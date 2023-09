[Blue Bottle Coffee Japan合同会社]

ブルーボトルコーヒージャパン合同会社(本社:東京都江東区)は、2024年春に九州で1号店となるカフェを福岡県福岡市の天神エリアにオープンいたします。







ブルーボトルコーヒーは2002年の創業以来、「おいしいコーヒー体験は、人生をより美しくする」と考え、カップの中のコーヒーだけでなく、コーヒーを取り巻く体験に重きを置いております。おいしいコーヒー体験をご提供するため、“デリシャスネス”“ホスピタリティ”“デザイン”を大切にし、周辺環境や地域のコミュニティに合わせたカフェ作りや、忙しい日常の中でもほっと一息ついておいしいコーヒーをお楽しみいただけるカフェ作りに取り

組んでまいりました。



福岡市とブルーボトル発祥の地である、アメリカ・カリフォルニア・オークランド市との姉妹都市締結 60 周年を記念し、両市の友好の懸け橋として昨年7月にブルーボトルコーヒーの移動式カフェである「ブルーボトル コーヒートラック」が福岡へ初上陸いたしました。個人経営のコーヒーショップや昔ながらの喫茶店が街中に多くあり、コーヒー文化が根付く福岡市の大濠公園や警固神社への出店を通して、地域のみなさまへおいしいコーヒー体験をお届けさせていただきました。



この度、たくさんの地域のみなさまとの繋がりに恵まれ、九州初出店となる、福岡県・天神エリアにカフェをオープンすることが決定いたしました。福岡をはじめ九州の皆さまにおいしいコーヒーをお届けできることを楽しみにしております。



場所や日時などの詳細は、改めて発表させていただきます。



ABOUT BLUE BOTTLE COFFEE ブルーボトルコーヒーとは





ブルーボトルコーヒーは2002年に、創業者のジェームス・フリーマンによって、アメリカ・カリフォルニアで誕生しました。創業以来、デリシャスネス、ホスピタリティ、サステナビリティを信念に掲げながら、 おいしさを徹底的に追求したコーヒーを提供してまいりました。おいしさのピークに合わせてエイジングしたコーヒー豆の販売を行っており、現在はサンフランシスコ、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、 ワシントン D.C.、ボストン、韓国、上海、香港、東京、横浜、前橋、大阪、 京都、神戸で 100 店舗以上を展開しています。(2023年9月現在)。



ブルーボトルコーヒー 公式オンラインストア:https://store.bluebottlecoffee.jp/

ブルーボトルコーヒー 公式インスタグラム:http://instagram.com/bluebottlejapan



ブルーボトルコーヒー カフェ一覧





*カッコ内はオープン日



・清澄白河フラッグシップカフェ (2015/2/6)

東京都江東区平野1-4-8

店舗面積 184.27m²

席数 47席



・青山カフェ (2015/3/7)

東京都港区南青山3-13-14

店舗面積 214m²

席数 80席



・新宿カフェ(2016/3/25)

東京都新宿区新宿4-1-6

店舗面積 155.19m²

席数 30席



・六本木カフェ(2016/9/16)

東京都港区六本木7-7-7

店舗面積 138.91平方メートル

席数 27席



・中目黒カフェ(2016/10/27)

東京都目黒区中目黒3-23-16

店舗面積 417.78平方メートル (カフェエリア:61.49m²)

席数 40席



・品川カフェ (2016/11/15)

東京都港区港南2-18-1

店舗面積 165.80 平方メートル

席数 27席



・三軒茶屋カフェ(2017/10/27)

東京都世田谷区三軒茶屋1-33-18

店舗面積 93.97m²

席数 33席+テラスエリア



・京都カフェ (2018/3/23)

京都府京都市左京区南禅寺草川町64

店舗面積 452.98平方メートル (カフェエリア:64.98m²)

席数 44席 (Blue Bottle Studio - Kyoto - 4席)



・神戸カフェ (2018/7/20)

神戸市中央区前町1

店舗面積 217.8平方メートル

席数 63席



・池袋カフェ(2019/3/22)

東京都豊島区南池袋2-23-7

店舗面積 65.01平方メートル

席数 9席



・恵比寿カフェ (2019/7/19)

東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 アトレ恵比寿本館1階

店舗面積 85.07 平方メートル

席数 21席



・銀座カフェ (2019/8/16)

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

店舗面積 117.79 平方メートル

席数 48席



・京都六角カフェ (2019/12/13)

京都市中京区東洞院六角上る 三文字町226-1

店舗面積 90.47平方メートル

席数 25席



・広尾カフェ (2020/6/11)

東京都渋谷区広尾 5-4-16 THE RESTAURANT 1F

店舗面積 95.70平方メートル

店内席数 28席



・NEWoMan YOKOHAMA カフェスタンド (2020/6/24)

神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMan YOKOHAMA 1F

店内席数 なし



・京都木屋町カフェ (2020/7/23)

京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町 310-2 立誠ガーデン ヒューリック京都 1F

店舗面積 123.29m²

店内席数 30席



・竹芝カフェ(2020/9/14)

東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 3階

店舗面積 92.06平方メートル

席数 22席



・みなとみらいカフェ (2020/9/25)

神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-5-1

MARK IS みなとみらい GL 階

店舗面積 114.13平方メートル

席数 店内:26席 、 屋外ベンチ席:(2,3名がけ)12台



・ 渋谷カフェ (2021/4/28)

東京都渋谷区神南1-7-3 渋谷区立北谷公園内

店舗面積 216.11平方メートル

席数 1F:10席、2F:33席、屋外ベンチ:(1,2名がけ) 12台



・HUMAN MADE 1928 Cafe by Blue Bottle Coffee (2021/5/25)

京都府京都市中京区弁慶石町56 1928ビル 1F「HUMAN MADE 1928」内

店舗面積 59.23平方メートル

席数 12席



・HUMAN MADE Cafe by Blue Bottle Coffee(2021/7/21)

東京都渋谷区神宮前 2-6-6 和外苑レジデンス105 「HUMAN MADE OFFLINE STORE」内

席数 なし



・梅田茶屋町カフェ(2021/7/24)

大阪市北区茶屋町15-22 アーバンテラス茶屋町A棟

席数 49席



・白井屋カフェ(2021/9/17)

群馬県前橋市本町2-2-15「白井屋ホテル」敷地内、馬場川通り沿い

席数 店内:16席、屋外ベンチ:(1,2名がけ)5台



・神戸阪急カフェ(2022/8/31)

神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館1F

席数 店内:37席、 屋外ベンチ:(2名がけ)11台



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-12:16)