インキュベイトファンド株式会社(所在地:東京都港区、代表パートナー:赤浦 徹、本間 真彦、和田 圭祐、村田 祐介、ポール・マクナーニ 以下インキュベイトファンド)は、2023年10月13日(金)・14日(土)に、起業家/投資家合同経営合宿『インキュベイトキャンプ 16th』を実施いたしました。







インキュベイトキャンプは、16名の起業家とベンチャーキャピタリスト(以下ゲストVC)がペアを組んで事業をブラッシュアップする1泊2日の合宿です。2日目の事業ブラッシュ後に行われた決勝プレゼンテーションの結果、総合順位は1位『株式会社パワーウェーブ』、2位『株式会社MUSE』、3位『株式会社Wrusty』となりました。



インキュベイトキャンプ16th概要





【インキュベイトキャンプとは】

インキュベイトキャンプは、スタートアップ経営者を対象とした1泊2日の合宿プログラムです。起業家はこの2日間を通じてゲストVCとディスカッションを重ねて事業プランをブラッシュアップしていきます。2日目にはプレゼンテーションを行い、審査員からのフィードバック・アドバイスを得ることができます。

またインキュベイトファンドが、エントリー後やキャンプ参加後の資金調達機会提供に加えて、構築した関係性の中での事業支援を継続的に行います。

過去15回で240名以上の起業家がインキュベイトキャンプに参加し、累計調達額は約500億円を突破しました。



▼インキュベイトキャンプ16th 公式サイト

https://m.incubatefund.com/incubatecamp16th



インキュベイトキャンプ 16th 各賞に関して





総合順位(1位~5位):Day2の審査員及びゲストVCの採点結果により5社を選出

ベストグロース賞 :Day2の順位がDay1の順位から最も上がった3社を選出

審査員賞 :Day2の全審査員の採点結果が最も高かった1社を選出

スポンサー賞 :Day2の全スポンサーの採点結果が最も高かった1社を選出

キャピタリスト賞 :起業家からのメンタリングのフィードバック結果より、上位キャピタリスト3名を選出



インキュベイトキャンプ 16th 結果発表





【総合順位】

1位 株式会社パワーウェーブ / 種田 憲人氏(担当:Coral Capital / 澤山 陽平氏)

事業概要 :モビリティ向けワイヤレス電力伝送技術

Webサイト:https://powerwave.co.jp/





2位 株式会社MUSE / 笠置 泰孝氏(担当:Spiral Capital / 千葉 貴史氏)

事業概要 :小売店舗の人手不足解決と売り場活性化を実現するプラットフォーム

Webサイト:https://www.muse-gr.com/





3位 株式会社Wrusty / 上田 遼氏(担当:インキュベイトファンド / 村田 祐介)

事業概要 :自費診療向けのオンライン診療プラットフォーム

Webサイト:https://wrusty.co/





4位 株式会社アークス / 棚瀬 将康氏(担当:JAFCO / 沼田 朋子氏)

事業概要 :生殖補助医療の自動化

Webサイト:https://www.arcs-inc.jp/





5位 amu株式会社 / 加藤 広大氏(担当:Bonds Investment Group / 野内 敦氏)

事業概要 :廃漁網ナイロン素材ブランドの運営

Webサイト:https://www.amu.co.jp/





【ベストグロース賞】

1位 株式会社Wrusty / 上田 遼氏(担当:インキュベイトファンド / 村田 祐介)

2位 amu株式会社 / 加藤 広大氏(担当:Bonds Investment Group / 野内 敦氏)

3位(タイ) 株式会社ジーニアルテクノロジー / 阿部川 明優氏(担当:ANOBAKA / 長野 泰和氏)

3位(タイ) 株式会社FACTORY X / 神谷 喜穂氏(担当:インキュベイトファンド / Paul McInerney)



【審査員賞】

株式会社MUSE / 笠置 泰孝氏(担当:Spiral Capital / 千葉 貴史氏)



【スポンサー賞】

株式会社パワーウェーブ / 種田 憲人氏(担当:Coral Capital / 澤山 陽平氏)



【キャピタリスト賞】

1位 Eight Roads Ventures / 村田 純一氏



2位(タイ)Coral Capital / 澤山 陽平氏

2位(タイ)インキュベイトファンド / 村田 祐介



インキュベイトキャンプ 16th 参加起業家一覧(敬称略・氏名五十音順)





株式会社ジーニアルテクノロジー / 阿部川 明優

株式会社Wrusty / 上田 遼

株式会社パワーウェーブ / 種田 憲人

株式会社Prediction / 大木 健一朗

株式会社knewit / 小川 直哉

Onebox株式会社 / 奥村 恒太

株式会社MUSE / 笠置 泰孝

amu株式会社 / 加藤 広大

株式会社FACTORY X / 神谷 喜穂

Zaimo株式会社 / 古城 巧

株式会社TxTo / 田中 雄太

株式会社アークス / 棚瀬 将康

株式会社on call / 符 毅欣

株式会社M-INT / 藤尾 夏樹

キッズウィークエンド株式会社 / 三浦 里江

LINDA PESA株式会社 / 山口 亜祐



インキュベイトキャンプ 16th 参加キャピタリスト(ゲストキャピタリスト、審査員/敬称略・氏名五十音順)





サイバーエージェント・キャピタル / 近藤 裕文

セプテーニ・ホールディングス / 佐藤 光紀

iSGSインベストメントワークス / 佐藤 真希子

Coral Capital / 澤山 陽平

W fund / 新 和博

株式会社三井住友銀行 / 高橋 潤

ジェネシア・ベンチャーズ / 田島 聡一

グローバル・ブレイン / 立岡 恵介

Spiral Capital / 千葉 貴史

XTech Ventures / 手嶋 浩己

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ / 中野 慎三

ANOBAKA / 長野 泰和

JAFCO / 沼田 朋子

Bonds Investment Group / 野内 敦

グロービス・キャピタル・パートナーズ / 福島 智史

WiL / 松本 真尚

DIMENSION / 宮宗 孝光

Eight Roads Ventures / 村田 純一

UB Ventures / 頼 嘉満



<インキュベイトファンド 参加キャピタリスト>

・General Partner 赤浦 徹

・General Partner 本間 真彦

・General Partner 和田 圭祐

・General Partner 村田 祐介

・General Partner Paul McInerney



インキュベイトファンドでは、今後も1社でも多くの事業成長・資金調達支援に繋がるイベントや勉強会を開催してまいります。今後のイベント開催情報については、インキュベイトファンドが運営するスタートアップ・VC業界の情報発信マガジン「Zero to Impact Magazine」をご確認ください。



Zero to Impact Magazine:https://m.incubatefund.com/



インキュベイトファンドについて





インキュベイトファンドは、「志ある起業家の挑戦を、愚直に支え抜く」をモットーに、創業期の投資・育成に特化した独立系ベンチャーキャピタルです。シードスタートアップへの投資において国内最大規模の実績を有しております。起業家のよきパートナーとして、最も近いポジションから、新規事業の創造やベンチャー企業の立ち上げ及びバリューアップに努めています。



【組織概要】

インキュベイトファンド

URL:http://incubatefund.com/

所在地:東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3F

代表パートナー:赤浦 徹、本間 真彦、和田 圭祐、村田 祐介、Paul McInerney



【本件に関するお問い合わせ】

インキュベイトファンド Incubate Camp 16th事務局(仁木・瀬戸)

Email : incubatecamp@incubatefund.com



