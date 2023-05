[Danmee 株式会社]

歌も演技も抜群の2PM(ツーピーエム)メンバー、イ・ジュノ。日本のファンの皆さんが「この作品こそ、彼の韓ドラ代表作!」と選んだのは、どの作品でしょうか? その結果をご紹介します!







K-POP界を代表する演技ドルとして活躍中のイ・ジュノは、除隊後復帰作となったMBCドラマ『赤い袖先(原題/2021)』が大ヒット! 演技力が高く評価され、2022年には、韓国のゴールデングローブ賞と称される『第58回 百想(ペクサン)芸術大賞』の“TV部門 男性 最優秀演技賞”をはじめ、数々の演技賞を獲得しました。



そして、今や100作品近いオファーが届くようになった彼が時期作に選んだのは、JTBCドラマ『キング・ザ・ランド』。今年(2023年)6月の放送予定となっていますが、ファンからはすでに「大ヒット間違いなし」という心強いコメントが届いています。



そこで今回は、イ・ジュノの出演ドラマ6作をセレクトし、日本の韓ドラファンに彼の代表作NO.1を決めてもらうべく、アンケート調査を実施しました。果たして、どのドラマがTOP3に入ったのでしょうか?



<候補作品>

記憶~愛する人へ~



ただ愛する仲



自白



赤い袖先



キム課長とソ理事 ~Bravo! Your Life~



油っこいロマンス





●調査期間:2023年4月12日~4月19日

●調査機関 (調査主体):K-POP&韓流専門ウェブメディア「Danmee」(自社調査)

●調査対象:K-POPや韓国ドラマが好きな男女

●有効回答者数/投票数:978名/1,524票 (1人につき2作品まで選択可)

●調査方法 (集計方法、算出方法):インターネットでのアンケート

●調査ページ:https://danmee.jp/survey/leejuno-survey/2/

※厳正なる調査のため、1人1回のみの投票で調査実施



★1位 ただ愛する仲

1位は、イ・ジュノ初主演作、JTBC『ただ愛する仲(2017)』でした!

投票では、全体の38.65%、589票を獲得しています。



このドラマは、ショッピングモールの倒壊事故を経験し、同じトラウマを抱えた2人の男女が、お互いの傷を癒し幸せを探していくラブストーリー。イ・ジュノは、倒壊事故の生存者イ・ガンドゥ役。複雑な過去に苦しめられる中、ヒロインのムンス(ウォン・ジナ扮)に心惹かれていく様子や切ない感情を繊細に表現した彼の演技が光る作品です。



ファンの方からは「話は少し重いけど、心の思うままに愛し合いたいという切なさに泣けました」「初めて見たドラマですが、これを超える作品に出会っていません!」というメッセージが届いています。



★2位 赤い袖先

2位には、韓国で爆発的な人気を集めた、MBC『赤い袖先(2021)』がランクイン!

投票では、全体の36.22%、552票を獲得しました。



本作は、第22代王イ・サン(イ・ジュノ扮)と、その傍に仕え、自分の人生を守ろうとした女官ソン・ドクイム(イ・セヨン扮)の切ないロマンスストーリー。孤独や悲しみを抱えて生きてきたイ・サンがヒロインを一途に愛し続ける姿は、多くの視聴者の涙を誘いました。さらに、鍛え上げられた肉体美や威厳溢れる韓服姿も話題に。彼の魅力が詰まった作品です。



★3位 キム課長とソ理事 ~Bravo! Your Life~

3位には、KBS2『キム課長とソ理事 ~Bravo! Your Life~(2017)』が入りました!

投票では、全体の10.17%、155票を獲得です。



2017年に放送された本ドラマは、ナムグン・ミンとのブロマンスやコミカルなストーリー展開が人気を集めた、痛快オフィスラブコメディーです。初の悪役に挑戦したイ・ジュノは、結果のためには手段を選ばない、冷徹な理事ソ・ユル役を好演。ビシッと決めたスーツ姿やヘアスタイルも大きな話題となりました。



<最終結果>

1位 ただ愛する仲

2位 赤い袖先

3位 キム課長とソ理事 ~Bravo! Your Life~

4位 自白

5位 油っこいロマンス

6位 記憶~愛する人へ~



あなたが選んだ作品は、何位にランクインしていましたか?

Danmeeでは、今後もユニークなアンケート調査を行っていきたいと思います!



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/02-11:16)