~業務と両立しながらIT開発技術(Java、Webアプリ開発、JavaScript)を学ぶ~



『「新しいあたりまえ」で、新しい世界を創る FORVAL 』を理念に掲げる、次世代経営コンサルタント集団である株式会社フォーバル(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:中島 將典、東証プライム市場(証券コード:8275)以下「フォーバル」)の連結子会社である株式会社アイテック(本社:東京都港区、代表取締役社長:加納 敏行、以下「アイテック」)は 、ビジネスパーソンが日々の業務と両立しながら学べるオンライン研修として、「朝錬で鍛えるIT技術研修」の提供を開始いたしました。













実施の背景・目的



昨今、企業がDXを成功させるために必要となる内部人材のリスキリングが強く求められております。しかし、業務と両立させながら専門スキルを身に付けることは難しいのが現状です。

これを受けアイテックは、長きにわたり培ったIT人材育成のノウハウを活かし、JavaやJavaScriptでの開発技術をイチから学びたいビジネスパーソンを対象として、「Javaプログラミング基礎」、「Webアプリ開発入門」、「JavaScript基礎」を各12日間、朝9時スタートで1日当たり1.5時間の講義で学ぶ、法人企業向けオープン研修を開講いたしました。組織・企業におけるDX推進に向けた人材育成、ならびにIT技術教育をご支援いたします。





本コースの受講ポイント



本研修は、オンライン講義の為、講師への直接質問や、講義録画による欠席時の後日受講・復習も可能です。また、研修1日当たりの講義拘束時間が短いため、該当のIT開発技術を学ばせたい人材に対する「リスキリング教育」、「プログラミング言語の転換教育」の他、新入社員や中途採用者への「技術的フォローアップ研修」等、各種ニーズに対してお勧めできるスケジュール構成となっております。

また、本研修は、厚生労働省の『人材開発支援助成金』活用も可能です。



▼研修の詳細、研修スケジュール、お申込み等は、以下をご確認ください。

https://www.itec.co.jp/store/products/detail.php?product_id=3844





講座プログラムの詳細



■コース内容







■各研修概要

受講費用:各研修 ¥120,000/人(12回/税別)

※使用テキストは別途、受講者ご自身で準備していただくようお願いします。

定員 :30人(最少開催人数:3名 ※定員に満たない場合は中止)

講義時間:9時~10時30分+演習・Q&A10時30分~11時(自由参加)

受講環境:オンライン講義(Zoom、Slack、UMU)WindowsPC(受講者準備)

※他OSでの受講は可能ですが、サポート外です。



■受講内容について

目的 :業務との両立できる状態で、講師に質問できる環境での開発スキル自己学習を促す

対象者 :中途採用者、新しくプログラミングを学ぶ必要がある既存社員、フォローアップが必要な新入社員、他 Eラーニングより研修で学びたい方



■想定するレベル

・本やEラーニングなど独学では難しい方向けに、初めの一歩をお手伝いする研修となります。知識として、「知らない」から「知っている」レベルまでが目標。「わかる」までは講義外の演習やテキストで復習していただきます。

・本研修は新入社員研修とは異なり業務をしながら新しい技術を学ぶ方を想定したカリキュラム構成のため研修時間外で2~3時間程度の復習や演習などを併用いただきます。

・本研修では、業務に入った際に指示がわかり、自分である程度は調べて作業が遂行できるレベルを目指しています。





カリキュラムとスケジュール

















株式会社アイテックとは



アイテックは「IT パスポート試験」をはじめとする IT エンジニアの登竜門である情報処理技術者試験対策支援に強みを持ち、 IT 初学者のビジネスパーソンから高度 IT 人材まで、書籍、 e ラーニング、模擬試験、研修等を通じて、創業以来 39 年間、企業各社様の持続的発展に貢献すべく、延べ法人 11,000 団体、 130 万人の皆様に教育サービスを提供。 2022 年 3 月には「デジタルリテラシー協議会」の活動方針には賛同を表明しました。

今後も日本産業界全体のデジタル人材育成を加速するため、 DX を推進する組織・企業のデジタルリテラシーの向上に貢献してまいります。



■会社概要

社名 :株式会社アイテック

代表 :代表取締役社長 加納 敏行

設立 :2005 年 6 月 7 日

所在地 :東京都港区西新橋 1 18 6 クロスオフィス内幸町 6F

URL :https://www.itec.jp/index.html





株式会社フォーバルとは



企業経営を支援する次世代経営コンサルタント集団で、中小・小規模企業のDXアドバイザーのリーディング・プレーヤーであるフォーバル(資本金:41億50百万円、東証プライム市場【証券コード:8275】)は、中小・小規模企業を対象に「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の5分野に特化したコンサルティングサービスをコアビジネスとしています。詳しくは、ホームページ( https://www.forval.co.jp/ )をご参照ください。



■会社概要

社名 :株式会社フォーバル

代表 :代表取締役社長 中島 將典

設立 :1980年(昭和55年)9月18日

所在地 :東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号 青山オーバルビル14階

URL :https://www.forval.co.jp/



