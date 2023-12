[平和不動産株式会社]



各位



平和不動産株式会社(代表執行役社長:土本清幸)は、「日本橋兜町・茅場町再活性化プロジェクト」を推進するうえで必要となる、地域活性化に資するイベントの企画・運営や地域とのリレーションの構築等の役割を担うことを目指す法人として、2019年7月に「一般社団法人日本橋兜らいぶ推進協議会」を設立し、コミュニティサイト「兜LIVE!」(https://kabuto-live.com/)の運営を中心とした活動を継続的に行っております。

今般、下記のとおり、同法人が主催する「Jazz EMP@Tokyo Financial Street 2023」を、日本橋兜町の新たなランドマークとして2021年8月に開業した「KABUTO ONE」の4Fホールを会場とし、多数の企業様のご協賛のもと、株式会社日本取引所グループ(取締役兼代表執行役グループCEO:山道裕己氏)、株式会社東京証券取引所(代表取締役社長:岩永守幸氏)及び株式会社ストックボイス(代表取締役 CEO:倉澤良一氏)にご協力いただき、2019年以来4年ぶりに有観客開催(「ストックボイス」でのオンライン配信とのハイブリッド開催)いたします。



なお当日は、「KABUTO ONE」のアトリウムに設置されたキューブ型大型LEDディスプレイ「The HEART」に、イベントの様子をライブ中継にて表示いたします。(※)

※機器やネットワークの接続状況などの要因により、画像の乱れや中段を余儀なくされる可能性があります。予めご了承ください。



【開催概要】

日時:2023年12月10日(日) 12:00~18:00(予定)

場所:KABUTO ONE 4F ホール(有観客開催)

「ストックボイス」(https://www.stockvoice.jp/)の特別番組としてオンライン配信

主催:一般社団法人日本橋兜らいぶ推進協議会

共催:(株)日本取引所グループ、平和不動産(株)、(社)国際資産運用センター推進機構(JIAM)

協力:(株)ストックボイス、(株)きんゆう女子、(株)SAKAMOTOgraph.

後援:東京都、(株)東京国際金融機構(FinCity.Tokyo)、日本証券業協会、(社)投資信託協会、洗足学園音楽大学、国立音楽大学、兜町町会、 茅場町一丁目町会、茅場町二三丁目町会、日本橋日枝神社

協賛:(50音順)アイザワ証券(株)、いちよし証券(株)、岩井コスモ証券(株)、エスビー食品(株)、(株)岡三証券グループ、弁護士法人 北浜法律事務所、極東証券(株)、(株)QUICK、光世証券(株)、Jazzy Business Consulting(株)、(株)七十七銀行 日本橋支店、(株)証券保管振替機構、立花証券(株)、東京証券信用組合、(株)東京証券取引所、東洋証券(株)、内藤証券(株)、Nasdaq テクノロジー・ジャパン(株)、日本証券金融(株)、(株)白水社、広田証券(株)、(株)FUNDINNO、フィリップ証券(株)、平和不動産アセットマネジメント(株)、松井証券(株)、三菱倉庫(株)、山和証券(株)、(株)りそな銀行 日本橋支店



■「Jazz EMP」とは



「Jazz EMP@Tokyo Financial Street」は、「金融と音楽の融合」、「新興ミュージシャンの育成」を主なコンセプトに掲げ、証券・金融街としての地歴を有する日本橋兜町を舞台に2018年から開始したジャズ・ライブイベントであり、本年で6回目の開催となります。

「EMP」とは「Emerging Musicians Program=新興ミュージシャン育成プログラム」の略称であり、出演されるミュージシャンを、今後の飛躍が期待される若い方々に特化し、各々が表現したい音楽を余すところなく表現する、という点についても、独自性を有したイベントとなっております。

このイベントは、折しも東京都が推進する「国際金融都市・東京」構想の一角を担うこの街において、新興資産運用業者である「Emerging Managers」が集積しつつあるとともに、「新興市場」を整備する東京証券取引所を有するなど、「Emerging」層を応援するという土壌が培われているなか、この街も、世界の名だたる国際金融都市のように、様々なジャンルの音楽が溢れ、人々の活気に満ちている街にしていくことが必要ではないか、という点に着想を得ています。



■ご観覧方法

KABUTO ONE会場にお越しいただきご観覧いただける他、インターネットテレビ「ストックボイス」でのオンライン生配信も行います。(どちらも無料でご観覧いただけます)

ご観覧にあたっては、以下のサイトにて事前にお申し込みをお願いします。



KABUTO ONE会場で観覧する場合【※完売しました】



オンライン生配信を視聴する場合

下記QRコード1.より「Jazz EMP申込サイト(teket)」にアクセスの上、

「オンライン視聴チケット」をお申し込みください。(無料)

次に、下記QRコード2.より、配信サイトである「ストックボイス」のユーザー登録(無料)を行ってください。

※視聴にあたっては、本チケット購入、STOCKVOICEへのユーザー登録の双方をお願いいたします。

※開始時間になりましたら、STOCKVOICEにサインインの上、ライブ配信をご覧ください。

※「オンライン視聴チケット」では、KABUTO ONE会場にはご入場いただけません。







■プログラム







■ビジネストークセッション

昨年に引き続きビジネストークセッションを予定しています。今年度は、「世界における企業の常識 富裕層を狙うなら「アート」、「インバウンド観光振興における真のゴールとは? ~ナイトタイムエコノミーの可能性~」をテーマに、それぞれに関する有識者をゲストにお招きしたトークセッションを行います。





■兜町Jazzプロジェクト

現在、日本橋兜町では、「Jazz EMP」の精神である「世界の名だたる国際金融都市のように、日本橋兜町を、様々なジャンルの音楽が溢れ人々の活気に満ちている街にしていく」を実現すべく、様々な場所で定期的なジャズ・ライブを開催しています。

KABUTO ONEの1Fのフードダイニング「KABEAT -日本生産者食堂-」では「Monday Jazz@KABEAT」(隔月第2月曜日)を、またホテルK5の地下にある「B by the Brooklyn Brewery」では「UnderJazz@B by the Brooklyn Brewery」(毎月第1火曜日)を、それぞれ開催しており、毎回ご好評いただいています。



若手精鋭ミュージシャンが「KABUTO ONE」に集う年に1度の祭典「Jazz EMP」に加え、街の複数店舗で日常的に開催されているジャズ・ライブ。ジャズによって活気づく金融街、日本橋兜町に、是非足をお運びください。



【ご参考】



□コミュニティサイト「兜LIVE!」:https://kabuto-live.com/

― Jazz EMP 特設ページ :https://kabuto-live.com/jazzemp

□KABEAT -日本生産者食堂- :https://kabeat.jp/

□B by the Brooklyn Brewery :https://www.instagram.com/b.k5.tokyo/



【本件に関するお問い合わせ先】

平和不動産株式会社 地域共創部

担当:幸坂

TEL 03-3666-0323



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-19:16)