【&TEAM(エンティーム】 デビュー後初の授賞式に参加! 「AAA」史上初、バーチャルアーティストが出演決定!バーチャルグループ 【SAGONG_EE_HO(サゴンイホ)】 緊急合流。



12月13日(火)日本ガイシホール(名古屋)にて開催する、アジア最大級アワード「2022 Asia Artist Awards in Japan」の出演アーティスト情報第6弾を発表。バーチャルグループ 「SAGONG_EE_HO(サゴンイホ)」が緊急合流し、「AAA」史上初、バーチャルアーティストの出演が決定しました。また「ハイブリッドレーベルズジャパン」1号グループ 「&TEAM(エンティーム」が デビュー後、初の授賞式に参加します。





音楽のグローバル市場の未来を担う、新しいアーティストが「2022 Asia Artist Awards in Japan」に出演します。今回、9人組のグローバルグループ【&TEAM(エンティーム)】、そして、3人組バーチャルグループ 【SAGONG_EE_HO(サゴンイホ)】が12月13日(火)に開かれる「2022 Asia Artist Awards in Japan」に参加することが決定しました。





写真提供:&TEAM(HYBE LABELS JAPAN)、SAGONG_EE_HO(ノヌニ特攻隊エンターテインメント)





&TEAM(K、FUMA、NICHOLAS、EJ、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI)は、日本発のグローバルグループでHYBE LABELS JAPANに所属。 「それぞれの個性を持った9人が“&”で繋がり、一つのチームになって多様

な世界を繋ぎ、自己の限界を超える」という意味が込められており、互いに異なる出発点からつながった彼らは、団結力とフレッシュなチームワークを武器にエンタメ界を駆け抜けていきます。



韓国と日本はもちろん、全世界が注目する超大型グローバルグループ&TEAMは12月7日にデビューを控えています。特に「2022 Asia Artist Awards in Japan」は&TEAMがデビュー後、初めて参加する授賞式となります。全

世界のファンに初めて公開される舞台という点で大注目です。



また「2022 Asia Artist Awards in Japan」では「Asia Artist Awards」史上初のバーチャルアーティストが登場します。今年6月に公式デビューしたSAGONG_EE_HO (OREERC、XOONY、ITAWONPARK)は、メタバース時代が到来する今、Z世代のアイデンティティを表現するために作られたバーチャルグループです。



デビュー曲「WAKE UP」に続き、最近、新曲「CIRCUSDA」を配信したSAGONG_EE_HOは独自の世界観を持ち、多彩なマーケティング手法でK-POP業界に新しいパラダイムを提示しています。「2022 Asia Artist Awards in Japan」では従来の授賞式では見られなかった、現実世界と仮想世界が融合する斬新なオープニングパフォーマンスを披露する予定です。



「2022 Asia Artist Awards in Japan」は12月13日(火)、日本ガイシホール(名古屋)で開催されます。本イベントは、主催は韓国・STARNEWSと株式会社メディアボーイ(本社:東京都港区 代表:稲垣登)。主幹はTHE STAR PARTNER、カルチュア・エンタテインメント株式会社(本社:東京都品川区 代表:中西一雄)です。



なお、本イベントの入場チケットは、非売品となります。協賛会社のプレゼントキャンペーンのチケット、もしくはオフィシャル・ツアーにてご参加いただけます。詳細につきましては、公式Twitterにてご案内致します。





Asia Artist Awardsとは







Asia Artist Awards(アジアアーティストアワード、略:AAA)は、K-POP、K-Drama、K-Movieが融合した韓国初のアジアの授賞式。一年を通じてアジアと韓国の音楽界で輝いたアーティストを中心に、視聴者投票、デジタルチャート、CDの販売数、専門審査委員会の審査結果を総合して受賞者を選出する「音楽部門」、そして、地上波またはケーブルテレビ等、全てのチャンネルの作品を審査する「ドラマ部門」の授賞式が融合したアジア最大級のライブイベントです。

今年(2022年)は日本での開催が決定。12月13日(火)日本ガイシホールにて行われ、SEVENTEEN、THE BOYZ、Stray Kids、ITZY、TREASURE、IVE、Kep1er、LE SSERAFIM、NewJeans、PENTAGON、KARD、チェ・イェナ、NiziU、NMIXX、TEMPEST、キム·ソンホ、ソ·イングク、ファン·ミンヒョン、イ·ジェウク、カン·ダニエル等々、K-POPシーンを代表するアーティストや、豪華俳優陣が本会場に集結いたします。

https://www.asiaartistawards.jp





「2022 Asia Artist Awards in Japan」 開催概要



・ イベント名: 2022 Asia Artist Awards in Japan

・ 開催日: 2022年12月13日(火)

・ 開催場所:日本ガイシホール (愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16)

