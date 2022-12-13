【ペットの快適な暮らしのため全国を奔走！サンコーペットわんに…
［株式会社サンコー］
2022年12月17日（土）＠千葉県千葉市
生活サポート用品を開発、製造、販売する株式会社サンコー（本社：和歌山県海南市／代表取締役：角谷太基）は、2022年12月17日（土）に千葉県のフェスティバルウォーク蘇我で行われる「第7回 WAN LOVE MARKET」に出店いたします。
URL：https://www.instagram.com/wanlovemarket_2022/?hl=ja
「第7回 WAN LOVE MARKET」に出店
今回、千葉県のフェスティバルウォーク蘇我で行われる「第7回 WAN LOVE MARKET」は、湾岸エリア最大級の1日中楽しめるクリスマスドッグパーティです。サンコーは、裏面吸着素材のタイルマットやロングマットを展示・販売いたします。
その他、サンコーのLINE@サンコーペットにお友達登録していただいた方、先着50名様にお試しセットをプレゼントいたします。セット内容は１.タイルマット2枚、２.ペット用食器洗い、３.お得クーポン付きチラシの3点セットです。さらに、4,000円以上ご購入のお客様のうち、先着10名様に『おくだけ吸着おあそびマット』をプレゼントいたします。
今回の一推し商品
タイルマット45×45cm 10枚入：https://onlineshop.sanko-gp.co.jp/products/166
サンコーペット部 部長代理 山本より
弊社では出店するイベントのご案内を、LINE@ サンコーペットで発信しています。「LINE見てサンコーさん目当てに来たよ！」「追加でタイルマット買いに来たよ！」等々嬉しいお声をたくさんいただき、毎回ブースに来てくださるお客様も多く、いつも励まされています。サンコーのマットは、吸着・撥水・消臭・カットOK・洗濯OK、そして安心の日本製。ペットの足腰の負担を軽減出来て安心です！大判サイズで敷き詰めやすく、お好みの色のマットを組み合わせて、お部屋をかわいくアレンジできます。
サンコーペットわんにゃんキャラバンとは
「ペットとのより快適で健やかな暮らしの実現のため、サンコーの商品をもっと多くの方に知っていただきたい」そんな想いで、サンコー社員が全国各地のイベントに参加して回る活動です。昨年は約20件ものイベントに参加させていただき、1日で商品がほぼ完売することもありました。今後も飼い主様やわんちゃん・ねこちゃんとの出会いを大切に、活動を続けてまいります。
イベント概要
名称：第7回 WAN LOVE MARKET
日時：2022年12月17日（土）10:00～18:00 ※荒天、強風時は中止
会場：フェスティバルウォーク蘇我（千葉県千葉市中央区川崎町51-1）
URL：https://www.instagram.com/wanlovemarket_2022/?hl=ja
サンコーYouTubeでも過去の活動の様子を公開
2022年11月12日（土）山梨県で行われた「French Bulldog LIVE 2022秋」に参加しました。
サンコー公式YouTube「サンコー三つ葉チャンネル」にてイベントの様子を公開中！
URL： https://youtu.be/rhatHq2XoRk
会社概要
［会社名］株式会社サンコー
［代表者］代表取締役 角谷太基（かくたに ふとき）
［所在地］和歌山県海南市大野中715
［設立］1967年4月1日
［資本金］9,500万円
［事業内容］生活サポート用品の開発、製造、販売
［HP］https://sanko-gp.co.jp/
［直販店］https://onlineshop.sanko-gp.co.jp/
［YouTube］https://www.youtube.com/channel/UCBIJyqK6v-HVvaEQ4ZSHWAw
［Instagram］https://www.instagram.com/sanko_wakayama/
［Twitter］https://twitter.com/sanko_wakayama
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-13:46）
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