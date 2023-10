[株式会社バンダイ]

初の世界大会が決定したONE PIECEカードゲーム 渋谷で2万人超を動員した1周年記念キャンペーンが大阪・梅田に上陸!



■2023年11月20日(月)から11月26日(日)までの合計7日間開催

■渋谷で1万人以上が参加したSNSキャンペーンを梅田でも開催!特製ドン!!カードをゲットしよう

■ワンピカードの頂点が決まる!初の世界大会が3月に開催決定。世界一になる瞬間を見届けよう

---

株式会社バンダイ カード事業部(本社:東京都台東区、代表取締役社長 竹中一博)は、『ONE PIECE』の世界観を体感できる本格トレーディングカードゲーム 「ONE PIECEカードゲーム」を2022年7月より始動し、8月で1周年を迎えました。

1周年を記念した特別企画として8月に「ZeroBase渋谷」にて開催された初のポップアップ「ONE YEAR ANNIVERSARY POPUP」では、8月15日(火)~28日(月)の14日間で約2万人の動員数を記録し、大盛況に幕を閉じました。

そしてこの度、数々の声に応え、東京・渋谷にとどまらず、大阪・梅田にて「ONE YEAR ANNIVERSARY POP UP OSAKA」を2023年11月20日(月)から11月26日(日)の7日間開催が決定しました。







今回は大阪をワンピカードで盛り上げるべく、2023年11月25日(土)に発売予定の最新ブースターパック第6弾『双璧の覇者』のカードデザインのポスターが梅田の街中に掲出されます。

渋谷では11,000投稿を突破したSNS投稿キャンペーン「#渋谷ワンピカードリスト」も、大阪開催に伴い「#梅田ワンピカードリスト」として実施。参加することで特製ドン!!カード -ギア5- を1枚プレゼント。



そして、この度、ONE PIECEカードゲーム初の世界大会「チャンピオンシップ2023 ワールドファイナル」の開催を千葉・幕張メッセにて2024年3月2日(土)、3日(日)の2日間にて開催が決定。当日は、3on3・フラッグシップバトル・マッチングバトルなどの一般参加可能なイベントも開催予定。その他、入場者限定の特典や会場限定物販の実施も予定しています。



「ONE YEAR ANNIVERSARY POP UP OSAKA」開催概要





●タイトル ONE YEAR ANNIVERSARY POP UP OSAKA

●場所 グランフロント大阪 うめきたSHIPホール2F(大阪市北区大深町4-1)

●日時 2023年11月20日(月)~11月26日(日)11:00~19:00

●内容 物販コーナー/グッズ展示/第1弾~6弾カード展示/ドン!!モニュメント

尾田栄一郎先生描き下ろし展示/ドン!!カード引き換え所/

小栗旬さんCM風フォトスポット

●物販 ブースターパック『新時代の主役』のほか、

スタートデッキやチャンピオンシップセット等

販売予定 ※なくなり次第終了となります

●特設サイトURL https://www.onepiece-cardgame.com/topics/048.php





■特製ドン!!カード 獲得概要

●名称 : 「#梅田ワンピカードリスト」キャンペーン

●期間 : 2023年11月20日(月)~11月26日(日)予定

●獲得品: 特製ドン!!カード -ギア5-

●概要: #ワンピカードと#梅田ワンピカードリストをつけて

X(旧:Twitter)に投稿すると特製ドン!!カードが貰えるキャンペーン実施。

キャンペーンの内容については公式HPをご覧ください。

●公式アカウント: https://twitter.com/ONEPIECE_tcg





―渋谷参考事例―

公式HP:https://www.onepiece-cardgame.com/1st-anniversary-popup/





初の世界大会「チャンピオンシップ2023 ワールドファイナル」開催概要





●タイトル チャンピオンシップ2023 ワールドファイナル

●会場 幕張メッセ(千葉市美浜区中瀬2-1)

●日時 2024年2024年3月2日(土)3月3日(日)

●特設サイトURL https://www.onepiece-cardgame.com/events/2023/officialevents/championship/world-final.php



■会社情報

社 名 : 株式会社バンダイ

本社所在地 : 東京都台東区駒形1-4-8

代 表 者 : 代表取締役社長 竹中一博

URL : bandai.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-18:46)