・ 主催: STARNEWS、株式会社メディアボーイ

・ 主幹: Asia Artist Awards 組織委員会、THE STAR PARTNER、カルチュア・エンタテインメント株式会社

・ 公式サイト : https://www.asiaartistawards.jp

・ 公式Twitter : https://twitter.com/aaa2022_jp

・ 出演アーティスト(予定): SEVENTEEN、THE BOYZ、Stray Kids、ITZY、TREASURE、IVE、Kep1er、LE SSERAFIM、NewJeans、PENTAGON、KARD、チェ·イェナ、NiziU、NMIXX、TEMPEST、宇宙少女Chocome、VERIVERY、AleXa、CRAVITY、TFN、KINGDOM、LIGHTSUM、Billlie、TRENDZ、Lapillus、ATBO、キム·ソンホ、ソ·イングク、ファン·ミンヒョン、イ·ジェウク、カン·ダニエル、イム·ヨンウン、イ·ジュノ、ナインウ、キム·セジョン、ボナ、キム·ヨンデ、パク·ミニョン、クォン·ユリ、ハン·ソヒ、イ·ジュンヨン、リュ·ギョンス、イム·ジェヒョク、ソ·ボムジュン、&TEAM、SAGONG_EE_HO(順不同)





写真提供 : VERIVERY・キム・セジョン(JELLYFISH ENTERTAINMENT)、KINGDOM(GF ENTERTAINMENT)AleXa(ZB LABEL)、Billlie(MYSTIC STORY)、THE BOYZ・ATBO(IST ENTERTAINMENT)宇宙少女Chocome・CRAVITY・IVE・ボナ(STARSHIP ENTERTAINMENT)、NewJeans(ADOR)、LIGHTSUM・PENTAGON・ナ・イヌ(CUBE ENTERTAINMENT)、TREASURE(YG ENTERTAINMENT)、SEVENTEEN・ファン・ミンヒョン(PLEDIS ENTERTAINMENT)、LE SSERAFIM(SOURCE MUSIC)、Stray Kids・ITZY・NiziU・NMIXX・イ・ジュノ(JYP ENTERTAINMENT)、KARD(DSP Media)、Kep1er(WAKEONE、SWING ENTERTAINMENT)、TFN・Lapillus(MLD ENTERTAINMENT)、TRENDZ(Global H media)、チェ·イェナ·TEMPEST(YUE HUA ENTERTAINMENT)キム・ソンホ(SALT ENTERTAINMENT)、ソ・イングク(STORY J COMPANY)イ・ジェウク(C-JES ENTERTAINMENT)、カン・ダニエル(KONNECT ENTERTAINMENT)、イム・ヨンウン(MULGOGI MUSIC)、キム・ヨンデ(OUTERKOREA)、パク・ミニョン・ソ・ボムジュン(HOOK ENTERTAINMENT)、クォン・ユリ(SM ENTERTAINMENT)、ハン・ソヒ(9ato ENTERTAINMENT)、イ・ジュニョン(Jflex)、リュ・ギョンス・イム・ジェヒョク(STUDIO SANTA CLAUS ENTERTAINMENT)





写真提供 : VERIVERY・キム・セジョン(JELLYFISH ENTERTAINMENT)、KINGDOM(GF ENTERTAINMENT)、AleXa(ZB LABEL)、Billlie(MYSTIC STORY)、THE BOYZ・ATBO(IST ENTERTAINMENT)、宇宙少女Chocome・CRAVITY・IVE・ボナ(STARSHIP ENTERTAINMENT)、NewJeans(ADOR)、LIGHTSUM・PENTAGON・ナ・イヌ(CUBE ENTERTAINMENT)、TREASURE(YG ENTERTAINMENT)、SEVENTEEN・ファン・ミンヒョン(PLEDIS ENTERTAINMENT)、LE SSERAFIM(SOURCE MUSIC)、Stray Kids・ITZY・NiziU・NMIXX・イ・ジュノ(JYP ENTERTAINMENT)、KARD(DSP Media)、Kep1er(WAKEONE、SWING ENTERTAINMENT)、TFN・Lapillus(MLD ENTERTAINMENT)、TRENDZ(Global H media)、チェ·イェナ·TEMPEST(YUE HUA ENTERTAINMENT)、キム・ソンホ(SALT ENTERTAINMENT)、ソ・イングク(STORY J COMPANY)イ・ジェウク(C-JES ENTERTAINMENT)、カン・ダニエル(KONNECT ENTERTAINMENT)、イム・ヨンウン(MULGOGI MUSIC)、キム・ヨンデ(OUTERKOREA)、パク・ミニョン・ソ・ボムジュン(HOOK ENTERTAINMENT)、クォン・ユリ(SM ENTERTAINMENT)、イ・ジュニョン(Jflex)、ハン・ソヒ(9ato ENTERTAINMENT)、リュ・ギョンス・イム・ジェヒョク(STUDIO SANTA CLAUS ENTERTAINMENT)、&TEAM(HYBE LABELS JAPAN)、SAGONG_EE_HO(ノヌニ特攻隊エンターテインメント)





カルチュア・エンタテインメント株式会社について



カルチュア・エンタテインメント(CE)グループは、エンタテインメントコンテンツの企画・製作を行うコンテンツプロバイダーとして2014年に設立しました。映像・出版・メディア・音楽・IPプロダクト等の幅広い事業領域を手掛け、良質なエンタテインメントをお届けするとともに、メディアミックスを推進することでコンテンツ価値やビジネスの最大化に取り組んでいます。https://ceg.co.jp





