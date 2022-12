[株式会社JEPLAN]

12月2日(金) 19:00よりBRING ECにて先行受注開始



株式会社JEPLANの「服から服をつくる(R)」サーキュラーエコノミーを社会に実装するブランド「BRING(TM)」は、新たに「街と自然を、生き交う服」をコンセプトに、女性に特化したライフスタイルライン「B(ビー)」を展開します。第一弾は4型の商品を制作し、2022年12月 2 日(金)からBRING ECサイトにて先行受注を開始しています。









■ブランドコンセプト

街と自然を、生き交う服(Clothes that live in harmony with the city and nature)

「B」は、街や自然の境界線を越える服として、日常の仕事から、休日のお出掛けやアウトドアなど、様々なシーンで着ていただける服を提案します。いつでも、どこでも「B」が寄り添える存在になることを目指して、ブランドネームには「anytime,anywhere」のメッセージを入れています。



特設サイト:https://bring.org/pages/b_anytime_anywhere

Instagram:@b_by_bring



■スケジュール

EC:2022年12月2日(金) 19:00 ~ 12月23日(金) 23:59

直営店 (BRING EBISU):2022年11月4日(土) ~ 12月23日(金)



商品お届け:4月上旬予定(日時未定)

本販売開始:4月中旬予定(日時未定)

※店舗・ECで予約購入して頂いたお客様には「B」のオリジナルエコバック特典付きです。



■商品展開

B basic T-shirts(ヒ゛ー ヘ゛ーシック ティーシャツ)(2サイズ/2カラー)

B basic pull-over(ヒ゛ー ヘ゛ーシック プルオーハ゛ー)(FREE/2カラー)

B taffeta one-piece(ヒ゛ー タフタ ワンピース)(FREE/1カラー)

B taffeta pants(ヒ゛ー タフタ パンツ)(2サイズ/1カラー)





※左からB basic T-shirts 、B basic pull-over、B taffeta one-piece 、B taffeta pants着用





BRING(https://bring.org/)



BRINGは、毎日の生活と自然の中で生き延びるための服をつくります。

そして、その生活を続けていくために、様々なブランドと一緒に使わなくなった服の回収を行い、自社工場の独自の技術で服の原料に再生し、再び服にまで何度も循環させるサーキュラーエコノミーを社会に実装しているブランドです。

直営店:BRING EBISU(東京都渋谷区恵比寿西2-9-8 大澤ビル1F)





株式会社JEPLAN(https://www.jeplan.co.jp)



代表取締役 執行役員社長: 高尾 正樹

設立: 2007年1月

事業内容: BRING製品の製造・販売・服の回収・リサイクル、企業と連携したあらゆるものを循環させるプロジェクトの企画・運営、PETケミカルリサイクル技術関連事業



