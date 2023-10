[フェスタリアホールディングス株式会社]

ふたつの星が映し出される“Wish upon a star(R)”ダイヤモンドを最も美しく引き立てる新ブランド登場



フェスタリアホールディングス株式会社(本社:東京都品川区西五反田、代表取締役社長 貞松隆弥)は、新ブランド〈WISH UPON A STAR(R)〉を10月11日(水)より伊勢丹新宿店にてスタートした。







新ブランド立ち上げの背景





創業100年超のfestariaは、世代を超えて宝石を受け継ぐヨーロッパ古来の習慣bijou de famille(ビジュ ド ファミーユ)をミッションに掲げるジュエリーブランドです。場所や時代が変わっても、永遠に輝き続ける「想い」をジュエリーに託すというフィロソフィーのもと、これまで様々なアイテムを手がけてきました。

中でもオリジナルのカッティング技術をほどこした“Wish upon a star(R)”ダイヤモンドは、festariaの高度なクラフトマンシップを象徴する特別なダイヤモンドです。希少な「ソーヤブル」という正八面体の原石を10角形のテーブル面にカットすることで、光の反射と分散をコントロールしてふたつの星を浮かび上がらせています。熟練のマイスターによる繊細な手作業がなせる世界で唯一無二の技術です。



大小ふたつの星が映し出される“Wish upon a star(R)”ダイヤモンド



夜空を彩る美しい星は、夢を叶える力を持つと言われます。きらめくカットの中に映し出される、ふたつの美しい星。小さな星には感謝すべき「今」の自分、大きな星には輝く「未来」の自分と愛する人たちの象徴です。

夢や願いが叶いますようにとの想いを込めて、星たちは永遠に輝き続けます。





2023年10月、このオリジナルカットのダイヤモンド名を冠した新ブランド〈WISH UPON A STAR(R)〉※1をローンチいたします。bijou de familleを継承しつつ、これまでのfestariaにはない世界観・デザインで新境地に臨み、日本ではブライダルのイメージが強いダイヤモンドを自分のためのライフスタイルジュエリーとして提案いたします。



※1 新ブランド〈WISH UPON A STAR(R)〉はすべて大文字、festariaオリジナルプレミアムカットのダイヤモンドの名称“Wish upon a star(R)”は先頭のWのみ大文字です。



〈WISH UPON A STAR(R)〉ブランドコンセプト



「わたしを照らし出すふたつの星」。特別な輝きと精神価値を持つ唯一無二のオリジナルプレミアムカット。その普遍的な美しさと、何物にも征服しえない力強さ。“自由と自立”をキーワードに新たな価値観を創造します。



〈WISH UPON A STAR(R)〉は、festariaのシグネチャーピース“Wish upon a star(R)”ダイヤモンドを再解釈し、”自由と自立“をキーワードにモダンに昇華した新ブランドです。

遮るもののない夜空の星は見るものを惹きつけ、ひときわ輝きを放ちます。唯一無二のダイヤモンドをいかに美しく印象的に表現するかを追求し、大胆に装飾性を削ぎ落とし、輝きを引き出す意匠を散りばめました。シンプルを極めながらも、印象的な量感・立体感のある美しいシルエットは、ボーダーレスな佇まいを表現。タイムレスな気品を宿したデザインが体の一部のようにしなやかにフィットし、どんなスタイルやオケージョンにも自然に馴染むニュートラルな存在感を放ちます。



〈WISH UPON A STAR(R)〉のすべてのクリエーションは、あらゆる角度から光を捉え、ダイヤモンドに眼差しを惹きつけるために。その揺るぎない美学のもと生み出されるシンプルで強い煌めきは、普遍的な美しさと何者にも征服しえない力強さを物語ります。

自分のためのジュエリーとして、決められた枠に縛られず独自のスタイルや感性を持つ人の個性を活かし、価値観を後押ししてくれるコレクションをお届けします。素肌にまとう一番身近な存在だからこそ、手に取るたび満足感に満たされ、年月と共に深まる愛着とかけがえのない想いを込めたエッセンシャルアイテムを。ふたつの星が、自分らしく生きるすべての方を照らし出します。



