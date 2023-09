[シナモンAI]

新しいAIプロダクトを出展



国内の大手企業へAI(人工知能)ソリューションを提供する株式会社シナモン(本社:東京都港区、代表取締役Co-CEO:平野未来/堀田創 以下、シナモンAI)は、「国際物流総合展2023 第3回 INNOVATION EXPO」および「第2回 スマート工場EXPO秋」に出展します。出展概要は以下の通りです。





「国際物流総合展2023 第3回 INNOVATION EXPO」







[イベント公式サイト]

https://www.logis-tech-tokyo.gr.jp/ie/index.html



[シナモンAI 展示内容]

国際物流のDXを支援する、特徴量学習型AI-OCR「Flax scanner」を中心としたAIプロダクトの展示。

▽展示ブース紹介ページ

https://www.logistech-online.com/webguide/company.php?no=359



[展示プロダクト]

● Flax Scanner for 貿易書類(貿易書類AI-OCR)

● Knowledge Collector(ナレッジ収集ツール) ★NEW

● Flax Scanner ぜんぶよむもん(全文AI-OCR)

● Flax Scanner for 請求書(請求書AI-OCR)★NEW

● Flax Scanner for 注文書(注文書AI-OCR)





「第2回 スマート工場EXPO 秋」







[イベント公式サイト]

https://www.fiweek.jp/autumn/ja-jp/about/sfe.html



[シナモンAI 展示内容]

新プロダクトを含むAIソリューションやプロダクトの展示のほか、定期的に実演デモを交えたセミナーを実施。

▽展示ブース紹介ページ

https://www.nepconjapan.jp/autumn/ja-jp/search/2023/directory/directory-details.org-e5a28374-66db-4cb9-9983-9891b41ad1bb.html#/





[展示プロダクト]

● MITAソリューション

● Knowledge Collector(ナレッジ収集ツール) ★NEW

● Flax Scanner ぜんぶよむもん(全文AI-OCR)

● Flax scanner for 請求書 ★NEW













■シナモンAI概要

社 名: 株式会社シナモン

URL: http://www.cinnamon.ai

所在地: 東京都港区虎ノ門3-19-13 スピリットビル6階

設 立: 2016年10月

代表者: 代表取締役Co-CEO平野未来 / 堀田創



[事業内容]

AIプロダクト事業、AIコンサルティング事業



シナモンAIは、「誰もが新しい未来を描こうと思える、創造あふれる世界を、AIと共に」をパーパスに、高度なビジネスAIソリューション実現のため、AIコンサルティングとAIプロダクトを提供しております。お客様が保有するナレッジからAI時代の新たな事業構造を創造し、飛躍的な成長を先導する変革のシェルパ(先導役)として、多数の国内大手企業への提供実績を有しています。人工知能研究開発機能をベトナム(ハノイ・ホーチミン)および台湾に構え、高度なAI人材を獲得・育成するエコシステムを構築し、AI-OCR「Flax Scanner」、自然言語処理エンジン「Aurora Clipper」、音声認識エンジン「Rossa Voice」など、非構造化データを幅広くカバーする技術力を蓄積しています。直近では、独自のAI時代の戦略デザイン「ハーベストループ」とお客様のパーパスをつなげ、デジタルトランスフォーメーションやAI活用の推進を支援しています。



