[スプリームシステム株式会社]

スプリームシステム株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長兼CEO:渡部 知博)は、BtoC企業のLTV最大化を支援するEngagement Data Platform「aimstar(エイムスター)」と、株式会社SUPER STUDIO(所在地:東京都目黒区、代表者:代表取締役 林 紘祐)が提供するECプラットフォーム「ecforce」(イーシー・フォース)が連携を開始したことをお知らせします。本連携により、ECサイトをご利用されているBtoC企業と顧客とのエンゲージメント向上、及びLTVの最大化の実現を支援します。







本連携の背景





弊社が提供するaimstarは、2022年4月にリリースしたSaaS版や、国内MA(※)ベンダー初のユーザー完結可能なAI機能等のプロダクトの継続的な発展により、BtoC向け商材を提供しているEC事業者様の導入が増えております。



ECカートサービスのリーディングカンパニーである株式会社SUPER STUDIOのecforceをご利用のaimstar導入企業様も増えて参りました。



これらの企業様から、ecforceが保有する顧客データや受注データ等を手間なくaimstarに取り込み、迅速にOne to Oneマーケティングを実現したいとご要望をいただいて参りました。



そこでこの度、ECプラットフォーム「ecforce」とEngagement Data Platform「aimstar」の連携を開始いたしました。

※MA:マーケティング オートメーション

連携概要





ecforceとaimstarの連携により、ecforceで保有している顧客や商品、購買履歴等のOne to Oneマーケティング実現の基盤となるデータを、定期的に自動でaimstarに取り込む事が可能になります。



そのため、One to Oneマーケティング実現に必要なデータ抽出・連携作業の工数削減、及び施策実行スピードの向上を実現いたします。

お問い合わせ方法





本件に関する問い合わせは以下のURLよりお願いいたします。

お問い合わせURL:https://aimstar.net/inquiry/?action=inquiry

Engagement Data Platform「aimstar」 概要





「テクノロジー × プロフェッショナルで企業の潜在成長力を最大化する」をプロダクトパーパスに、企業における顧客のLTV最大化を実現するEngagement Data Platform(EDP)です。日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様に対しての導入実績を有しております。



製品URL:https://aimstar.net/



◆主な導入実績◆

・総合通販:QVCジャパン様、ジュピターショップチャンネル様、TBSグロウディア様、テレビショッピング研究所様など

・カード:アプラス様、エムアイカード様、三菱地所様など

・アパレル:イトキン様、エニグモ様、集英社様、ファミリア様など

・食品・健康食品:井上誠耕園様、世田谷自然食品様、ヴェントゥーノ様など

・小売店舗:シモジマ様、ヤマダ電機様など

・旅行:クラブツーリズム様など

※五十音順



スプリームシステム株式会社 概要





・会社名:スプリームシステム株式会社

・代表者:代表取締役社長兼CEO 渡部 知博

・設立日:2021年6月(旧スプリームシステム株式会社 2000年4月)

・所在地:〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-60-3グレイスロータリービル7F

・事業概要:「Client Growth First」をミッションに、CDPやMA機能を持つEngagement Data Platform「aimstar」の開発・販売を主に手掛けています。 2001年からaimstarの開発に着手し、ジュピターショップチャンネル株式会社や株式会社エムアイカード、イトキン株式会社など、日本を代表する大手企業様をはじめ、様々なBtoC事業者様における顧客とのエンゲージメントを、テクノロジーとプロフェッショナルの2軸のサービスで向上し、グロースをバックアップしています。その他、店舗向けの顧客行動分析ツール「moptar」も開発しており、オンライン・オフライン両面でのマーケティングDXを支援しています。

・Tel:03-5956-3426

・Fax:03-5956-3427

・URL:https://www.supreme-system.com

ECプラットフォーム「ecforce」概要





マーケティングからサプライチェーンまでコト、モノに関わる全ての人々の顧客体験を最大化する成長率No.1のECプラットフォームです。スタートアップ企業からエンタープライズ企業まで幅広い企業様が導入しており、多くのメーカーのCVR・LTV向上に貢献しています。



詳細やお申し込みは下記リンクをご参照ください。

https://ec-force.com/product/ecforce

株式会社SUPER STUDIO 概要





[会社名]

株式会社SUPER STUDIO

[代表者]

代表取締役 林 紘祐

[所在地]

東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 8F

[資本金]

6,571,220,000円(資本準備金含む)

[事業内容]

D2C支援企業として、ビッグデータ解析による世の中のニーズの抽出、商品開発、基幹システム「ecforce」の提供、広告運用、生活者のもとへ商品を直接届けるところまで、全ての工程をワンストップで支援。

[URL]

https://super-studio.jp/

※ 記載の商品名、サービス名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。