商品概要





デビューコレクションを飾るのは、ネックレスやチャーム、ロングネックレス、リング、ピアス、イヤーカフス、ブレスレット、バングルの計8アイテム。格調高いパッケージには再生紙を使用し、ユニークなデザインのショッパーは生地工場の残布を再利用するなど、ディテールに至るまでブランドが宿すキーワード”Eternally(永遠)”、”Borderless(境界のない)”、”Noble(気高い)”が息づいています。



ネックレス



ネックレスのモチーフには印象的なフォルムを採用し、自然と中央の“Wish upon a star(R)”ダイヤモンドに視線が流れるデザインに。

石留めは、ダイヤモンドをぐっと大きく鮮やかに見せる伏せ込みで仕上げています。中石と地金の一体感を出すとともに、石座の存在を感じさせずダイヤモンドそのものを堪能できる設計です。



また、モチーフの内側は、シャイン加工の大きく深い照り返しを作ることで奥行きを持たせ、光を集めるつくりに。一方、外側は通常よりも深いマット加工でより地金の質感を味わうことができます。シャインとマットのコントラストが“Wish upon a star(R)”ダイヤモンドに注目を集め、その輝きを遮ることなく全体を引き締めています。

外枠と中石のボリュームに強弱をつけ、両方をチェーンが貫通するチェーンスルー仕様により、身につけた人が動くたびダイヤモンドが揺れて印象的に輝きます。



何年経っても色褪せることのない素材感と存在感で、お守りのようにいつも着けていたくなるピースです。





リング



“Wish upon a star(R)”ダイヤモンドをいかに美しく印象的に表現するかを突き詰め、圧倒的なボリュームとひときわ光り輝くダイヤモンドが印象的なリングです。

石留めは、まるでダイヤモンドが地金から掘り起こされ、リング上にそっと浮遊しているかのようなセッティングを実現。地金が被さって中石が小さく楕円形に見えてしまわないよう、エッジを鋭利に削り落とし、その鏡面にダイヤモンドを映し込むことで真円のようなルックスを生み出しています。



中石をセッティングした地金部分は、シャイン加工で奥行きを持たせ、ダイヤモンドを立体的に表現。あらゆる角度からその眩さを楽しめます。内側のシャインと外側のマットのコントラストにより、“Wish upon a star(R)”ダイヤモンドに目線を集め、その輝きを遮ることなく全体を引き締めています。





全体と調和する一体感のある石留めにより、サイズ感のあるダイヤモンドをデイリーに使えるデザインに落とし込みました。視界に入るたび満足感に浸れる、〈WISH UPON A STAR(R)〉だからこそ完成した永遠のスタンダードデザインです。











ネックレス



・Pt950/Pt850 110,000~1,540,000円

・K18YG 110,000~550,000円



リング

・Pt950 473,000~825,000円

・K18YG 473,000~825,000円



ブレスレット・バングル

・Pt950/Pt850 770,000~880,000円



・K18YG 275,000~308,000円



チャーム

・Pt950 143,000~275,000円

・K18YG 143,000~275,000円



ピアス

・Pt950 165,000~308,000円

・K18YG 165,000~308,000円



イヤーカフ

・Pt950 275,000~308,000円

・K18YG 275,000~308,000円



※すべて税込価格です。



ポップアップストア概要





・イベント名 :〈WISH UPON A STAR(R)〉伊勢丹新宿店 ポップアップ

・開催期間 :10月11日(水)~

・営業時間 :10:00~20:00

・場所 :伊勢丹新宿店 本館1階 アクセサリー



〈WISH UPON A STAR(R)〉公式SNS





・Instagram :https://www.instagram.com/wishuponastar_official/



festariaについて





1920年創業、国内外の百貨店をメインに87店舗(国内78店舗、海外9店舗:2023年8月現在)を展開する日本発のジュエリーブランド。festariaとは、イタリア語で「特別な」を意味するfestaと、「空間・雰囲気」を指すariaをあわせた造語です。大切な「想い」をジュエリーというかたちに込めて、愛と夢をお届けしております。

・HP :https://www.festaria.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-15:40)