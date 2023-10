[ICheck株式会社]

ICheck株式会社(東京都千代田区、代表取締役 : 金子賢一、以下「ICheck」)は、今回、 『国際カミングアウト・デー(National Coming Out Day)』のため、弊社で取り扱いのある各種検査キット7種セット(梅毒トレポネーマリスク・C型肝炎ウイルスリスク・すい臓がん腫瘍マーカー・前立腺がん腫瘍マーカー・ピロリ菌・HIVウイルスリスク・子宮頸がんリスク検査キット)を期間限定で販売をする「知るコトキャンペーン」を開始いたします。





知るコトは、多様性を尊重し、オープンな対話により包括的な社会構築の第一歩となります。この機会に、相手の事を知り、相手と自分の健康を知る良い機会となる事を願っております。



さらに、HIVウイルスリスク・梅毒トレポネーマリスク検査キットの同種2個セットの販売もいたします。



ICheckは、すべての人が自分らしく健康で活躍できる社会を応援し続けます。



「知るコトキャンペーン」検査キットコレクション







【知るコトセット】検査キット7種

https://store.icheck.jp/view/item/000000000080



【知るコトセット】HIVウイルスリスク検査キット2個

https://store.icheck.jp/view/item/000000000081



【知るコトセット】梅毒トレポネーマリスク検査キット2個

https://store.icheck.jp/view/item/000000000082



【知るコトセット】HIVウイルスリスク+梅毒トレポネーマリスク検査キット

https://store.icheck.jp/view/item/000000000083





すべての人のココロとカラダの健康を願い、安心を提供するICheck





ICheckでは、すべての人の健康をサポートする企業になりたいという強い思いから、検査と早期発見の重要性を広める啓発活動を行っています。事業を通じて社会の課題解決に取り組むだけでなく、がんを含む様々な感染症の拡大防止を呼びかけるための活動も実施しており、これらの活動を幅広い世代に伝えるために、「予防啓発」と「検査文化の普及」に取り組んでまいります。





『国際カミングアウト・デー(national Coming Out Day)』とは





10月11日は、National Coming Out Day(全国カミングアウトデー)と言って、カミングアウトを祝い、前向きに支援しようとする日です。(※決してカミングアウトを「強制」するものではありません)(※1)

最初の年は、米国の18の州で全国カミングアウトデーを祝うイベントが開催され、その後、21州に増加。やがて、世界中に広がっていきました(なので、名称は「全国」カミングアウトデーですが、実質的には「国際」カミングアウトデーになっています。日本では「国際カミングアウトデー」という表記が一般的になっています)



(※1) PRIDE JAPAN:https://www.outjapan.co.jp/pride_japan/glossary/ka/5.html





