアケ

U R L: https://www.makuake.co.jp/

代 表 者: 代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地: 〒150-0002東京都渋谷区渋谷2-16-1Daiwa渋谷宮益坂ビル 10F

設 立: 2013年5月1日

事業内容: 「Makuake」を中心とした各種支援サービスの運営、研究開発技術を活かした製品プロデュース支援事業







ブランド



We design for atmosphere. 空気をデザインする

cadoは 美しい “空気” と 心地良い “空気感“ を創出するブランドです。



企業情報

製造・販売元:株式会社カドー(東京都港区白金台 4-2-11)

製品ラインアップ:空気清浄機、加湿器、除湿機、除菌脱臭機、理美容製品 etc.

オフィシャルサイト:https://cado.com/

取扱店舗:家電量販店、百貨店、インテリアショップ、カドーオンラインストア



本製品のリリース、広報に関するお問い合わせ

株式会社カドー 担当:金崎・小出

03-6455-7610 / press@cado.co.jp





※1~3 家庭用ふとん乾燥機において自社調べ(2023年8月現在)



※4 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。







企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-20:46)