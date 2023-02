[株式会社Phoenixx]

各種ダウンロードコンテンツもセットになった『DELUXE EDITION』も、同時配信中!



『Potion Permit』Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)️4/PlayStation(R)️5版が本日配信開始!

最先端の医術を拒み伝統的な治療法に頼ってきた閉鎖的な村「ムーンベリー」に派遣された薬師として、体調不良を訴える村人の治療を行う、薬師シミュレーションRPG。

ゲーム内で部屋をカスタマイズできるダウンロードコンテンツも盛り沢山!

あなただけのスタイルで、悠々自適なスローライフを楽しみましょう!







株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、薬師シミュレーションRPG『Potion Permit』のNintendo Switch™/PlayStation(R)️4/PlayStation(R)️5版を日本・アジア向けに、本日2月9日より配信開始したことをお知らせいたします。



『Potion Permit』はインディーゲームスタジオ「PQube Ltd. / MassHive Media」によって制作された、薬を調合・錬金することで、村人の病気を癒やしていく、薬師シミュレーションRPGゲームです。

プレイヤーは、最先端の医術を拒み伝統的な治療法に頼ってきた閉鎖的な村「ムーンベリー」に派遣された薬師として、体調不良を訴える村人の治療を行います。

村の周りを冒険し、治療に必要な素材を採取!時には危険なモンスターとの戦闘も。特効薬を調合・錬金して治療をしていくと、警戒心が強い村人たちから徐々に信頼されていくようになっていきます。村の名士になり開発を推進するもよし、恋人を作るも良し。

あなただけのスタイルで、悠々自適なスローライフを楽しみましょう!







『Potion Permit』本日配信開始!ご購入はこちらから!!





Nintendo eShop: https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000056378.html

PlayStation Store: https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10002179







日本語版オフィシャルウェブサイト/最新トレーラーはこちら!





Webサイト: https://phoenixx.ne.jp/potionpermit/









ダウンロードコンテンツも盛りだくさん!部屋をカスタマイズしてこだわりのマイルームを作ろう!





本作には、より深くゲームを楽しみたいユーザー様向けに、ゲーム内で部屋をカスタマイズできるダウンロードコンテンツが盛り沢山!個別での購入だけでなく、ゲーム本編と各種DLCをまとめてお得に購入いただける『Potion Permit:DELUXE EDITION』も同時配信。多種多様なアイテムを駆使して、あなただけのオンリーワンな街・部屋づくりを楽しみましょう!









ゲームの特徴







■材料を集めよう



治療に必要な特効薬が決まったら、村のまわりから材料を集めましょう。森や雪原、荒野など、個性豊かな場所を探検し、様々な素材を採取するのです。



■素材を求めてモンスターに立ち向かおう



時にはモンスターとバトルをする時も!鍛冶屋で武器を強化し、様々な相手に立ち向かうことで集められる素材があります。



■大釜で治療薬を調合しよう



集めた材料は大釜の中で混ぜ合わせ、薬やビタミン剤などを調合・錬金することができます。経験を積めば積むほど、大釜をアップグレードさせることができ、より強い薬を作ることができます。



■村人たちと良好な関係を築こう



少し時間はかかりますが、あなたの努力次第で村人の健康状態が良くなり、村人からの評価も上がります。また、特定の村人と親密になることも!









『Potion Permit』概要









※Nintendo Switch は任天堂の商標です。

※”PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。





株式会社Phoenixx



公式サイト: https://phoenixx.ne.jp/

Twitter: https://twitter.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7GFEi5fF9-mfLIqnyzRMDw



―――

Creators - Centric



クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。



To inspire and nurture the human spirit –one creator, one game and one neighborhood at a time.



