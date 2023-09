[SCENTMATIC株式会社]

広島、仙台、大阪、横浜、静岡、東京で約3ヶ月間 順次スタート







嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC株式会社(代表取締役:栗栖俊治、本社:東京都、以下「セントマティック」)が開発する、香りと言葉の融合体験ができるAIシステム「KAORIUM(カオリウム)」を設置したPOP UPストア「生活の木×KAORIUM」が、2023年8月30日(水)から2023年 11月19日(日)の期間限定で、「自然」「健康」「楽しさ」を提案するライフスタイルカンパニーである「生活の木」の広島、仙台、大阪、横浜、静岡、東京の指定店舗や催事場などにて開催されます。昨年から期間限定で開催され、人気を博した同イベントでは、AIと一緒に自分に合ったアロマ選びと、生活の木×KAORIUM限定アロマブレンドをつくるワークショップを体験いただけます。

※KAORIUMはSCENTMATIC株式会社の登録商標です。





自分の好きな香りが見つかる!

AIを使ったアロマ選びと限定レシピによる

アロマブレンドワークショップ

嗅覚は、脳を活性化させ、他の五感に比べ、本当の自分の感性を知覚できる可能性があります。KAORIUMは、膨大な数の香りの言語表現を学習した最先端テクノロジーのAIシステムです。KAORIUMを使うことで、香りのイメージを言語化し、AIによる言葉を頼りに直感的に自分の好きな香りを探すことができるようになります。



生活の木とKAORIUMのコラボレーションによる新しい取り組みでは、植物の効能や効果からアロマを選ぶのではなく、純粋に「香り」という切り口から自分に合ったアロマを選んでいく体験を実現します。



実際の体験では、生活の木で取り扱われている16種類のアロマオイルから、お客様の“好きな香り”3つを選び出 すお手伝いをいたします。はじめにデバイスに並んだ16本のボトルの中からKAORIUMがランダムに4つの香りをピックアップ。その中から「いいな」と思った香りを1つ選んでコースターに置くと、AIが香りの印象を表す言葉(「ロマンティック」「品のある」など)を画面に表示します。今度は、その言葉のイメージに近いと思う香りを選んでいくという手順。





これを何度か繰り返すと、AIがお客様の好みの傾向を分析し、3つの香りへと絞り込みます。また最後には、「感性言語」という情景的なキーワードを導き出して、好みの香りの印象を表現します。体験結果は、表示された二次元コードをスマートフォンで読み込むと持ち帰ることができます。ご自分だけでなく、友人や大切な方と試せば、お互いの趣向も知れて楽しめます。



また、大人気のアロマブレンドワークショップに参加すれば、選び出した香りを起点に、生活の木×KAORIUM限定レシピによるアロマブレンドづくりを体験いただけます。





KAORIUMの体験できる POP UPストア 開催概要

【POP UP】iikoto by 生活の木 @広島 ekie2F ザッカマルシェ イベントスペース

期間:8 月 30 日(水)~9 月 7 日(木)

【催事】『KAORI LOVER 2023』@仙台藤崎 本館7F 催事場

期間:9 月 7 日(木)~9 月 12 日(火)

【催事】『アロマフェア 2023 in 近鉄あべのハルカス』@近鉄あべのハルカス本店ウイング館9F 催場

期間:9 月 27 日(水)~10 月 3 日(火)

【POP UP】iikoto by 生活の木 @横浜ジョイナス1F パパブブレ前

期間:9 月 29 日(金)~10 月 11 日(水)

