[ワールドリカーインポーターズ株式会社]

真夏の東京スカイツリーを望む絶景のロケーションを舞台に、都内最大級の規模で期間限定オープン!ありそうでなかったBBQビアガーデンと音楽の融合をぜひお愉しみください♪



本イベントは、オープンより随時、取材・撮影の機会を設けさせていただく運びとなりましたのでご案内いたします。ご多忙中のところ誠に恐縮ではございますが、是非ともご取材賜りますようご案内申し上げます。





ワインやビールの輸入卸販売や飲食店経営を行う株式会社ザート商会/ワールドリカーインポーターズ株式会社(本社:東京都渋谷区 代表取締役:今里尚史)では、2023年6月16日(金)から9月10日(日)まで、本場アメリカの「BBQ BLOCK PARTY」を再現した「America & Tokyo BEER&BBQ BLOCK PARTY!! COOKOUT!!」(アメリカ&東京 ビア&バーベキュー ブロックパーティー!! クックアウト!!)を東京スカイツリータウンソラマチにて開催します。真夏の東京スカイツリーを望む絶景ロケーションで、アメリカンスタイルのBEER&BBQパーティーを手ぶらでお楽しみいただけます。会場内には音楽ステージがあり時間によってDJやバンドが会場内を盛り上げます。「雨が心配だし…」な方には、最大240名まで座れるテントエリアもあり、雨の日でも快適なビアガーデンです!



BLOCK PARTY(ブロックパーティ)とは?





BLOCK PARTY(ブロックパーティー)は"アメリカの街区等で路上を封鎖して行われ、音楽を演奏したりダンスを踊ったりする野外パーティー"。そしてアメリカの国民食ともいえるのが、バーベキュー(BBQ)!アメリカ中の有名BBQ店が年に一度一同に集まる祭典が「Big Apple Barbecue Block Party」(ビッグアップル・バーベキュー ・ブロックパーティ)と呼ばれ、マジソン・スクエア・パークとその周りを封鎖して夏のニューヨークで盛大に行われます。パーティーの定番、古き良きアメリカな感じのライブコンサートも開かれ、BBQと音楽を楽しむお祭りです。

一度は味わいたい「本場アメリカのBBQ」って?





"COOK OUT=野外で料理をして食事をすること"を意味し、アメリカではバーベキューすることもCOOK OUTと呼ばれます。日本でよく見られる薄切り肉をタレで味わう“焼肉BBQ”ではなく、ソーセージや肉の塊肉をスパイスで仕込み豪快に焼き上げていき食べる直前でカットします。「America & Tokyo BEER&BBQ BLOCK PARTY!! COOKOUT!!」では、本格的なアメリカンバーベキューセットをプレートにてご堪能いただけます。



本格的なアメリカンなBBQセットからお得な飲み放題付BBQコースをご用意!





BBQコースは、本場アメリカ産の牛肉の厚切り肉を現地レシピで調理したプラン「アメリカン バーベキューセット」、日本ならではのバラエティーに富んだ食材がそろう「ジャパニーズスタイル雅コース」、手頃な価格でバーベキューを楽しめる「ジャパニーズスタイル粋コース」をご用意しております。お好みに合わせて、アメリカンとジャパニーズスタイルの融合をぜひお愉しみください。





アメリカン バーベキューセット

1プレート ¥8,500円/2名様目安

※ドリンク飲み放題は別料金です。

1名様¥2,980円で飲み放題付きプランに変更可能。

本場アメリカ産の鶏肉・豚肉・牛肉がどーんと650g!長時間オープンで焼き上げた厚切り肉や塊肉は、やわらかくジューシーな仕上がりに。

※2人前が目安。シェアしてお召し上がりください。

※こちらのセットは調理してからのご提供となります。









ジャパニーズスタイル雅コース

1名様 ¥5,980~/2名様より承ります

※BBQ+ドリンク飲み放題付きです。

肉、海鮮、野菜を全て楽しめる全10品のコース。

※こちらのコースはご自身で調理するスタイルとなります。



















ジャパニーズスタイル粋コース

1名様 ¥4,980~/2名様より承ります

※BBQ+ドリンク飲み放題付きです。

肉とお酒をリーズナブルに召し上がれる全8品のコース。アラカルトで色々追加したい方にもおおすすめ!

※こちらのコースはご自身で調理するスタイルとなります。











ドリンク飲み放題は約40種類の充実したラインナップ!

