[MARINE & WALK YOKOHAMA]

秋の大型イベント開催決定! 世界中のワインを試飲し放題!「WORLD WIDE WINE VOL.1 MARINE&WALK YOKOHAMA」2023年10月7日(土)~9日(月・祝)



横浜港沿いのオープンモール・MARINE & WALK YOKOHAMA(所在地:神奈川県横浜市)は、この度、NATURE、SUSTAINABLE、UPCYCLEの3つを軸とした循環型マーケットイベント「THE GOOD CIRCULATION MARKET VOL.2」を2023年9月16日(土)~18日(月・祝)の期間、 世界中のワインを体験できるイベント「WORLD WIDE WINE VOL.1 MARINE & WALK YOKOHAMA」を、2023年10月7日(土)~9日(月・祝)の期間で開催いたします。





<THE GOOD CIRCULATION MARKET VOL.2>





「THE GOOD CIRCULATION MARKET VOL.2」では、アパレルブランド「URBAN RESEARCH」のサステナブルライン「THE GOODLAND MARKET」とコラボレーションし、NATURE、SUSTAINABLE、UPCYCLEの3つのカテゴリーを軸とした循環型マーケットイベントを開催いたします。施設内ストリートにて、環境に配慮しつつ気軽に手に取れるアイテムを集めたポップアップショップを展開予定です。



2回目の開催となる今年は、「GOOD MORNING MAKE GOOD DAY」をテーマに、素敵な1日の始まりを演出する朝限定の日替わりのヨガ体験をはじめ、ユーズドヨガマットを活用したリプロダクトの販売やサステナブルな移動式書店、オリジナルビーチサンダルのワークショップなどさまざまなコンテンツをご用意。キーカラーであるオレンジに彩った会場も見どころです。



※2022年度イベントの様子



~YOGA Contents~



■THE GOOD CIRCULATION YOGA

海に面したMARINE & WALK YOKOHAMAの屋外スペースで、青空の下、風を感じながら3日間それぞれの個性豊かなフロースタイルのヨガ!気持ちよく呼吸し、動いて、ココロとカラダの巡り-Circulate -を良くしていきましょう。どのクラスもヨガ未経験の方でも安心してご参加頂ける内容です!参加費無料、ヨガマットもご用意しているので手ぶらで気軽にご参加ください。



<Schedule / Class>※各レッスン9:30受付開始

●9/16(SAT) 10:00~11:00

Grounding flow (グラウンディングフロー) by Yuko Imai



地に足がついてリラックスした状態を表すグラウンディング。

呼吸と身体を感じながら、ゆったりしたペースで心地よく動いてゆく、

心も体もリラックスするクラスです。



●9/17(SUN) 10:00~11:00

Music flow (ミュージックフロー) by Maiko Kurata & DJ Satoshi Miya



『ポーズをとること』に意識が向きがちなヨガですが、まずは、音楽に合わせて呼吸&カラダを動かし『ヨガって楽しい!気持ちよい!』を感じてみてください♪流れや雰囲気にあわせてDJ Satoshi Miyaが音楽をセレクト、それに合わせてフローするクラスです。



●9/18(MON) 10:00~11:00

Hatha flow (ハタフロー) by Nami Nagata



力強い動きとストレッチでカラダの緊張をほぐす静かな動きとともに、深い呼吸によってこころのリラックスと快活さを生み出すヨガクラスです。



■satanama sandal

寿命を迎えたヨガマットの「素材」「形状」を活かした「アップサイクル」として、ヨガマットを新たなプロダクトとして生まれ変わらせるプロジェクトです。本マーケットでは、サンダルの他 植木鉢、ストラップといった小物を中心にご用意します。ユーズドヨガマットの回収も行いますので、是非、お持ちください。





~Shops & Workshop Contents~



■CYAARVO



柔軟性と弾力性に優れた天然ゴム製のビーチサンダル。

天然ゴム生産量世界一のタイで、最上級と称される5Lランクのゴムを贅沢に使用し、踵に厚みをもたせ爪先にかけてテーパドさせてくさび型で長時間の着用でも疲労度を軽減。しなやかで心地の良い足触りを実感できるフットベッドのハニカム模様は、ビーサン(蜂と太陽)だからっと遊びこころ。側面ぐるりと丸みをもたせたシルエットは、どこか懐かしくも新鮮です。



【WORKSHOP】

好きな色のパーツを選び、ご自身でオリジナルビーチサンダルが作成できます!

