[株式会社タナカふとんサービス]

冬の眠りを快適にするアイテムを年に1度のお値打ち価格で!



「オーダーメイドピロー・じぶんまくら」を手掛ける株式会社タナカふとんサービス(本社:愛知県一宮市)が、全国150以上の店舗とオンラインショップで「じぶんまくらのブラックフライデー」セールを開催いたします。







◆ブラックフライデー会場 URL

https://jibunmakura.jp/contents/blackfriday



じぶんまくら公式オンラインショップにて、1年に1度、様々な眠りに関する商品をお得な価格でご購入頂けます。厳選されたMADE IN JAPANの羽毛布団を最大66%OFFのスペシャルプライスでご提供するほか、マットレスなどの眠りのベースとなるアイテムや当店で人気のムーミンンシリーズを最大50%OFFにてご用意しております。



2023年じぶんまくら ブラックフライデー期間





2023年11月16日(木)~11月26日(火)の11日間

※店舗により期間が異なる場合がございます。

開催店舗





じぶんまくら公式オンラインショップならびに、全国150以上の実店舗(じぶんまくら、じぶんまくら Home、B-DESIGN、B-DESIGN +sleep、B-DESIGN Home、ふとんタナカ、Sleeping Factory、home stage tanaka)にて開催。



◆公式オンラインショップ

※店舗により販売商品・数量・期間が異なる場合がございます。

オススメの特別価格商品を少しだけご紹介





◆ジャパンメイドの軽くて暖かい羽毛布団。

ただ暖かいだけではなく、抗菌防臭機能も付いた納得の日本製羽毛布団。



商品名:ホワイトダックダウン85% 羽毛掛けふとん シングルロングサイズ

ダウンパワー:320dp

詰め物重量:1.1kg

【 66% OFF 】

通常価格:32,890円(税込)

セール価格:10,890円(税込)

販売数量:20枚

※オンラインショップ限定の数量です。店舗により数量が異なります。

https://jibunmakura.jp/products/detail/1165





◆【大人気のムーミンシリーズ】家の中でも、アウトドアの時にも大活躍の防寒毛布

防炎加工を施されているので、キャンプの時やもしもの時にも。また、ポンチョとしても使えるから、オウチでのリラックスタイムの時の防寒対策としても便利です。



商品名: MOOMIN×じぶんまくら 防炎毛布 シングルサイズ

【 30% OFF 】

通常価格:5,489円(税込)

セール価格:3,842円(税込)

販売数量:50枚

※オンラインショップ限定の数量です。店舗により数量が異なります。

◆これを引くだけで自宅のマットレス・敷布団がまるでオーダーメイドに!?

「オーダーメイド式ふとん・じぶん敷ふとん」の100万人を超える計測データをもとに作られた快眠マットレス。



商品名:じぶんコアマットレストッパー シングルサイズ

【 50% OFF 】

通常価格:55,000円(税込)

セール価格:27,500円(税込)

販売数量:50枚

※オンラインショップ限定の数量です。店舗により数量が異なります。

https://jibunmakura.jp/products/detail/1088



オンラインショップ限定の特別価格商品





◆高級ブランドのダウンジャケットにも使われるイタリア産羽毛をふんだんに使用

イタリアで100年以上の歴史を誇る老舗メーカー「モリーナ社」の羽毛を大量買付をすることにより、高品質な羽毛布団をお手頃価格でお届け。



商品名:羽毛布団 マザーグース93% シングルロングサイズ

ダウンパワー:410dp

詰め物重量:1.0kg

【 27% OFF 】

通常価格:54,780 円(税込)

セール価格:39,800 円(税込)

販売数量:50枚

じぶんまくら ブラックフライデー価格の商品一覧はこちら







ご注意





※店舗により販売商品・数量・期間が異なる場合がございます。

※数量限定につき、完売の場合は何卒ご了ください。





●会社概要

全国に約150店舗以上を展開。じぶんまくら・じぶんマットレスなどのオーダーメイド寝具を中心に、オリジナル寝具(みんまく・みんしきリピュア)を、実店舗ならびにネットショップにて販売(オーダーメイド寝具は実店舗限定)。



会社名:株式会社タナカふとんサービス

所在地:〒491-0046 愛知県一宮市天王1-4-10

設立:1875年(明治8年)

事業内容:オーダーメイド寝具「じぶんまくら・じぶん敷ふとん・じぶんマットレス」を中心に寝具類を販売

資本金:3億8千500万円(グループ計)

公式サイトURL: https://jibunmakura.com



