[株式会社primeNumber]

株式会社primeNumber(本社:東京都品川区、代表取締役CEO 田邊 雄樹)は、2023年12月7日、韓国のクラウドマネージドサービス提供企業MEGAZONECLOUD(メガゾーンクラウド)社とのパートナー契約の締結を発表いたします。SaaS企業Plateer社につづき、2社目となる韓国企業との協業により、韓国市場での販路拡大、および韓国企業のデータ活用の推進を目指します。









MEGAZONECLOUD社との協業について







MEGAZONECLOUD社は韓国内シェアNo.1のクラウドマネージド・サービス提供企業(※)です。「trocco(R)」と他社クラウドサービスを組み合わせたデータ分析環境を韓国企業に提供することが可能です。今回の協業により、企業はクラウドサービスの選定からデータ分析環境の構築、実際の活用まで一気通貫したサポートを受けることが可能となり、MEGAZONECLOUDとprimeNumberは韓国市場におけるデータ活用の発展を共に目指します。ウェビナーやイベントの共同開催も予定し、韓国企業におけるクラウド・データ活用の必要性を訴求していきます。



またこのパートナー契約の締結を機に、MEGAZONECLOUD社は同社が所有するグローバルネットワークを「trocco(R)」海外展開の支援のために提供します。primeNumberはこのネットワークを活用して、韓国に限らず、他国への「trocco(R)」展開を目指します。





(※)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000069474.html





今後の海外展開の展望







韓国を海外展開のスタート地点とし、韓国国内での販売強化、さらにはパートナーシップ戦略により、インドをはじめとするアジア各国への展開を予定しています。





近年の韓国市場について







近年韓国のSaaS市場が拡大しています。韓国消費者院によると、韓国のSaaS市場は2020年5780億ウォン(約660億円)から2025年1兆1430億ウォン(約1,300億円)で、年平均14.9%ずつ成長すると見込まれます(※1)。また、韓国の科学技術情報通信部は、国家IT産業推進庁(NIPA)と連携したSaaS企業の成長と発展を支援する計画を発表しています(※2)。こうした流れを受け、今後韓国ではオンプレミスの環境以外にもデータが点在し、これらのデータを収集・活用したい企業が増加すると想定されます。



primeNumberの提供する「trocco(R)」は企業の各所に点在するデータを自動で統合し、活用しやすくするサービスです。韓国のデータ活用市場拡大を見込み、primeNumberはグローバル展開の第一歩として韓国に進出を開始、「trocco(R)」を展開していきます。



富士キメラ総研によると、2023年の国内SaaS市場規模は1兆4,128億円に達する予測で(※3)、韓国に先行しています。



(※1)Korea Cousumer Agency『서비스형 소프트웨어(SaaS) 표시・약관 실태조사』p. 8

https://www.kca.go.kr/smartconsumer/synapviewer.do?menukey=7301&fno=10033180&bid=00000146&did=1003276174

(※2)

https://www.nipa.kr/home/2-2/14641

(※3)

https://www.fcr.co.jp/pr/23091.htm





コメント







메가존클라우드 이주완 대표는 "프라임넘버와의 협력으로 아시아 시장 고객들에게 더욱 편리한 데이터 활용 환경을 제공할 수 있게 돼 기쁘다"며 "글로벌 ISV 파트너와 함께 아시아 기업들의 효율적인 클라우드 전환을 도울 것"이라고 말했다.



We are pleased to work with primeNumber to provide a more convenient data utilization experience for our customers in the Asian market. Together with our global ISV partners, we will help Asian companies efficiently transform to the cloud." Mr. Max Lee, CEO at MEGAZONECLOUD, said.



(日本語訳)

MEGAZONECLOUD社 代表取締役 Max Lee様

「primeNumberと協力し、アジア市場のお客様により便利なデータ活用体験を提供できることを嬉しく思います。私たちはグローバルISVパートナーとともに、アジア企業の効率的なクラウド化を支援していきます」





データ基盤の総合支援サービス「trocco(R)」とは







trocco(R)はデータ基盤の総合支援サービスです。データ基盤とはデータを活用する「環境」のこと。データ基盤を使うことで、企業は正しいデータをリアルタイムで確認することができるようになります。trocco(R)は、こうしたデータ基盤をつくることを手助けするSaaSです。低い学習コストで、素早く安全に、長期的なデータ活用ができるようサポートします。



代表的な機能は「データ統合の自動化」。データは大容量で形式もさまざま、かつ複数の場所に散らばっているためそのままでは活用できず、まずは前準備として「統合」する必要があります。エンジニアにとって、「データ統合」は工程が多く手間のかかる作業です。導入1年間で、初期開発に480時間、運用保守に960時間かかるとも言われます。「trocco(R)」はこの時間の90%以上を削減します。



「trocco(R)」は東証プライム上場企業からスタートアップまで幅広い企業にご利用いただいてます。導入社数は2020年11月から2023年10月までの3年間、YoY +60%以上の成長を維持しています。また、データ活用のはじめの一歩を後押しすべく、2023年2月にはフリープランもスタートしました。



URL:https://trocco.io/lp/index.html









株式会社primeNumber 概要







我々は、「あらゆるデータを、ビジネスの力に変える」データテクノロジーカンパニーです。データが爆発的に増えていく時代に、誰もがすばやく、簡単にデータを使える環境を構築し、データ活用までのプロセスを最適化。高度なテクノロジーと独自のアイデアで、世界中のビジネスを支援します。



■ 会社名

株式会社primeNumber(英文名:primeNumber Inc.)

■ 代表

代表取締役CEO 田邊 雄樹

■ 設立

2015年11月

■ オフィス

〒141-0021

東京都品川区上大崎三丁目1番1号 JR東急目黒ビル5F

■ 企業サイト

https://primenumber.co.jp/

■ 事業内容

・データ分析基盤の総合支援サービス「trocco(R)」の開発・運営

・データテクノロジー領域の課題解決を実現するコンサルティング・エンジニアリングサービスの提供





本リリースお問い合わせ先







株式会社primeNumber

広報担当 村島夏美

e-mail:pr@primenumber.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-14:16)