海外クラフト樽生ビールから、アメリカで人気のクラフトサイダー、LEDライトでキラキラ光り輝くライトキューブにカクテルを注いだ個性派カクテルまで、30~40種類のドリンク飲み放題がリーズナブルな金額で楽しめます。またアメリカ国内で高評価のパイクIPAやの本場ミュンヘンの王様ホフブロイもご用意しております。

時間ごとに変化する東京スカイツリーの表情を眺めながら、色々なドリンクをお楽しみください。

※ドリンク飲み放題は、基本的にアメリカン バーベキューセット、ジャパニーズスタイル雅コース、ジャパニーズスタイル粋コースをご注文いただいた方に限ります。





アラカルトも充実!





見た目も可愛いアメリカンスティックチュロスや真夏に嬉しいかき氷、アラカルトも十分楽しめるメニューをご用意しています。



「アメリカ海軍第7艦隊」音楽隊が登場!





アメリカ大使館後援によるスペシャルステージとして、オープン当日には普段なかなかお目にかかれない「アメリカ海軍第7艦隊」音楽隊が登場し、会場を盛大に盛り上げます!本場アメリカの本物の音楽をお楽しみください。





・開催日時:第1回目 6月16日(金)17:00~

・演奏内容:ジャズ、ロック等の本場のアメリカンミュージックを演奏予定。

※他7月8日(土)、8月19日(土)、9月2日(土)にも演奏予定。開始時間は決定次第、公式WEBサイト、Twitter、Instagramにてお知らせします。



日中はお子様も楽しめるアトラクションも





会場では、ふわふわ遊具や無料の遊具コーナーなど、キッズアトラクションも登場!お子さまから大人まで楽しめるBBQビアガーデンです。



●ふわふわ遊具(ワイルドウエストカーニバル)※写真左下

・開催期間:6月16日(金)~7月31日(月)

●ふわふわ遊具(X-トリームスライダー)※写真上

・開催期間:8月1日(火)~9月10日(日)

●わんぱくランド(無料遊具コーナー)※写真右下

・期間中、全日利用可能

※遊具は一部有料となっております。

※遊具営業時間:11:00~日没まで(6月16日(金)~7月21日(金)の平日は13:00~日没まで)

※荒天等により、中止となる場合がございます。



「America & Tokyo BEER&BBQ BLOCK PARTY!! COOKOUT!!」 開催概要





期 間: 2023年6月16日(金)~ 9月10日(日)

※6月16日(金)17:00~「アメリカ海軍第7艦隊」の演奏によるオープニングセレモニーを行います。

時 間: 11:00~22:00(L.O. 21:00)

場 所: 東京スカイツリータウン4階 スカイアリーナ

※天候などの諸事情により、日時や内容は予告なく変更する場合があります。

※2023年7月29日(土)は隅田川花火大会の為2部制となります。第2部は完全予約制です。

第1部 11:00~15:00(L.O.14:00)※15:00までにご退席

第2部 17:00~22:00(L.O.21:00)※完全予約制

席 数: 500席(テント下240席…雨天時利用可能)

詳 細: Official Web site: https://willap.jp/p/zato/bbq_blockparty/

Official Twitter: https://twitter.com/Solamachi_BBQ

Official instagram: https://www.instagram.com/bbq.brockparty_info/

※最新情報は公式WEBサイト、Twitter、Instagramでご確認ください。

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。



<予約など営業に関するお問い合わせ>

6月5日よりご予約受付中!

TEL: 080-2900-3094 (11:00~19:00)

Web予約: https://www.zato.co.jp/restaurant/brockparty/block_party/



主 催: 株式会社ザート商会

後 援: アメリカ大使館

※アメリカ大使館農産物貿易事務所(U.S. Embassy Agricultural Trade Office)は、アメリカ産の農林 水産品の輸出拡大と販売促進を目的にアメリカの輸出企業及び貿易振興団体と協力して活動をしていま す。アメリカ大使館農産物貿易事務所の公式Instagram「ごちそうUSA」( @gochisousa )では、ア メリカの食材や食文化に触れ、アメリカの食を広く楽しんでいただく企画を発信しております。こちら のアカウントでも今回のイベントの情報を伝えてまいります。

(URL: https://www.instagram.com/gochisousa/ )











イベント運営会社概要





会社名: 株式会社ザート商会/ワールドリカーインポーターズ株式会社

所在地: 〒150-0011 東京都渋谷区東一丁目29番3号 渋谷ブリッジB棟 2階2a

代表者: 代表取締役 今里 尚史



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/12-18:46)