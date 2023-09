[株式会社heart relation]

アパレルでは初の名古屋開催。エレガントさがありながら様々なスタイリングが叶うアウターコレクション2023。



株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営する「Her lip to」は2023年9月23日(土)~26日(火)に東京、10月4日(水)~10日(火)に名古屋、10月28日(土)~10月30日(月)に大阪にて、アウターのフィッティングイベント「New Season Preview 2023 "Outer Collection"」を開催いたします。







<3都市開催、名古屋は初。シーズンムード高まるアウターコレクションをお披露目>

東京と大阪、そしてアパレルでは初となる名古屋にて、計14日間に渡り開催する「New Season Preview 2023 "Outer Collection"」。

名古屋の会場となるのはジェイアール名古屋タカシマヤ。Her lip toのオフラインイベントで百貨店でのポップアップショップは2019年12月の大阪・阪急うめだ本店以来、約4年ぶりの開催となります。



今期のアウターコレクションは、Her lip toらしいエレガントさがありながら豊富な素材使いやデザインで、様々なスタイリングが叶う充実したラインアップを展開。



キービジュアルとなるシックな千鳥柄が目を惹くウールブレンドコートはシルエットが美しく、リュクスな存在感を放つ一着。

他にも、秋冬の着こなしにムードを添えるデイリーユースなフード付きのボアコートや、身に纏うだけで女性らしい品格を際立たせてくれるリバーコートなどが登場いたします。



一部ラインアップ



Proust Wool-Blend Melton Coat ¥36,000 tax in

color:houndstooth / rose petale

size:S,M



Fleur Shearling Boa Coat ¥42,000 tax in

color:ecru / misty pink / mocha

size:S,M



Capucines Long River Coat ¥45,000 tax in

color:rich brown / ecru / navy

size:S,M



■「New Season Preview 2023 "Outer Collection"」詳細

東京会場

チケットページ

https://herlipto.jp/products/new-season-preview-2023-in-tokyo

開催期間:2023年9月23日(土)~26日(火)

開催場所:House of Herme(ハウス オブ エルメ)

アクセス:東京都渋谷区神宮前5-2-6 2F

販売日時:2023年9月12日(火)19:00~

※チケットは全て先着順となります。

※詳細はチケットページをご覧ください。



名古屋会場

開催期間:2023年10月4日(水)~10日(火)

開催場所:ジェイアール名古屋タカシマヤ 5階 ローズパティオ

営業時間:午前10時~午後8時

住所:愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1−4

チケット販売日時:2023年9月27日(水)19:00~

※初日のみ10:05~17:05予約制、17:05以降フリー入場となります。

※チケットページは後日Her lip toの公式SNSにてお知らせいたします。

※営業時間は予告なく変更となる場合があります。詳しくは商業施設ホームページをご確認ください。



大阪会場

開催期間:2023年10月28日(土)~10月30日(月)

開催場所:Imagine & Design Salon

アクセス:大阪府大阪市中央区南船場2-6-12

販売日時:2023年10月12日(木)19:00~

※チケットページは後日Her lip toの公式SNSにてお知らせいたします。

※10月30日(月)はフリー入場となります。

※詳細はチケットページをご覧ください。



■Her lip to(ハーリップトゥ)とは

小嶋陽菜がプロデューサーとなり、2018年に設立したライフスタイルブランド。自身のファッションセンスを活かしたアパレルラインが好評を得た後、ビューティライン「Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティー)」やランジェリーライン「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」、コンセプトストア「House of Herme(ハウス オブ エルメ)」を展開いたします。



Her lip to



「今着たい服」



日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。



生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。



“Her life is her art.”



小嶋陽菜がプロデュースする、

Her lip toはこの言葉が由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、

それがHer lip toです。



公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herliptoofficial2391

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press



■その他ブランド一覧

Her lip to BEAUTY

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



ROSIER by Her lip to

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/



House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:https://www.instagram.com/houseofherme/



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数995万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。



■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation PR担当:及川(オイカワ)

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト:https://heartrelation.co.jp/



■一般のお客様のお問い合わせ

Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io

(返信にお時間がかかることがございます。)

営業時間11:00-17:00

定休日:土日祝日



