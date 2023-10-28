［特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会］

元陸上日本代表選手や忍者ナインインストラクター、健康運動指導士などが講師を担当



特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会（三重県津市、理事長 竹田昌平）と三幸株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 村上賢昭）は、両社が共同事業体で指定管理者を務める安濃中央総合公園内体育館や津市民テニスコート、海浜公園内陸上競技場において、令和５年11月20日（月）より「第４期わくわく短期教室」を開催することが決まりましたのでお知らせします。







〈チラシ拡大：https://lifelong-sport.jp/wakuwaku202311/〉



【第４期 わくわく短期教室 開催概要】

●教室の内容

１.わくわく忍者ナイン教室

日程：11/21(火)、11/28(火)、12/5(火)、12/12(火)

時間・クラス：16:00～16:50（年中～小学１年生クラス）

会場：安濃中央総合公園内体育館（津市安濃町田端上野818）

講師：北澤 匠

参加費：3,300円（税込）



２.はじめてのドッジボール教室

日程：11/21(火)、11/28(火)、12/5(火)、12/12(火)

時間・クラス：17:00～17:50（小学１～３年生クラス）

会場：安濃中央総合公園内体育館（津市安濃町田端上野818）

講師：北澤 匠

参加費：3,300円（税込）



３.はじめてのマット運動教室

日程：11/25(土）、12/2(土）、12/9(土）、12/16(土）

時間・クラス：9:00～9:50（年中・年長クラス）、10:00～10:50（小学１～３年生クラス）

会場：津市海浜公園内会議室（津市末広町24-32）

講師：黒田 健太

参加費：3,300円（税込）



４.はじめてのプログラミング教室

日程：11/20(月)、11/27(月)、12/4(月)、12/11(月)

時間・クラス：16:30～17:20（小学１～３年生クラス１.）、17:30～18:20（小学１～３年生クラス２.）

会場：津市民テニスコート会議室（津市殿村150）

講師：小川 直也

参加費：3,300円（税込）



５.正しい走り方教室

日程：11/30(木）

時間・クラス：16:00～16:50（年長・１年生クラス）、17:00～17:50（小学２～５年生クラス）

会場：安濃中央総合公園内体育館（津市安濃町田端上野818）

講師：市野 泰地

参加費：1,100円（税込）



６.大人のウォーキング教室

日程：11/29(水）

時間・クラス：11:00～11:50（一般クラス）

会場：津市海浜公園内陸上競技場（津市末広町24-32）

講師：森口 竹虎

参加費：550円（税込）



７.冬季ジュニアテニススクール

日程：1/11(木)～2/29(木）全８回

時間・クラス：17:15～18:45（小学１～３年生クラス）

会場：津市民テニスコート（津市殿村150）

講師：高木 美佐子

参加費：9,000円（税込）



８.冬季ジュニアテニススクール

日程：1/13(土)～3/2(土）全８回

時間・クラス：18:15～19:45（小学生４～６年生）

会場：津市民テニスコート（津市殿村150）

講師：仮屋 忠次

参加費：9,000円（税込）



●講師略歴

・市野 泰地

元陸上800m走日本代表、鈴鹿大学陸上競技部コーチ。津商業高校卒業後、大学へ進学。20歳のときに大学を休学し、単身渡米。かつてカール・ルイスが所属した名門サンタモニカトラッククラブで練習参加（２年間）。帰国後は、大学卒業、実業団へ進み日本代表として国際大会で活躍。現役選手としての活動に加え、これまでの経験を生かし、各地で「走り方教室」を指導。2021年に現役引退。2022年鈴鹿大学陸上競技部コーチに就任。

（主な競技成績：日本代表成績）

台湾オープン800m走優勝やアジアグランプリ800m走３位など。



・小川 直也

学生時代に学んだプログラミングの知識や技術を生かすために、日本プロット(株)を設立し、プログラミングの教育事業を展開。三重県生涯スポーツ協会では、プログラミング教室「テックプログレスみえ」の管理・運営を担当。

（保有資格）

日本プロット株式会社 代表取締役、全日本学習振興協会パソコン技能検定II種一級、日本学習振興協会パソコン検定文書・表計算試験一級、日本スポーツ協会公認アシスタントマネージャー、全日本卓球協会公認審判員、国際救命救急協会認定CPR BASIC＋AED、アメリカ心臓協会認定Heartsaver CPR AED、外あそび推進スペシャリスト、など。



・北澤 匠

ダンスの専門学校を卒業後、東京の老舗有名劇団へ演者として就職しました。数年を経て三重県に戻り、得意のダンスや身に付けた表現力を生かして、忍者ナインやドッジボールスクール、ダンスなど、多岐に渡るスポーツ教室を担当しています。また、家庭では、3児の父親として育児男子中です。

(保有資格）

フィットネスクラブ・マネジメント技能士2級、日本スポーツ施設協会公認上級スポーツ施設管理士、健康・体力づくり事業財団認定健康運動指導士、日本ドッジボール協会公認C級審判員、みえの育児男子アドバイザー、国際救急救命協会BASIC CPR+AED、アメリカ心臓協会認定Heartsaver CPR AED、など。



・黒田 健太

器械体操コーチ、アクロバットコーチ。現役引退後は、桑名市や川越町の各種教室にて器械体操やアクロバットを指導。また、正和体操クラブを主宰し、選手育成に尽力。鈴鹿大学大学院時代には、スポーツ科学の視点から身体活動を考察し、器械体操における独自のロジックを開発。近年は、ストリートダンサーへのアクロバット指導にも貢献。

（保有資格）

日本体育施設協会公認上級スポーツ施設管理士、アメリカ心臓協会認定Heartsaver CPR AED、フィットネスクラブ・マネジメント技能士2級、国際救急救命協会BASIC CPR+AED、外あそび推進スペシャリスト など。



・森口 竹虎

津市運動施設（津地域）の副総括責任者としてスポーツ施設の管理・運営を担当しております。また、保有資格を活かして、指導者講習会の講師やAI高精度姿勢解析を活用したパーソナルトレーナーとしても活躍中。

（保有資格）

フィットネスクラブ・マネジメント技能士２級、健康・体力作り事業財団認定健康運動指導士、日本スポーツ施設協会公認上級スポーツ施設管理士、日本スポーツ協会公認アシスタントマネージャー、日本ティーボール協会公認初級指導員、健康経営アドバイザー（東京商工会議所） など。



●お申し込み方法

・三重県生涯スポーツ協会のホームページよりお申し込みください（https://lifelong-sport.jp）

・受付開始は、11月８日（水）12:00～。



●備考

・「2023年度スポーツ・健康教室会員証」をお持ちの方は、参加費20％割引（一部の教室は割引対象外）。



●三重県生涯スポーツ協会について

団体名：特定非営利活動法人三重県生涯スポーツ協会

所在地：三重県津市寿町18-15 CSビル6F

代表者：理事長 竹田昌平

設 立：2012年１月26日

ＴＥＬ：059-273-5300

Ｈ Ｐ：https://lifelong-sport.jp



●三幸について

会社名：三幸株式会社

所在地：東京都千代田区神田駿河台三丁目3番地4

代表者：代表取締役社長 村上賢昭

設 立：1955年4月22日

ＴＥＬ：03-5217-1621

Ｈ Ｐ：https://www.sanko-inc.co.jp



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