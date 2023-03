[株式会社A.L.I. Technologies]

米国AERWINS Technologies Inc.(米国デラウェア州、Chairman&CEO:Shuhei KOMATSU、以下「AERWINS」)が設立予定である中東におけるエアモビリティの製造及び生産を主な目的とする合弁会社への出資に関してOUTSOURCING Inc(東京都千代田区、代表取締役会長兼社長 土井春彦、以下「OUTSOURCING」)が、基本合意に至りましたので、下記の通りお知らせいたします。









合弁会社設立の背景と目的

AERWINSは、「空中域(地面と空のあいだ、人の生活範囲の空中)から社会の仕組みを変えていく」をスローガンに、実用型ホバーバイク「XTURISMO」、エアモビリティプラットフォームとなる管制アプリケーション「COSMOS」を展開しています。次世代型エアモビリティの誕生により空の利活用への可能性が拡大の一途を辿るなか、AERWINSが設立予定である中東における新製品開発及び生産業務を目的とした合弁会社へ国内外の様々なプロダクト製造・生産に人的リソースを提供するOUTSOURCINGが3億円を限度とした出資を行うことに関して基本合意に至りました。U.A.E国でのエアモビリティ製造・生産確立など、様々な体制の展開を協議して参ります。昨年2022年6月、モナコのTop Marques Monacoにてグローバルローンチを行なったことを機に、海外マーケットでの市場開拓を目標に、会社体制を整えてまいりました。当社は、ドローンによる拠点間のモノの移動から、空飛ぶクルマ・空飛ぶバイクによる人の移動まで、新たな領域における技術の社会実装や産業振興を実現することで社会課題の解決を目指します。

今年2月には、NASDAQグローバルマーケット市場に上場も果たし、U.A.E.にVault Investment社とジョイントベンチャー設立を発表しました。

今後も、我々は"Establish the theory"というミッションのもと、より多くの人々の人生に「移動技術の革新がもたらす生活の快適さや豊かさ」を提供していきたいと考えています。



AERWINS CEO小松周平コメント

日本だけでなく、世界を代表するモビリティカンパニーの製造領域において、絶大な人材サービス提供実績を持ち、数多くの海外事業も展開するアウトソーシング社から、UAE合弁会社への資本と製造業務・人材のサポートをいただく事となり、大変感謝申し上げます。

製造のプロフェッショナルであるアウトソーシング社とのパートナーシップ確立が、我々のエアモビリティ事業に更なる加速をもたらすと確信しております。



合弁会社の概要

名称

Lootah Aerwins Aviation LLC.

所在地

Duja Tower,office 8,Shk Zayed Road- Dubai - UAE

事業内容

アラブ首長国連邦におけるエアモビリティの生産、販売など

資本金

161,782,760UAEディルハム(予定)

(1UAEディルハム=37.09円※3月9日時点)

設立年月

2023年3月(予定)



XTURISMOについて

「XTURISMO Limited Edition」は、映画スターウォーズシリーズにインスパイアを受けて開発された、弊社グループのアイコニックブランドです。空間を自由に移動できる楽しさや喜びを提供し、今までにない新しい体験を創出することを目指した夢のエアモビリティです。国内外問わず、災害救助やインフラ点検、エンターテインメントでの活用など幅広い実用の可能性を秘めています。

2022年6月には、モナコで行われた「Top Marques Monaco」にてグローバルローンチを発表。同年9月にアメリカ・デトロイトで行われた「国際デトロイトモーターショー(北米国際自動車ショー)」でのパフォーマンスと共にグローバル受注を開始し、世界中で大きな反響を呼びました。現在、世界中からオーダーや問い合わせをいただいております。



XTURISMOに関する情報

公式サイト

https://aerwins.us/xturismo/

YouTube

https://www.youtube.com/@xturismoofficial551/featured

Instagram

https://www.instagram.com/xturismo_official/



AERWINS Technologies Inc について(2023年3月1日現在)

AERWINS Technologies は、「空中域(地面と空のあいだ、人の生活範囲の空中)から社会の仕組みを変えていく」をスローガンに、エアモビリティプラットフォームとなる管制アプリケーション「COSMOS*」、実用型ホバーバイク「XTURISMO」を展開しています。AERWINS Technologies は、既存の発想に捉われず、エアモビリティ(有人・無人)社会の実現に必要なシステムを開発し、イノベーションを起こし続けてまいります。

*COSMOS: Centralized Operating System for Managing Open Sky



OUTSOURCINGについて(2022年12月31日現在)

会社名

株式会社アウトソーシング

住所

東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館19階

資本金

25,245百万円

設立

1997年1月

代表者

代表取締役会長兼社長 土井春彦

連結社員数

129,487人

関係会社

国内48社、海外222社

その他

東京証券取引所プライム市場上場、日本経済団体連合会会員

URL

https://www.outsourcing.co.jp



株式会社アウトソーシングは、日本国内すべての自動車メーカーへの人材サービスの提供を含め、世界38の国と地域において提供しているグローバルな人材サービスで培ったノウハウを活かして、中東エリアにおけるグローバルな人材流動ネットワークの開拓を図ってまいります。



広報/担当連絡先(岡本):

info@aerwins.us

公式HP:https://aerwins.us



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/21-11:16)