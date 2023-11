[GOOPASS]

GOOPASS株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:高坂勲、以下:GOOPASS)は、こころに残るトキのプラットフォーム『GOOPASS』をローンチして2023年11月5日で5周年を迎えました。会員者数は15万人を突破し、現在では2,500種類以上のカメラ・レンズのサブスクやワンタイムレンタルなどを展開する日本最大級のプラットフォームとなりました。

今後は、「人生を彩ろう」というパーパスを軸に、カメラに限らず幅広い趣味やアクティビティにも領域を展開し、こころに残る”トキ”の届けるサービスへと進化を加速してウェルビーイング社会の実現を目指します。

これに伴い、体験、学びコンテンツを展開していた『GOOPASS GO』サービスは、より一層こころに残るトキを体感いただける場をご提供できるようリニューアルいたします。

また、サービスローンチ5周年を記念し、弊社パーパス「人生を彩ろう」とかけまして、「彩り」をテーマにしたフォトコンテストを開催します。

皆様の彩り溢れる日常を教えてください。







GOOPASS GO とは





同じ趣味を持つ人々を繋いで仲間になるキッカケをつくったり、撮影体験(コト)のキッカケを提供するべく誕生し

ました。今後はより一層こころに残るトキを体感いただける場をご提供できるよう進化した『GOOPASS GO』を2023年末にお届け予定です。

リニューアル版『GOOPASS GO』や新たなイベント情報を受け取りたい方はこちらにエントリーをしてお待ちください。各所詳細が決まりましたら、先行案内いたします。

https://forms.gle/mxJembyTMYktry7N9



GOOPASS PHOTO CONTEST 2023 概要







応募期間 :2023年11月6日(月)~12月15日(金) 23:59

テーマ :「彩り」

応募資格 :プロフェッショナル・アマチュアを問わず、どなた様でもご応募可能です。

※GOOPASS会員でなくてもご応募可能。

応募方法 :



応募作品 :撮影機種は問いません。

※スマートフォン・一眼レフ・ミラーレス等どんな機材でも応募可能です。

賞品 :大賞 GOOPASS 1ヶ月100%OFF 1名

準賞 GOOPASS 1ヶ月50%OFF 1名

入賞 カメラメンテナンスグッズ 5名

特別賞 特別審査員からのコメント 1名

特別審査員:別所隆弘氏

審査員 :GOOPASSスタッフ

応募詳細はこちらから

https://app.goopass.jp/lp/photo-contest/202311



特別審査員 別所 隆弘氏





フォトグラファー、文学研究者、ライター。

関西大学社会学部メディア専攻講師。毎日広告デザイン賞最高賞や、National Geographic社主催の世界最大級のフォトコンテストであるNature Photographer of the Year “Aerials” 2位など、国内外での表彰多数。写真と文学という2つの領域を横断しつつ、「その間」の表現を探究している。

滋賀、京都を中心とした”Around The Lake”というテーマでの撮影がライフワーク。フォトグラファーとしての知見を活かして、インバウンドや地方創生事業、SNS運用のコンサルタントなどにも関わる。



代表取締役 高坂 勲よりメッセージ





1人のカメラ好きとして趣味としての楽しみを広げたい、思い出をカタチに残して仲間と振り返る喜びを広めたい思いで、カメラを手に取りやすくするためのプロダクト「GOOPASS」を創りました。2018年にリリースされたGOOPASSが、5周年の日を迎えられたことを大変嬉しく思います。

支えていただいているお客様、日頃からお取引いただいているクリエイター様やパートナー企業様、拡大のご支援をいただいている株主様、サービスを運営してくれているスタッフにも、この場を借りて心より感謝申し上げます。

カメラをサブスクでレンタルできるGOOPASSを通じて、趣味として新しく始めたいと考えている方や、業界の未来をつくる新しい世代のクリエイターの方に向けて、挑戦のハードルの高さを解消することには少し貢献できたかと感じています。直近は1日単位のワンタイムプランをリリースするなど、サービスの拡張にも積極的に取り組んでおり、ますます多くの方にご利用いただけるようになりました。

次のチャレンジは『こころに残るトキのプラットフォーム』としてのGOOPASSブランドのアップデートです。

その一環としてGOOPASS GOのリニューアルも予定しています。

撮影体験(コト)のキッカケを提供するべくリリースされたGOOPASS GOでは、おすすめ体験コンテンツにて体験が身近になるクーポンを、学びと実績コンテンツでは初心者の方のためのレッスン動画を届けてまいりました。本来目指したのは、同じ趣味を持つ人々を繋いで仲間になるキッカケをつくったり、多くの人々を外に連れ出すことでしたが、コロナ禍が本格的に明けた今、ようやく目指していたサービスをご提供できそうです。

クリエイターとの星空撮影会や、カメラマン特等席での花火大会、絶景バスツアー、ポートレート撮影会、好きな人で繋がれるコミュニティなど、楽しく多くの思い出を残して頂けるような体験機会を今まで以上にご提供してまいりますので、どうぞご期待ください。日本中の魅力的な地域と連携して、カメラで残したくなる世界、待ち遠しい楽しみを創るべく、引き続き邁進してまいります。



GOOPASS 株式会社





こころに残るトキの積み重ねは、人生に彩りを与えてくれます。

GOOPASSは『人生を彩ろう』をパーパスに掲げ、カメラのような"モノ"の提供にとどまらず、手にした後の"体験"や、こころに残るトキを届けるプラットフォーム事業を展開しています。





設立:2017年4月10日

所在地:東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル13F

代表者:代表取締役 高坂 勲

事業内容:こころに残るトキのプラットフォーム『GOOPASS』

URL:https://goopass.co.jp/





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-16:16)