東晶貿易株式会社(東京都港区 代表取締役:大泉弘晶)が運営する、インターンの求人サイト「ユアターン(https://www.your-intern.com/)」では、2022年度インターンに参加した学生から高い評価を集めた企業に送られる「ユアターンPresents BEST INTERN AWARD」の結果を発表いたしました。











ユアターンPresents BEST INTERN AWARDとは?





長期インターンで、学生の成長できる機会を増やしたい。

私達は「長期インターン探すならユアターン」をコンセプトに、

学生の皆さんの成長機会を増やすため、様々な企業の求人を紹介してきました。

今年は「BEST INTERN AWARD」と銘打ち、さらに規模を拡大。

BEST INTERN AWARDでは、2022年、長期・短期に関わらずインターンに参加した学生に投票を実施をし、より高評価を得た企業を表彰します!

結果ページは下記よりご確認ください。

https://www.your-intern.com/award/2022/



各部門の紹介



今年は4部門を解説をし、それぞれの部門ごとに学生投票を行いました。



・BEST INTERN(今年参加して最もよかったインターン)

・社員がスゴいと感じたインターン

・オフィスが素敵すぎるインターン

・SDGsに積極的に取り組んでいるインターン





ユアターンPresents BEST INTERN受賞企業



株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ

AGC株式会社

ANA中部国際空港

CIJ株式会社

LINE株式会社

NTT東日本

凸版印刷株式会社

アプコグループジャパン株式会社

コスモ石油株式会社

シブヤ精機株式会社

株式会社ダイセル

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

バスクリン株式会社

パナソニック株式会社

RIZAP株式会社

株式会社BeautyTerminal

株式会社CIC

株式会社Plusbase

株式会社SUPER STUDIO

株式会社アエナ

株式会社イオンリテール

株式会社キーエンス

株式会社セブンイレブンジャパン

株式会社ニトリ

株式会社マーキュリー

株式会社マイクロアド

株式会社ユニ

株式会社山形銀行

株式会社大日本除虫菊

株式会社紀陽銀行

共同エンジニアリング株式会社

株式会社共同テレビジョン

住友生命保険相互会社

株式会社大林組

東海旅客鉄道株式会社

日揮ホールディングス株式会社

日本IBM株式会社

日本テキサス・インスツルメンツ合同会社

日本航空株式会社

日本生命保険相互会社

日本年金機構

豊島株式会社

株式会社野村総合研究所

有限会社ブルークロス

郵船ロジスティックス株式会社



そのほかの賞は、下記のページにてご紹介しております。

https://www.your-intern.com/award/2022/



選ばれた企業には「BEST INTERN バッジ」の付与も!



さらに、今年のBEST INTERN AWARDにノミネートされた企業には、「BEST INTERN バッジ」をプレゼント!

企業ページなどに掲載していただくことで、次にインターンに参加する学生へのアプローチにもなります。





ユアターン伊藤のコメント



入って良かった長期インターンを紹介していた「ユアターンのベストインターン大賞」、2022年度は様々な観点で素敵なインターンを紹介いたします。

「オフィスがきれいだった企業」「社員がスゴかった企業」などZ世代の採用にフォーカスした新しい内容となっております。



PROFILE

ユアターン伊藤

自ら大学2年生から東晶貿易株式会社にて長期インターンを開始。 様々な業務やポジションを歴任し、大学4年次にユアターンを立ち上げ。 現在は大学と連携した「長期インターンセミナー」で長期インターンを広める活動を行っている。



Twitter:https://twitter.com/your_intern_ito

YouTubeコラボ:https://www.youtube.com/watch?v=tjF0YUz9f3Y



ユアターン概要









「長期インターンならユアターン!」

ユアターンは長期インターン求人を中心に、インターン求人を紹介しています。

その他、会社説明会も随時紹介しており、就活に悩む学生のサポートをしています。

インターン相談会も随時実施しているので、インターンに興味のある学生の方はぜひ登録してみてください!

https://www.your-intern.com/



会社概要



会社名:東晶貿易株式会社

代表者:代表取締役 大泉 弘晶

所在地:東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38F

TEL:03-6230-9978

ホームページ :https://www.tosho-trading.co.jp/



