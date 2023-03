[INTS It’s not the same JAPAN株式会社]

22年秋冬シーズンでのコラボレーションの成功に続き、今春、Desigualはフランスの若手デザイナー:アルフォンス・メトロピエール(Alphonse Maitrepierre)がデザインした100%サステナブルなコラボレーションコレクションの新作を発表致します。



今回のコレクションは、2022年に初めて撮影された天の川の中心にあるブラックホール(破壊と普遍的な創造のメタファー)のイメージからインスピレーションを得ています。この時撮影された写真から、星雲や銀河を想起させるプリントがデザインされています。



他にもキーとなるコンセプトが2つ。1つ目は、ディストピアとは逆に、テクノロジーとサステナビリティを核としたポジティブな未来像を求めるムーブメント「ソーラーパンク」。そしてもう一つはヒンディー語で「革新的な問題解決の方法」を意味し、環境への影響を最小限に抑えた製品の修理や開発のプロセスを表す「ジュガード」です。



これらの哲学は、メトロピエールのクリエイティブな視点とデシグアルの設立における重要な出来事とを結びつけています。「1984年、デシグアルの創業者トーマス・メイヤーは、数本の古いジーンズからアイコニックジャケットを作り上げました...。その精神は、私たちが今いるこの時代に完全に一致しています」とメトロピエールは言います。「創造すること、革新すること、コードを変えること、そしてインパクトを与えることには、とても純粋で詩的なものがあると思うのです。」



このコレクションの大きな特徴は、メトロピエールにとって不可欠であり、デシグアルlにとっても必須であるサステナブルな繊維のみを使用していることです。オーガニックコットンやBCIコットン、セルロースから生まれた繊維であるNaia(ナイア)を使って生産された衣服は、細部まで丁寧に作られています。デニムのボタンやジーンズの背面ラベルはリサイクルファブリック、レザーアクセサリーはレザー・ワーキング・グループのサステナブルプロセス認証を取得するなど、細部に至るまで配慮が行き届いています。



宇宙的なインスピレーションと技術的な追憶に思いを馳せているこのコレクションのメッセージは、サステナブルなビジョンが込められた人類のポジティブな未来を構築すること、つまりNEW HORIZONなのです。







Key looks



デニムはコレクションのキーポイントとなる素材のひとつです。ペールピンクのデニムは、スナップボタンをつけるとポンチョにもなる、マルチポジションのパンツとジャケットのアンサンブルです。また、ユニークなフォルムのシンプルなストラップドレス、ベルトを結んだり外したりして2種類のシルエットを楽しむことができるスーパーワイドレッグのパンツはスノーウォッシュデニムで作られています。このほか、ネックラインに目の錯覚を利用したドレス(リリース上部)、ダブルストラップのオリジナリティあふれるツートンカラーのドレス、ピンクとオレンジのコズミックスタイルのプリントを施したドレス3点も展開します。



















さまざまなアクセサリー



責任を持って調達されたレザーから作られたアクセサリーは、このコレクションのルックの仕上げにピッタリ。一つは、前回のコレクションでデビューし、デシグアルの22秋冬キャンペーンでナティ・ペルーソと共演したアイコニックなMantis(かまきり)バッグをミニサイズに再解釈したブラウン・バッグ。バケツ型バッグと貝殻にインスパイアされたバッグは、コットンとレザーのパネルで構成されています。フットウェアでは、モカシンとスニーカーを融合させ、オリジナルなハイブリッドを作り上げました。





コレクションにはフューシャカラーのプリントドレス、ストラップ付きのブラックドレス、無地のブラックTシャツ、目の錯覚を再現したブラック&ホワイトドレス、ピンクとブルーのラップミニスカート、再構築されたスウェットシャツ、コズミックプリントのジーンズなども展開致します。



「スカイブルーやブラックホールのイメージから着想を得たプリントなど、天から直接取り出したような色彩で、自然から強くインスピレーションを受けたコレクションです」と、メトロピエール自身は語っています。「テキスタイルに施された効果は、光から色が生み出されることを表現しており、とても美しいのです。」















デシグアルにとってのコラボレーションー新たな会話の機会



変化と革新にオープンなブランドとして、デシグアルは常にファッションや他の分野のクリエイターとコラボレーションしてコレクションを作り上げてきました。ブランドにとってこれらのコラボレーションは、新しい声に耳を傾け、新しいビジョンを発見し、ファッションに新しいビジョンを取り入れることを可能にする戦略的提携なのです。新しいクリエイターと関わることで、新しいものを提供し、新しいオーディエンスを獲得することができるのです。コラボレーションは、新しい会話、新しいダイアログを開く機会なのです。





About MAITREPIERRE







ブリュッセルのラ・カンブルを卒業したフランス人デザイナー、アルフォンス・メトロピエールは、ジャン・ポール・ゴルチエ、シャネル、アクネ・ストゥディオズでの経験を経て、2018年に自身のブランドを立ち上げ、自身の姓であるMaitrepierreと命名。



フランスの首都にあるアトリエで、オートクチュールのコードをアーティスティックかつデジタルな観点からデザイン。サプライチェーンからテキスタイル、プロセスに至るまで、常にサステナビリティへの揺るぎないこだわりを持って、RTWを制作。



まだ30手前のメトロピエールは、パリ市が授与する2021年のGrands Prix de la Créationを受賞し、ヨーロッパのファッションシーンで最も有望な才能の一人としてその地位を固めている。彼のコレクションは、パリ・ファッションウィークで発表されている。





About Desigual



1984年にバルセロナで創業した国際的なファッションブランド。個性的でユニークなアイテムの数々で知られており、”最高の自分”を表現したいと願う人々に、自分の個性を生かすポジティブさをもたらすことを目的としています。

現在、2,600人以上の従業員を擁し、レディース、メンズ、キッズ、アクセサリー、シューズ、スポーツといった6つの商品カテゴリーを世界109か国、10の販売チャネル、393のブランドショップを通じて展開。



