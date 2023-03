[株式会社STPR]



この度、株式会社STPR (本社:東京都渋谷区 代表:柏原真人 / ななもり。以下STPR)所属の「すとぷり」が、現在開催しているARENA TOUR 2023 "Here We Go!!"のツアー前半オフィシャルグッズにつきまして、全国のアニメイト、HMV店頭での発売が決定いたしましたことをお知らせいたします。





今回、店頭発売が決定したのは、現在、全国11会場 全44公演を開催中の すとぷり ARENA TOUR 2023 "Here We Go!!"のツアー前半に発売された一部の商品となります。

※商品の数には限りがございますのでご注意ください。





取り扱い箇所



■アニメイト (店頭)

2023年3月31日(金)発売予定

https://www.animate.co.jp/shop/



■HMV (※一部店舗を除く)

2023年4月7日(金)~順次発売予定

※店舗によって発売日が異なります。

https://www.hmv.co.jp/store/



ライブ会場やSTPR ONLINE STOREでお買い忘れの方も、この機会をぜひお見逃しなく!







■株式会社STPRについて







「ワクワクするようなビックリと、ステキな思い出を届けたい」

エンタメユニット「すとぷり」の活動をサポート/プロデュースするため、2018年に柏原真人/ななもり。が創業いたしました。

現在は、動画配信を中心に活動するクリエイターのサポートやプロデュースを手掛ける他、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営、ライブ&イベントの企画制作、グッズの企画制作販売、XRコンテンツの企画制作等、エンタメコンテンツを中心としたプロデュース事業を行っております。



■株式会社STPR

会社名:株式会社STPR

所在地:東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立:2018年6月

代表者:柏原真人 / ななもり。

URL:https://stprcorp.com/



■本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

株式会社STPR お問い合わせフォーム

https://stprcorp.com/#contact



