【Amazon土曜日曜ダブルポイントキャンペーン】全製品のポ…
［ProGrade Digital Incorporated（プログレードデジタル）］
～CFexpress Type A 160GB, Type B 325GB/650GBカードセールも同時に実施～
ProGrade Digital Inc.は、Amazon.co.jpで2023年8月12日午前0時から8月13日23:59まで開催される【土曜日曜ダブルポイントキャンペーン*】で、全製品の期間中ポイントを1%から５％に増加します。Amazonのダブルポイントが適用されると、還元ポイントは10%になります。さらに、CFexpress Type A 160GB, Type B 325GB/650GBカードを通常価格より20％-37%割引して販売します。
*Amazon土曜日曜ダブルポイントキャンペーン細則はこちらでご確認ください。
https://www.amazon.co.jp/b/10393976051/A3P5ROKL5A1OLE
■プログレードデジタル日本語ホームページ
https://www.progradedigital.com/japan
■ProGrade Digital Inc.ストア
https://www.amazon.co.jp/progradedigital
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企業プレスリリース詳細へ （2023/08/11-18:46）
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