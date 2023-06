[株式会社100]

株 式会社100(ハンドレッド)は、Web制作会社の株式会社ウェブドロップス(代表取締役:山腰 雅樹、本社:北海道札幌市中央区、以下「ウェブドロップス社」)の全株式を取得および子会社化し、2023年6月1日より経営統合を見据えた業務を開始いたしました。







■株式取得の目的と今後の体制

企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進が加速するなか、株式会社100は、HubSpotパートナーとして、さまざまな企業にCRMツールの導入支援・コンサルティング業務に加え、同時にHubSpotを活用したWebサイト構築・開発、SaaSツールとのデータ連携の仕組み化において企業様をご支援するサービス領域が広がり、スピーディかつ高品質なサービス提供が求められております。

HubSpot CMS Hubを用いたWebサイト構築業務において、お互い切磋琢磨し、長くパートナーとしてプロジェクトに参画いただいていたウェブドロップス社を子会社化することにより、体制強化とサービスの拡充を図り、お客さまの経営改革、業務改善のご支援をさらに強化してまいります。



このたび、2023年4月17日に株式譲渡による資本提携を締結し、2023年6月1日よりウェブドロップス社の全社員が株式会社100のメンバーへの参画をおこない、今後の経営統合を見据えた業務を開始いたしました。



■株式会社ウェブドロップスについて

2014年4月設立。創業以来、Web制作会社として、Webサイト制作から設計・開発、ディレクション、運用サポート、デザインを一貫した品質の高いサービスを提供。高い品質・豊富なノウハウ、優れたデザインセンスを結集したWEBサービスを届けます。

社名:株式会社ウェブドロップス

代表取締役:山腰 雅樹

住所:札幌市中央区南2条西7丁目6-2

https://www.webdrops.jp/service/



■株式会社100(ハンドレッド)について

株式会社100は、「半歩先をてらす」をミッションに、HubSpotを活用したRevOps(レベニューオペレーション)のソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業のビジネス成長をリードしています。



HubSpot の 5つのHub(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub 、Operations Hub、CMS Hub)のすべてに精通し、顧客の課題やニーズに応じて、マーケティング・セールスの全体戦略やKPI設計、SalesforceとHubSpotのデータ連携・移行、HubSpotと外部サービスとのAPI連携開発、Webサイト制作、オリジナルHubSpot連携アプリケーションの提供など、さまざまなサービスを担当者目線で丁寧にご支援いたします。



2018年に創業し、2019年6月より、HubSpotの専門家・エキスパート集団として活動を開始。2020年に、日本企業で唯一の「Rookie of the Year(APAC)」を受賞、国内パートナーランク最上位のHubSpot Diamond Partnerに昇格。2022年、HubSpot国内トップパートナーとして「HubSpot Best Partner in Japan」を2年連続で受賞。「ITreview Grid Award 2023 Spring」におけるHubSpotの構築パートナーとして、5部門(HubSpot CRM、Marketing Hub、Sales Hub、CMS Hub、Operation Hub)の最高位「Leader」を受賞。Japan HUG(国内のHubSpotユーザーグループ)の運営事務局も手掛けています。

https://www.100inc.co.jp/