【催事】『AEAJ アロマフェスタ@大阪』 @グランキューブ大阪

期間:11 月 3 日(金祝) ※アロマブレンドワークショップの実施はありません。

ブレンド精油をお買い求めいただけます。

【催事】『AEAJ アロマフェスタ@東京』@新宿住友ビル三角広場

期間:11 月 19 日(日) ※アロマブレンドワークショップの実施はありません。

ブレンド精油をお買い求めいただけます。



※開催概要は、変更される場合があります。

※静岡開催は、ただいま調整を行っております。





生活の木×KAORIUM 限定アロマブレンドワークショップ概要

体験の流れ

1.イベントスペースにてKAORIUM体験時にワークショップ(有料)のサービスをご案内します。

※ワークショップの参加について事前予約等は必要ございません。

2. KAORIUM の結果画面に出た3つの香りのうち1つを選んでもらい、

選んだ香りをベースに組まれたレシピを元にアロマブレンドを作成いただきます。

※結果に出なかった香りをお試しいただいて、ブレンド作成することも可能です。

3.ブレンドオイルが入ったボトルにラベルを貼り、ブレンド番号のスタンプを押していただきます。

4.ブレンドオイルが入ったボトルと、精油を垂らして

香りを愉しめるアロマウッドチップの緩衝材を箱に入れてお渡しします。



アロマブレンドワークショップ参加費:4,400円(税込)所要時間:10~15分程度(各回・1組様ずつ)

※KAORIUMのサービスは随時受付・無料で体験いただけます。

※アロマブレンドワークショップは予約不要です。

※KAORIUMのサービス・ワークショップともに、混雑状況によっては、お待ちいただく場合もございます。

※所要時間には個人差がございます。







香りと言葉を変換するAIシステム「KAORIUM」とは

KAORIUMは、セントマティックが開発した香りと言葉を相互に変換するAIシステムです。最先端のテクノロジーによって、曖昧で捉えにくい香りの印象を言葉で可視化したり、ある言葉に紐づく香りを導き出したりすること を可能にします。また、言葉を意識しながら香りを深く味わう体験は左右両脳を活性化し(※1)、私たちのまだ 見ぬ感性への気付きをもたらします。香りと言葉をつなぐ今までにない体験が生み出す価値は、フレグランスの世 界にとどまらず、感性教育、飲食体験、購買体験など様々な分野に新しいビジネスチャンスを生み出すものとし て、その可能性に大きな期待が寄せられています。



(※1)参照元:

「注意が脳での嗅覚処理に及ぼす影響 ―脳波計測により匂い呈示後1秒以内の脳活動の変化を検出―」

https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20190322-1.html



























【株式会社 生活の木】



私たち生活の木は、1976年より「自然」「健康」「楽しさ」のある生活を日本に提案・普及し続けてきた、原宿・表参道の地で生まれたライフスタイルカンパニーです。創業以来、40年以上もの歳月をかけ、国内外の提携農園(パートナーファーム)から、厳選したハーブや精油、植物油など、世界中の自然の恵みを調達。それら素材をもとに商品開発・製造・販売を行い、全国約100店舗の直営店のほか、メディカルハーブガーデンや、アーユルヴェーダサロン、カルチャースクールなどを通じて、ハーブやアロマテラピーを普及・啓発してきました。そして今、これまで培ってきたノウハウを活かし、ハーブやアロマテラピーのみならず、より多くの自然の恵みを採り入れることで、心身ともに健康で美しくあるためのWellness(ウェルネス)&Well-being(ウェルビーイング)なライフスタイルを提案していきます。

代表者:代表取締役 重永 忠

所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6 丁目 3 番 8 号

URL:https://corp.treeoflife.co.jp



【SCENTMATIC 株式会社】



セントマティックは、香りを言語化するAIシステムを用いて、あらゆるものに“情緒的な体験価値”をプラスできる香りの共創型の香りのビジネスデザイン集団として2019年に設立しました。五感の中でも最も未知な領域であった「嗅覚」に着目し、香りを言語化するAIツール「KAORIUM」を開発しています。これまで「香り」という概念は個人の感覚の違いにより他者へのイメージの伝達が難しく、明確な指標というものが存在しませんでした。KAORIUMの登場により様々なビジネス上での”香り”の活用が期待できます。セントマティックが取り組むのは「嗅覚のデジタライゼーション」。それは、香りと言葉による「香りの体験」によって人の感性を進化させ、あらゆる業界のビジネスに革新をもたらします。

代表者:代表取締役 栗栖俊治

所在地:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 4 丁目 22 番 7 号 3 階

URL:https://scentmatic.co.jp



