1994年にデビュー、ヴィンテージジーンズ・ブームを牽引した「EDWIN505」が30周年を目前とした2023年秋に再デビュー。









1990年代に起こったヴィンテージデニムブーム。

ヴィンテージジーンズが古着市場で高騰し、日本中の若者がこぞって買い漁り、熱狂した。

同時に多くのジーンズブランドがヴィンテージジーンズの復刻という概念を打ち出し、その忠実な再現性を競いながら、様々な「レプリカジーンズ」が登場していった。



そんな中、EDWINは1994年に”ニューヴィンテージ“のコンセプトの下、『EDWIN505』を発表。

国産のオリジナルセルビッチデニムを使用し、ALL MADE IN JAPANで作り上げた『EDWIN505』は、そのクオリティのみならず、価格を含む独自のこだわりや「穿きつぶせヴィンテージ」というオリジナリティによって、当時の若者や多くの人々にヴィンテージジーンズに対する新しい概念を植え付け、大ヒットした。



その『EDWIN505』がデビュー30周年を目前とした、2023秋、進化した再デビューを果たす。

ヴィンテージジーンズを彷彿とさせるディテールや洗い加工、当時の風合いを現代の技術や概念により一層進化させ、ストレッチ全盛の世の中に、今一度、硬派なジーンズの価値を提案する。





商品ラインナップ:各年代にインスパイアされた3つのシルエットと2つのジャケット。





今回発売する505は、ワイドストレート、ルーズストレート、レギュラーストレートの3型。

単なるフィット違いではなく、それぞれ1940年代~1960年代からインスパイアされたフィット、ディテール、 USED加工を再現している。ジーンズがワークウェアだった時代からファッションへと変化していく歴史も堪能出来るラインナップ。



505Z WIDE

ジーンズがワークウェアだったʼ40年代の無骨なワイドストレート。

生地感はもちろん、加工色では、ワークウェアとして着用されたようなリアルなUSEDを再現。







lot : E50540

color : 100 (OneWash/Rinse)

126 (Dark Used Wash)

146 (Mid Used Wash)

size : 30/31/32/33/34/36/38inch

Price (tax in) : 15,400円 (col.100) / 17,600円 (col.126/146)



505ZX LOOSE

フィットが現代のジーンズに近づいたʼ50年代らしいゆったりフィット。 ʼ40sよりフィットが細くなったことで加工色もよりメリハリがきき、ヒゲやハチノスもリアルに再現。







lot : E50550

color : 100 (OneWash/Rinse)

126 (Dark Used Wash)

146 (Mid Used Wash)

size : 29/30/31/32/33/34/36inch

Price (tax in) : 15,400円 (col.100) / 17,600円 (col.126/146)



505ZXX REGULAR

ジーンズがファッションとなったʼ60年代のヴィンテージジーンズを再現。ややテーパードしたレギュラーフィット。日常生活でジーンズが着用されていた時代のUSED感も再現。







lot : E50560

color : 100 (OneWash/Rinse)

146 (Mid Used Wash)

156 (Light Used Wash)

size : 29/30/31/32/33/34/36inch

Price (tax in) : 15,400円 (col.100) / 17,600円 (col.146/156)





ジーンズと同時にデニムジャケット2型も発売。

ジーンズのコンセプトと同じく、1950年代、1960年代と各時代にインスパイアされたフィット、ディテール、 USED加工を再現。



505 DENIM JACKET ʻ50s

ʻ50年代にあったデニムジャケットのディテールを再現。フロントプリーツ仕様のボックス型シルエット。ジーンズと同じ13.75ozの日本製セルビッジデニムを使用。



lot : E55550

color : 100 (OneWash/Rinse)

size : S/M/L/XL

Price (tax in) : 22,000円



505 DENIM JACKET ʻ60s

ʻ60年代にあったデニムジャケットのディテールを再現。主にトラックドライバーたちが好んで愛用したことからトラッカージャケットの愛称でも親しまれている王道の仕様。





lot : E55560

color : 100 (OneWash/Rinse)

size : S/M/L/XL

Price (tax in) : 22,000円