特製器具を使用いたしますので、未就学のお子様からご年配の紳士淑女まで老若男女が簡単にビーチサンダル作りを体験できます。



■THE GOODLAND MARKET



「いまのそれではなく、まだ見ぬそれを共創するマーケット」をコンセプトに 人や環境に配慮した循環型ファッションライフスタイルを提案するプラットフォームストア。

新しいものを買って消費するだけではなく、体験と学びを得られる場所として、人や環境に優しい生活をより身近で気軽に取り入れてもらえるようなラインナップを展開。



【WORKSHOP】

廃棄予定のアイテムに自分でオリジナルプリントを乗せられるシルクスクリーンプリント体験!

柄はTHE GOODLAND MARKETのオリジナル柄の中からお選びいただけます!また、プリントするアイテムの持ち込みも大歓迎!

小さなお子様から大人まで楽しんでいただける内容となっております。



■NORABI



アーティスト・元プロサッカー選手の品田彩来による藍染プロジェクト。日本古来の発酵技法を用いた藍染でアート・生活雑貨・アパレルを製作し、個人でできるサステナブルライフを提案する。「持続可能で環境負荷が少ない・生分解性が高い・スタイリッシュ・伝統を引き継いでいる・ジェンダーレス・スポーティー・手染め・一点物」をコンセプトに 、約10年に及ぶ海外生活の中で得てきたインスピレーションと元プロサッカー選手というアスリートならではの感性を等身大の目線で解釈し、製作に落とし込んでいる。



【WORKSHOP】

本建て正藍染による染めのワークショップ。ハンカチ、手ぬぐいの他、植物性製品の持ち込み品なども体験可能です。※持ち込み要予約



■三井ナチュラルガーデン



「作り人と食べ人を、安心とおいしさで繋ぐ。」をコンセプトに愛をもって農作物を育てる作り人さんの『農作品』を、食べ人の皆さまへめ野菜&果物をお届け。また、国産非加熱蜂蜜『321 NATURAL HONEY』も取り扱います。ひとつひとつ全く違う味の蜂蜜をぜひお楽しみください。



■BOOK TRUCK_BOOK STAND 若葉台

行く先々に合わせて、その都度品揃えや形態が変わるフレキシブルな移動式本屋。新刊本、古本、リトルプレスなど、様々な本との良き出会いを楽しんでください!



■地球Labo

生ゴミを「捨てる」から「育てる」に変えることで、 キッチンの中から小さな循環が生まれ、ヒトも地球も笑顔になれる社会が この先もずっと続くことを願って生まれました。



■Re:board

捨てられてるskateboardを見て単純に、もったいない…そんな事を思った事がコトの始まり。

使われなくなったスケートボードをupcycleし作品を創り続けています。



■PLAYFUL MAG

古着のアップサイクルを中心としたドッグウェアやグッズを制作しているエシカルなドッグウェアブランド。服としてはもう使えなくても、生地としてはまだまだ使えるものがたくさんある!物と気持ち、人と人を繋いでいくそんなドッグウェアブランドです。





■リサイクルショップ スペイシー

店主の趣味が色濃く反映され、古さの中に新しさを感じる商品群を扱う(珍)感覚リサイクルショップ。

インテリアアイテムを中心に、古着やレコードなど暮らしにユーモアを与える元・不用品を日々放出中。是非Digりに来てください。



■memento

国内外からセレクトされた置物、食器、花瓶、時計、照明などを取り扱うショップ。古い物、不思議な物、見たことのない物を製造の年代に関係なく、直感的に見て触れて心が動く物をセレクトし販売してます。



