[IR Robotics]

地方から上場した経営者シリーズ 第6弾【福岡県編】(2023年2月24日開催予定)



株式会社IR Robotics(本社:東京都千代田区、代表取締役 金 成柱、HP:http://ir-robotics.co.jp/)が運営する「地方から上場倶楽部 by Next IPO Club」が「全国47都道府県IPOセミナーツアー:第6弾 福岡県編」の開催をお知らせします。







全国47都道府県IPOセミナーツアー【第6弾:福岡県編】



「全国47都道府県IPOセミナーツアー」は、各都道府県から株式上場を達成された上場企業経営者を講師にお招きし、全国各地でIPOセミナーを開催する企画です。



“地方企業の健全な株式上場を通じて、地方創生・地域経済活性化に貢献する”をミッションに掲げる「地方から上場倶楽部 by Next IPO Club」が主催しております。



これまでに、石川県編、大阪府編、鹿児島県編、沖縄県編、熊本県編を開催し、福岡県編の開催は第6弾となります。

今回はセイドウパートナーズ(本社:福岡県福岡市、代表取締役 牛島 亮太、HP:https://seidou-p.jp/)との共催でグッドライフカンパニー(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長 高村 隼人、HP:https://www.goodlife-c.jp/)の高村社長にご登壇いただきます。





▼日時

2月24日(金)16:30~18:00



▼場所

オンライン開催

※会員企業は会場参加可能



▼講師

グッドライフカンパニー(東証STD2970)代表取締役社長 高村 隼人 氏

[略歴]1979年熊本県出身。2002年株式会社熊本シティエフエム、2004年株式会社多々良を経て、2008年に28歳で株式会社水前寺不動産(現:グッドライフカンパニー)を設立し、代表取締役に就任(現任)。2017年に本社を福岡県に移し、福岡市内や熊本市内を中心に投資用新築一棟賃貸マンションを企画・開発、賃貸仲介や管理も手がける。2018年12月に東証JASDAQに上場。2021年12月期の通期決算は売上高73億9000万円、営業利益4億1900万円。



▼ご参加対象

・IPOを目指している企業の経営者

・IPOを目指している企業のCFO(管理本部長/IPO準備責任者)

・IPOを目指している企業のマネージャーの方



▼ご参加方法

下記のフォームよりご登録ください。

https://forms.gle/d95WvDPQ18mdPNU19

※ご登録頂いた方にはセミナー前日に参加用Zoom URLを配布いたします。

※ウェビナーは無料で参加いただけます。



▼注意事項

・本プログラムは、 IPOを目指す事業会社を対象としております。同業、IR・IPOコンサルタント、専門家の方のご参加を一律にお断りしております。趣旨をご理解の上、ご容赦賜りますようお願いいたします。

・営業目的の方はお断り、退場していただく場合がございます。









「全国47都道府県IPOセミナーツアー」とは





「全国47都道府県IPOセミナーツアー」は、各都道府県から株式上場を達成された上場企業経営者を講師にお招きし、全国各地でIPOセミナーを開催する企画となっております。

本セミナーは、“地方企業の健全な株式上場を通じて、地方創生・地域経済活性化に貢献する”をミッションに掲げる「地方から上場倶楽部 by Next IPO Club」が主催しており、本来は会員企業しか受講できないセミナーを”無料”で受講いただける機会を設けております。



セミナーでは、上場を目指したきっかけ・理由、上場準備は何から始めたか、課題と解決方法、IPO準備期間の成功談やトラブルについての具体的なエピソードを含めながら、各都道府県から上場を果たした経営者に講演していただきます。



「地方から上場俱楽部」は本企画を通じて、地方企業の株式上場における「誰に相談していいか分からない」「上場準備を進める人材をどうやって探していいかわからない」「上場のメリットがわからない」等の疑問を解消し、成長意欲のある地方企業が上場を目指すきっかけとなる機会を提供してまいります。



▼過去開催の様子

【第1弾/石川県編】

講師:ビーイングホールディングス(東証STD9145)代表取締役 喜多 甚一 氏









【第2弾/大阪府編(オンライン開催)】

講師:リグア(東証GRT7090) 代表取締役社長 川瀬 紀彦 氏

i-plug (東証GRT4177) 代表取締役CEO 中野 智哉 氏





【第3弾/鹿児島県編】

講師:プリントネット(東証STD7805)代表取締役 小田原 洋一 氏





【第4弾/沖縄県編】

講師:琉球アスティーダスポーツクラブ(Tokyo Pro Market7364)代表取締役 早川 周作 氏





【第5弾/熊本県編】

講師:LibWork(東証GRT1431)代表取締役 瀬口 力 氏













「地方から上場倶楽部 by Next IPO Club」とは









「地方から上場倶楽部 by Next IPO Club」では、会員企業様を対象に、毎月、上場を実現された上場企業経営者を講師にお招きし、会員限定のウェビナーを開催します。また、会員企業様が本格的に上場準備に入れるよう、複数の監査法人・複数の証券会社をご紹介し、ご契約までのサポートを致します。また、上場準備を進めるためのプロフェッショナル人材もご紹介いたします。



「地方から上場倶楽部」は“地方企業の健全な株式上場を通じて、地方創生・地域経済活性化に貢献する”というミッションのもと、会員企業の健全な株式上場に伴走いたします。



■サービス内容■

1)会員限定月例ウェビナー/上場企業社長が講師(毎月第2水曜日・第3木曜日開催)

2)監査法人、証券会社等の「専門機関」のご紹介

3)分科会セミナー/ウェビナーのご参加(不定期開催/目安年に4~6回)

4)会員限定グループに株式上場関連のニュースを配信(メルマガ形式)

5)準備開始~上場までのプロセス説明の社内研修(ウェビナー開催)



※詳しくは過去プレスリリース”株式上場を目指す地方企業を対象とした会員制コミュニティ「地方から上場倶楽部 by Next IPO Club」発足のお知らせ”をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000054393.html



■対象企業■

「株式上場に興味を持っている」「株式上場について情報収集したい」という地方企業様

※会員規約(秘密保持契約含む)への同意が必要です。

※監査法人契約済みの企業様は「Next IPO Club本会員」へのご加盟対象となります。





会社概要







社名:株式会社IR Robotics

代表:金 成柱

本社:東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork 日テレ四谷ビル 6F

事業内容:「成長企業がより成長するためのプラットフォームになる」をコンセプトに、上場企業向けIRDX事業、上場準備中企業向けエデュケーション事業、CxO人材紹介事業を展開

会社HP: https://ir-robotics.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/06-12:16)