［株式会社サンコー］

2022年12月17日（土）＠千葉県千葉市



生活サポート用品を開発、製造、販売する株式会社サンコー（本社：和歌山県海南市／代表取締役：角谷太基）は、2022年12月17日（土）に千葉県のフェスティバルウォーク蘇我で行われる「第7回 WAN LOVE MARKET」に出店いたします。

URL：https://www.instagram.com/wanlovemarket_2022/?hl=ja











「第7回 WAN LOVE MARKET」に出店



今回、千葉県のフェスティバルウォーク蘇我で行われる「第7回 WAN LOVE MARKET」は、湾岸エリア最大級の1日中楽しめるクリスマスドッグパーティです。サンコーは、裏面吸着素材のタイルマットやロングマットを展示・販売いたします。



その他、サンコーのLINE@サンコーペットにお友達登録していただいた方、先着50名様にお試しセットをプレゼントいたします。セット内容は１.タイルマット2枚、２.ペット用食器洗い、３.お得クーポン付きチラシの3点セットです。さらに、4,000円以上ご購入のお客様のうち、先着10名様に『おくだけ吸着おあそびマット』をプレゼントいたします。





今回の一推し商品



タイルマット45×45cm 10枚入：https://onlineshop.sanko-gp.co.jp/products/166





サンコーペット部 部長代理 山本より

弊社では出店するイベントのご案内を、LINE@ サンコーペットで発信しています。「LINE見てサンコーさん目当てに来たよ！」「追加でタイルマット買いに来たよ！」等々嬉しいお声をたくさんいただき、毎回ブースに来てくださるお客様も多く、いつも励まされています。サンコーのマットは、吸着・撥水・消臭・カットOK・洗濯OK、そして安心の日本製。ペットの足腰の負担を軽減出来て安心です！大判サイズで敷き詰めやすく、お好みの色のマットを組み合わせて、お部屋をかわいくアレンジできます。





サンコーペットわんにゃんキャラバンとは







「ペットとのより快適で健やかな暮らしの実現のため、サンコーの商品をもっと多くの方に知っていただきたい」そんな想いで、サンコー社員が全国各地のイベントに参加して回る活動です。昨年は約20件ものイベントに参加させていただき、1日で商品がほぼ完売することもありました。今後も飼い主様やわんちゃん・ねこちゃんとの出会いを大切に、活動を続けてまいります。





イベント概要



名称：第7回 WAN LOVE MARKET

日時：2022年12月17日（土）10:00～18:00 ※荒天、強風時は中止

会場：フェスティバルウォーク蘇我（千葉県千葉市中央区川崎町51-1）

URL：https://www.instagram.com/wanlovemarket_2022/?hl=ja





サンコーYouTubeでも過去の活動の様子を公開







2022年11月12日（土）山梨県で行われた「French Bulldog LIVE 2022秋」に参加しました。

サンコー公式YouTube「サンコー三つ葉チャンネル」にてイベントの様子を公開中！

URL： https://youtu.be/rhatHq2XoRk





会社概要



［会社名］株式会社サンコー

［代表者］代表取締役 角谷太基（かくたに ふとき）

［所在地］和歌山県海南市大野中715

［設立］1967年4月1日

［資本金］9,500万円

［事業内容］生活サポート用品の開発、製造、販売

［HP］https://sanko-gp.co.jp/

［直販店］https://onlineshop.sanko-gp.co.jp/

［YouTube］https://www.youtube.com/channel/UCBIJyqK6v-HVvaEQ4ZSHWAw

［Instagram］https://www.instagram.com/sanko_wakayama/

［Twitter］https://twitter.com/sanko_wakayama



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/13-13:46）