■Armi

作り手・使い手・環境三方良しを実現する「I denti-T」を販売。

思いの込もった上質でタイムレスなTシャツには、着ている人の人生を豊かにする力がある。 それが私たちの目指す究極の日常着です 。



■(E)2102

住宅街の中に佇む母娘経営のヴィーガンカフェ。乳製品フリー、グルテンフリーのスイーツをメインに浅煎りコーヒー、オリジナルドリンクを提供しています。この機会に是非ヴィーガンスイーツと浅煎りコーヒーをお楽しみください。





<THE GOOD CIRCULATION MARKET VOL.2>

期間:2023年9月16日(土)~9月18日(月・祝)



時間:各日10:00~17:00



場所:MARINE & WALK YOKOHAMA(〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号)



内容:NATURE、SUSTAINABLE、UPCYCLEの3つのカテゴリーを軸としたショップ展開







<WORLD WIDE WINE VOL.1 MARINE&WALK YOKOHAMA>





「WORLD WIDE WINE VOL.1 MARINE&WALK YOKOHAMA」は、オープンモールのMARINE&WALK YOKOHAMAを舞台に、世界中のワインを味わうことのできるイベントです。

参加者の皆様は、受付で配布されるワイングラスとグラスホルダーを手に、会場内のワインを自由にテイスティングいただくことが可能です。また、会場内では、ワインのフリーテイスティングに加え、ワインボトルの販売や、飲食店の展開なども行う予定です。尚、事前予約性で、当日受付いただいた方先着1,500名様にはオリジナルデザインのグラスを提供いたします。

ワインに情熱を注ぐ造り手やインポーターが提供するワインを堪能できる本イベントを通じて、ワインカルチャーの更なる発展を目指します。



<WORLD WIDE WINE VOL.1 MARINE&WALK YOKOHAMA>

期間:2023年10月7日(土)~10月9日(月・祝)



時間:各日15時~21時



場所:MARINE & WALK YOKOHAMA(〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号)



費用:3,500円(税込)グラス・ホルダー付き/試飲し放題



内容:ワイン試飲・販売会







■MARINE & WALK YOKOHAMAについて





【SHOPPING & RESTAURANT】



セレクトアイテムやインポートブランドを扱う個性的なショップ、ベイフロントの景観を生かしたテラス席が自慢のレストランやカフェ、全フロア完全貸切型の結婚式場などからなるオープンモールです。



横浜を象徴する赤レンガ倉庫に隣接する海と緑に囲まれた空間はまるで一つの街。街歩きを楽しむショッピングや、海を眺めながらの食事など、洗練された上質な時間とリラックスできる空間をお楽しみいただけます。





【ART SPOT】

・Angel Wings

「天使の羽」の壁画で世界をハッピーにするアートプロジェクト”Global Angel Wings Project”

・WRDSMTH×Angel Wings

日本初上陸!LA発のストリートアートシーンを賑わすアーティストの一人であるワードスミスの壁画

・Spangle Art

自由な発想で誰もがアーティストになれる作品スパンコールアート。LAを中心に活躍するララの新感覚アート





【DOG FRIENDLY】



犬連れのお客様も、リードをつけることでモール内の散歩が可能です。施設内には同伴可の飲食店舗もございます。

犬の水飲み場やリードフックなども設置された、ドッグフレンドリーなオープンモールです。





■施設概要



(1)施設名称:MARINE & WALK YOKOHAMA

(マリン アンド ウォーク ヨコハマ)

(2)所在地:〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号

(3)交通:みなとみらい線 「馬車道駅」6番出口より徒歩9分 JR・市営地下鉄 「桜木町駅」より徒歩15分

(4)駐車場:駐車場 89台 / 駐輪場 63台 / バイク置場 3台

(5)営業時間:物販 11:00~20:00 / 飲食 11:00~22:00

※一部営業時間が異なります。駐車場入出庫可能時間 6:00~24:00

(6)管理会社:株式会社プライムプレイス

(7)公式サイト:http://www.marineandwalk.jp/



