［伊藤超短波株式会社］



物理療法機器のパイオニア、伊藤超短波株式会社（本店：東京都文京区、本社：埼玉県川口市 代表取締役社長：倉橋 司、以下 伊藤超短波）が製造・販売する業務用ボディトリートメント美容器「スーパーセルムRF+（アールエフプラス）」と家庭用複合フェイシャル美容機器「LIFTUNE（リフチューン）」がエステティック通信「ベストアイテム2022」を受賞いたしましたのでお知らせします。







「スーパーセルムRF+」はボディ部門にて初めての受賞、また「LIFTUNE」は店販部門で2年連続の受賞となります。







エステティック通信「ベストアイテム2022」



「ベストアイテム2022」は株式会社美容経済新聞社が発行するサロン経営者向け専門情報誌「エステティック通信」のオリジナルアワードです。



エステティック通信

https://www.esthe.news/



全国のエステサロンで過去1年間で実際に売り上げを伸ばしたサービスやそれを牽引した製品を明らかにするため、同社産業調査部が「エステティックサロン売り上げキーファクター調査」を実施しました。

その調査結果から、エステティックサロンから‶売上貢献度が最も高い”と推薦された製品を顕彰するプログラムです。













受賞製品



業務用ボディトリートメント美容器

「スーパーセルムRF+」





[スマートな施術を実現しマルチな悩みに対応する美容機器]

“高効率”な施術をかなえるボディトリートメント用美容機器。1 つのプローブに吸引・ローラー・ラジオ波（RF）の3 機能を搭載することで、温める・揉み出す・肌を引き締めるといった異なる動作の同時進行を可能にし、省力・時短を実現した。多岐にわたる悩みに1 台で対応できる“王道のトリートメント機器”として愛され続け、シリーズ累計出荷数2,796台を記録。



https://www.beauty.itolator.co.jp/product/super_celum_plus.html





家庭用複合フェイシャル美容機器

「LIFTUNE」





[1回10分、おうちでエステ]

「EMS」「エレクトロポレーション+イオン導入」「LEDフォトセラピー」のトリプルトリートメントで、お家にいながら10分で手軽にフェイシャルケアができます。





https://www.beauty.itolator.co.jp/product/liftune.html





【伊藤超短波株式会社について】

「日本初の超短波治療器を開発」







伊藤超短波は1916年に創業し、物理療法機器のパイオニアとして100年以上の歴史を歩んできました。創業者である伊藤賢治が物理療法を独自に研究し、日本初の超短波治療器を開発して以来、当社は数多くの物理療法機器を開発してきました。



・医療関係者向け製品 http://www.medical.itolator.co.jp/product/

・家庭用製品一覧 http://www.itolator.co.jp/home-use/product/

・美容関連製品 http://www.beauty.itolator.co.jp/product/

・海外向け製品 http://www.itocoltd.com/products/





「ITO Sports Project」

挑戦し続けるすべてのアスリートのために





弊社がスポーツ分野で取り組む「ITO Sports Project」は、物理療法機器を活用して、一人でも多くの選手のベストコンディションを支えることを目的としています。

できるだけ早いケガや疲労からのリカバリーや、ケガのリスクを軽減する為の日頃の「コンディショニング」は、常に最高のパフォーマンスを発揮するために重要であると同時に、競技生活を長く続けていく為にも不可欠です。



このITO Sports Projectが始まったのは1999年のこと。

当時から関係の深かった柔道競技を中心に機器によるサポートを開始しました。 その活動は次第にスポーツ界全体に浸透し、今では野球、レスリング、サッカー、陸上など、多くの選手やチーム、各種競技団体の活躍を支えています。

