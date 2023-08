[C2C Platform株式会社]

同シリーズでの資金調達合計額は11.9億円に



ダイレクトマッチング事業のトータルソリューションを提供するC2C Platform株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:薛 悠司、村上 英夫、以下C2C社)は、株式会社柳川商会、近都 真侑氏、BSPアセットマネジメント株式会社、株式会社中尾マネジメント研究所などの投資家等を引受先として第三者割当増資による約3.4億円のシリーズAエクステンションラウンドの資金調達を完了いたしました。







今回は、エクイティ出資と同時に金融機関の借入も実施し、シリーズAラウンドでの合計調達額は約11.9億円となりました。



C2C社のサービス内容







C2C社は、ダイレクトマッチングサービスを展開する事業者様(パートナー企業)に対し、ビジネス戦略設計、システム開発、マーケティング、資金調達支援などパートナー企業様の事業の成長に合わせて必要な機能を一気通貫で提供する、伴走型の支援を行っています。



「ダイレクトマッチング業界」の様々な課題をDX(デジタルトランスフォーメーション)で解決していくことを事業の根幹とし、今までになかった様々なサービスや企画を推進しています。



図:C2Cプラットフォームのサービス利用状況(2023年8月現在)



C2C Platform株式会社コーポレートサイト:https://bit.ly/44vC5g4



資金調達の背景と目的







C2C社がアプローチする市場は「日本国内のDX市場」と「シェアリングエコノミー市場」。

いずれも今注目されている市場でその規模は2030年度までに「国内DX市場」は約5.2兆円、2032年度まで「シェアリングエコノミー市場」は約8.6兆円にまで拡大するとされ、今後もさらなる成長が見込まれる市場です。C2C社は各業界のパートナーと共に個と個をつなぐダイレクトマッチングプラットフォームを通じて今までにない”あたらしい当たり前”を創造し、その市場拡大を牽引していく所存です。



今回調達した資金をもとに、プロダクト開発体制やグロースチームの拡大、プラットフォーム機能開発など主要事業の事業強化をしてまいります。また「C2Cプラットフォーム」の 機能強化を図ると同時に、様々な業界のサービスプロバイダー(サービスの提供者)の新しい働き方を提供し、「個」が創り出す価値が評価される平等な社会づくりの貢献を目指します。



投資家のコメント





株式会社柳川商会代表取締役 柳川 昌紀氏

この度C2C社の株主の一員として加わらせて頂く機会を頂戴し心より感謝申し上げます。私にとって代表の薛さんは前職においては頼もしい後輩であり、独立後は尊敬出来る起業家であり…これから先も彼のビジネスマン人生を見届けたいと思う興味深い人物です。数年前にC2C社の構想を共有された時は率直に「世の中の役に立つ」良い仕事だと思いました。彼と仲間達の「見立てる力&仕立てる力」は信頼しています。これから先、圧倒的なスケールのためには「動かす力」が問われることになるでしょう。長期視点での経営判断においては、数多くの短期視点とのトレードオフも頻発すると思います。そういう時こそMission・Vision・Valueに立ち戻り、近い将来にはC2C社が「圧倒的なレベルで世の中の役に立つ」会社になることを心より期待しております。



ルナドクター株式会社代表取締役社長 近都 真侑氏

今後様々な業界で、ポータルサイトよりも個と個をつなぐダイレクトマッチング市場が進んでいく事は瞭然たる事実です。その一市場のプレーヤーではなく、各業界のプロフェッショナルたちと共に各業界の成長にコミットするというビジネスモデルに感銘し、出資させていただきました。既存の流行に新しい風潮をもたらすのは時に大きな力に飲み込まれそうになることもあるかと思いますが、パートナー様と共に各業界を牽引する企業となっていただくことを期待しています。



BSPアセットマネジメント株式会社代表取締役 辻 貴慈氏

資金調達の完了、おめでとうございます。

C to Cビジネス業界の更なる拡大が見込まれる中、再現性の高いノウハウを一気通貫で提供できるC2C Platform株式会社様の存在は大変意義深いと判断し、出資させて頂くことになりました。BSPグループは金融・士業のプロフェッショナル集団としてファミリーオフィスビジネスを行っておりますが、企業の成長段階における多角的なサポートも行っております。今回の出資を機に、C2C Platform株式会社様と業務提携を行い、C to Cビジネスを行う事業者様に士業業務等においてより一層の利便性を提供することで、C2C Platform株式会社様のより一層のご成長に貢献したいと考えております。



株式会社中尾マネジメント研究所代表取締役社長 中尾 隆一郎氏

今後のダイレクトマッチング市場は大きく伸びることが期待できます。しかし、それをどうやって実現するのかが難しい。その最適解の1つがC2C社のプラットフォームだと感じています。パートナー企業の業界知識や経験と同社のビジネス設計ノウハウ、そしてオフショアでのシステム開発の優位性が加わり、しかもレベニューシェアモデル。これらにより、関係者全員が成功に向けて動くことになり、ビジネス成功の可能性が高まると確信しています。



C2C社薛 悠司コメント









C2C社のサービスについては、パートナーと創るプロダクトの成長に再現性が確認でき、安定的な新規パートナーからの受注も積み上がっている状況にありはっきりとしたPMFが確認されております。この度の資金調達により更なる成長の加速化が可能となり、IPOはもちろんその後の継続的な成長を実現していくための開発を中心とした投資を加速して参ります。引き続き弊社とパートナー企業が実現する各領域でのイノベーションにご期待頂ければ幸いです。





C2C社の会社概要





会社名 :C2C Platform株式会社

設 立 :2021年1月(前身となる現子会社C2C PTE. LTD.は2017年9月設立)

代表者 :薛 悠司(ソル ユサ)

所在地 :東京都港区海岸1-11-1ニューピア竹芝ノースタワー14F

事業内容 :ダイレクトマッチング事業に特化したシステム開発および事業支援

URL :https://bit.ly/3L1JUmY

お問合せ :https://bit.ly/3YXUMrv



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/31-11:16)