[ファーストアカウンティング株式会社 ]

言語の生成AIを活用した文字認識のシンプル化に向けた研究



ファーストアカウンティング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:森 啓太郎、以下、ファーストアカウンティング)は、コンピュータービジョンの国際会議WACV 2024(Winter Conference on Applications of Computer Vision 2024)により、当社の研究論文「DTrOCR: Decoder-only Transformer for Optical Character Recognition」(以下、本論文)が採択されたことを発表します。本学術会議は2024年1月3日~7日にハワイ州・ワイコロアにて開催される予定です。この研究は、AIが人間の扱う言語を理解した上で、画像の中にある文字認識を行う方法を提案しています。既存の手法より単純な構造にもかかわらず、読み取り精度の大幅な向上に成功いたしました。



採択された本論文のプレプリントは、arXivにて閲覧できます:https://arxiv.org/abs/2308.15996





これまでの文字認識技術の多くは、画像に書かれている文字をそのまま文字化するというものでした。近年では「書かれているテキスト」の言語的意味も加味することで精度を上げていこうとする研究がなされています。しかし、それらの手法は外部の知識モデルを頼ったり、複雑な方法で構築されており、扱いにくいものでした。



今回WACVに採択された本論文が提案する手法は、これまでの言語モデルを活用した文字認識のプロセスを見直し、近年注目を浴びている言語生成AI技術との親和性が高くなるようにモデル化を行いました。それに伴い、英語や中国語といった異なる言語、手書き、活字、シーン画像内のテキストと様々な場面での文字認識において、従来の手法よりも大幅な精度改善を実現しました。特に中国語の手書きベンチマークでは、本論文投稿当時、競合的な先行研究の精度は60%台でしたが、本研究では80%台に到達し、大きな精度改善を果たしました。詳細はプレプリントをご参照ください。



関係者のコメント



共同創業者兼チーフ・リサーチ・サイエンティスト(CRS)、藤武将人

今回の研究の利点は、よりシンプルな方法で文字認識を行えるようになったことです。知的探求により革新的な研究を行うことも重要ですが、それと同時に事業会社における研究活動においては、今までの技術をより上手く扱えるようにする実務的な研究が重要だと考えています。構造をシンプルにすることによって、研究領域における開発的な側面に開発者がより集中できるようになり、製品、お客様、社会への展開がよりスムーズになります。また、多言語対応などの拡張性も増大します。ファーストアカウンティングでは、これからも知的探求による革新的な研究を模索するとともに、実務的な研究にも注力していきたいと思います。





代表取締役社長、森啓太郎

WACV 2024で当社の研究論文が採択され、文字認識の分野において新たな展望を切り拓いたことを心から嬉しく思います。この論文は、AI技術が言語理解と画像処理を融合させ、よりシンプルなモデル構造にも関わらず文字認識の精度を飛躍的に向上させたことを示しています。

当社は、知的探求の重要性を認識し、革新的な研究を追求する一方で、実務の現場でも価値を提供することに注力しています。この研究のシンプルなアプローチは、開発を促進し、製品の展開をスムーズにし、多言語対応などの拡張性に貢献することを期待しています。

ファーストアカウンティングは、今後も知識と実務の融合を追求し、お客様や社会への価値提供を継続していきます。



ファーストアカウンティングは、2016年の創業以来、文字認識技術の研究・開発に取り組み、経理業務に関わるお客様のさまざまな課題解決に力を注いできました。私たちは、今回の生成AIを用いた文字認識の技術研究が文字認識技術のさらなる進化に寄与するものと考えています。当社は多様な手法を駆使し、生成AIや大規模言語モデルの研究をこれまで以上に強化し、サービス開発に活かすことで、これからも経理・会計領域のさまざまなお客様をサポートしてまいります。





ファーストアカウンティングについて

ファーストアカウンティングは、AIの力を活用して経理業務の効率化と自動化を実現する事業を展開する企業です。文字認識技術の向上を目的としてコンピュータービジョン分野のみならず、生成AIやLLMをはじめとする最新技術を研究し、さまざまな学術会議で論文発表をしています。また、これらの研究成果を元にサービス開発を行い、多数の大企業のお客様や会計ベンダー様にご提供しています。私たちのパーパスは「制約を取り払い、自信と勇気を与える」です。AI技術を活用してお客様の業務上のさまざまな制約を取り払い、より価値のある業務にフォーカスしていただけるように力を尽くしたいと考えています。詳細は下記をご参照ください。

https://www.fastaccounting.jp/





すべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。これらの名称、商標およびブランドの使用は、承認を意味するものではありません。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/23-10:40)