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富山県で初！『こども矯正歯科ファボーレ前クリニック 』と『キ…

富山県で初！『こども矯正歯科ファボーレ前クリニック 』と『キレイライン矯正』『キレイラインKIDS』が2024年1月15日より提携開始。2023年12月25日より予約受付中

［SheepMedical Technologies 株式会社］

「2万円（税込22,000円）から始められる」とSNSの口コミでも話題の『キレイライン矯正』『キレイラインKIDS』（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松本直純）は、2024年1月15日より『こども矯正歯科ファボーレ前クリニック 』（富山県富山市）にて、キレイライン矯正およびキレイラインKIDSの提供を開始いたします。
富山県では初の提携クリニックとなり、ご予約の受付は2023年12月25日より開始しております。


こども矯正歯科ファボーレ前クリニック
提携クリニック情報


住所：
富山県富山市婦中町下坂倉90-3

アクセス：
【車でご来院の場合】富山ICから約7分
【電車のご来院の場合】高山本線速星駅から徒歩約15分

診療時間：
月曜・火曜・水曜・金曜：10:00～13:00/14:30～19:00
土曜：9:00～13:00/14:30～18:00

休診日：
【キレイライン矯正の休診日】不定休

キレイラインKIDS：
対応可

※上記は2023年12月25日時点の情報です。診察時間や休診日が変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。

こども矯正歯科ファボーレ前クリニック　初回検診予約


・『キレイライン矯正』初回検診のご予約
https://lp.kireilign.com/clinics/5301?ads=rls_toyama_kodomo

・『キレイラインKIDS』初回検診のご予約
https://lp.kireilign.com/clinics/5301?brand=kids&ads=rls_toyama_kodomo



『キレイライン矯正』『キレイラインKIDS』公式SNS


『キレイライン矯正』『キレイラインKIDS』公式SNS

『キレイライン矯正』概要


『キレイライン矯正』ブランドロゴ

『キレイライン矯正』誕生ストーリー

『キレイラインKIDS』概要


『キレイラインKIDS』ブランドロゴ


会社概要




企業プレスリリース詳細へ （2023/12/26-19:16）

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