世界が注目する大舞台の陰で、私たちはアスリートの果敢な挑戦を応援しています。



ITO Sports Project公式ホームページ

https://ito-sports-project.com/



ITO Sports Project公式インスタグラム

https://www.instagram.com/ito_sports_project/



伊藤超短波ブランドアンバサダー ・イメージアスリート









サポート競技・団体







公認スポンサー





公益財団法人全日本柔道連盟

オフィシャルサプライヤー（競技団体）

新体操 日本代表チーム

公益財団法人 日本アイスホッケー連盟

公益社団法人 日本ウエイトリフティング協会

一般社団法人 日本車いすテニス協会

一般社団法人 日本競輪選手会

一般社団法人 日本ゴールボール協会

公益財団法人 日本自転車競技連盟

一般社団法人 日本障がい者バドミントン連盟

公益財団法人 日本セーリング連盟

一般社団法人 日本デフバレーボール協会

一般社団法人 日本バイアスロン連盟

公益財団法人 日本バドミントン協会

一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟

公益財団法人 日本ハンドボール協会

公益社団法人 日本フェンシング協会

公益社団法人 日本ボート協会

一般社団法人 日本ラクロス協会

公益財団法人 日本陸上競技連盟





オフィシャルサプライヤー（チーム・クラブ）





アクセルトラッククラブ

茨城ロボッツ

NECレッドロケッツ

F・マリノススポーツクラブ

鹿島アントラーズ

シーホース三河

信州ブレイブウォリアーズ

千葉ジェッツふなばし

新潟アルビレックスランニングクラブ

横浜ビー・コルセアーズ

リガーレ仙台

レバンガ北海道





協賛会員





一般社団法人 日本トップリーグ連携機構





オフィシャルパートナー





公益財団法人 全日本スキー連盟



（関連ニュース）

（SANSPO.COM）マエケン、岩隈や五輪選手をサポート 知る人ぞ知る会社「伊藤超短波」

https://www.sanspo.com/baseball/news/20171220/bbo17122011000001-n1.html



（Sponichi Annex）フィギュア紀平 伊藤超短波とイメージアスリート契約

https://www.sponichi.co.jp/sports/news/2022/01/13/kiji/20220113s00079000273000c.html



（SANSPO.COM）紀平梨花が伊藤超短波と契約／フィギュア

https://www.sanspo.com/article/20220113-5XLMDIG2TNGM7IKRMCRC7DAH4E/



（日刊スポーツ）ロッテ藤原恭大100万円機器持ち角中部屋に入寮

https://www.nikkansports.com/baseball/news/201901080000888.html





「外部評価」



弊社の健康経営への取り組みに対する評価として、経済産業省と日本健康会議が共同で選出する「健康経営優良法人（大規模法人部門）」、スポーツ庁が認定する「スポーツエールカンパニー」、本社所在地である埼玉県が認定する「埼玉県健康経営実践事業所」、および健康保険組合連合会 東京連合会が認定する「健康優良企業「銀の認定」」を取得しています。



「チャレンジ健康自己ベスト」宣言

https://www.itolator.co.jp/health-management/



（関連ニュース）

・ウォーキングシューズ購入費用補助など独自の施策で健康をサポート

（高齢者雇用問題啓発誌「エルダー」2021年12月号）

https://www.jeed.go.jp/elderly/data/elder/202112.html



・「大人の体力測定」に協賛

https://www.itolator.co.jp/health-management/topics/20220724.html



・伊藤超短波オリジナル体操「伊藤超体操」が日本経済新聞社「日本を元気にするメッセージ動画」150社に選ばれました！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000028866.html



・「スポーツエールカンパニー」に認定

https://www.itolator.co.jp/health-management/topics/20220126.html



・健康優良企業「銀の認定」を取得

https://www.itolator.co.jp/health-management/topics/20220125.html



・「健康経営優良法人2022(大規模法人部門)」に認定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000028866.html



【会社概要】



商号：伊藤超短波株式会社

代表者：代表取締役社長 倉橋 司

所在地：(埼玉本社) 埼玉県川口市栄町3-1-8 (本店) 東京都文京区白山1-23-15

創業：1916年

事業内容：病院用および家庭用治療器、リハビリテーション機器、健康機器、美容機器などの製造・販売

資本金：9,950万円





・コーポレートサイト・家庭用製品 http://www.itolator.co.jp/

・医療関係者向け http://www.medical.itolator.co.jp/

・美容関連 http://www.beauty.itolator.co.jp/

・海外関連 http://www.itocoltd.com/

・ITO Sports Project http://ito-sports-project.com/





企業プレスリリース詳細へ （2022/11/10-22:16）