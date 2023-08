[パシフィック洋行(株)]

「医食同源」「唯一無二」をコンセプトに「ハレの日に食べるパン」「食べて健康になるパン」を進化させ続けるブーランジェリー シニフィアン シニフィエは、SIX BARREL SODA を発売!



SIX BARREL SODA ~ソーダ用クラフトシロップ~:https://signifiantsignifie.com/?pid=175667842







SIX BARREL SODA ~ソーダ用クラフトシロップ~



製法や素材にこだわった天然由来のニュージーランド産ソーダシロップ"Six Barrel Soda "の3商品を、シニフィアン シニフィエ オンラインショップにて販売中。



大自然ニュージーランドを中心に世界から選び抜かれた果物やスパイスの素材、防腐剤や人工甘味料を使用しないナチュラルな造り、美味しさを追求したこだわりの製法、体に優しく気軽に本格的な美味しさを楽しめるシロップをお楽しみください。



炭酸水で割るだけで、簡単に美味しいクラフトコーラやクラフトジンジャーエールやノンアルコールカクテル "モクテル”が作れます。気分によって薄くしたり濃くしたり、お好みの味にカスタマイズを楽しんでください!



それ以外にもお酒で割ったり、アイスにかけても◎・・・楽しみ方はいろいろ!

たっぷりの氷を入れてつくれば、暑い夏にぴったりです!!





《Six Barrel Soda シックス・バレル・ソーダ社》

NZのバーで働いていたjoeとMikeが2012年に設立。販売されている清涼飲料水の品質に満足していなかった為、彼ら独自のレシピのシロップを作りはじめたのが始まりです。

「徹底的にこだわった品質」かつ「ユニークなフレーバー」のシロップを日々開発しています。

2021年にはNZ Artisan Awards にて、ノンアルコール部門の1位金賞に輝きました。



✤フレーバーは3種類✤

◇Cola Six コーラシックス

◇Classic Tonic クラシックトニック

◇Ginger Ale ジンジャーエール



✧ 商品価格

2,700円(税込)

✧ お取扱いについて

シニフィアン シニフィエ オンラインショップ



シニフィアン シニフィエ オンラインショップ https://signifiantsignifie.com/







SNS Instagram:https://www.instagram.com/signifiantsignifie_official/







