Sasuke Financial Lab株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:松井清隆、以下「当社」)が運営する「コのほけん!」(https://konohoken.com/)において、専門家インタビューの連載を開始したことをお知らせします。保険を多角的に考えるきっかけ作りを目的に、保険を専門に研究する大学教授、保険の商品開発を担う保険会社、金融分野においてテクノロジーで変革をもたらすFinTech企業、保険業界のDXをリードするInsurTech企業等へのインタビュー記事を連載します。











多角的な切り口から保険を考えるきっかけに



(1)学術的な「保険」

保険には様々な切り口があり、大学には学術的に「保険」を研究する「保険学」をご専門とする先生方がいらっしゃいます。

(2)流通からみた「保険」

保険は目に見えない「無形商品」ですが、小売業でのメーカーと販売店など流通の切り口から見ることができます。当社は複数の保険会社の保険商品を取り扱う乗合保険代理店ですが各商品を作る保険会社は「保険」商品を開発する専門家です。

(3)保険業界においてテクノロジーの発展を目指すInsurTech企業

保険は金融商品の一つであり、金融業界に包含されます。金融業界においてテクノロジーを活用し、金融課題を解決するFinTech企業と、保険に特化し、テクノロジーでの発展を目指すInsurTech企業もまた「保険」における専門家です。



日本において、保険の加入率は8割(※)を超えている一方で、保険は難しい、よくわからないという印象を持つ人も数多くいます。保険は万が一に備えるものであり、日常的な接点を持つことが難しい側面もあります。そのため、こうした様々な切り口から多角的に保険を見ることで、今までと異なった視点から保険を学ぶ機会をこれからもご提供して参ります。※出典:公益財団法人生命保険文化センター令和元年度「生活保障に関する調査」

コのほけん!はInsurTech業界をリードするデジタル保険代理店



テクノロジー(デジタル)と保険をかけ合わせてInsurTech(インシュアテック)といいます。「コのほけん!」はInsurTech業界をリードし、保険会社33社を取り扱うデジタル保険代理店です。

商品・保険料比較が中心であった従来のオンライン保険代理店からさらに発展し、O2O(Online to Offline)を基軸とした新しいデジタル保険代理店の形を実現します。インターネットの特性を活かし、場所を選ばず、お客様のタイミングで保険に関する情報収集から比較、検討を行い、必要に応じて、オフラインでの電話や対面相談を行うことができるよう、主体的な保険選びをサポートします。







