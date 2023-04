[FENNEL]

新たなモバイルeスポーツリーグに日本企業として唯一FENNELが出場!アジアの頂点を目指す。



株式会社Fennel(所在地:東京都渋谷区、代表取締役会長:遠藤 将也)が運営するプロeスポーツチーム「FENNEL」のLeague of Legends Wild Rift(以下、ワイルドリフト)部門は、ワイルドリフトの最上位大会として4月8日から開催されるアジアリーグ「WRL Asia 2023 - Season 1」にフィリピン代表として出場することとなりましたのでお知らせいたします。









「WRL Asia 2023」は、賞金総額1.5億円と、アジア最強の座をかけて2シーズン制で行われる2023年に新設されたプロリーグです、シーズン1は、4月8日から6月11日まで開催、中国とAPAC地域の計20チームが参戦し、日本企業として唯一、FENNELが出場いたします。



FENNELのワイルドリフト部門はフィリピンを拠点に2021年に設立。2022年に国内大会で準優勝しフィリピン代表として東南アジア大会に出場するも、ベスト4決定戦で敗れあと一勝のところで世界大会を逃しました。



2023年2月から開催されたフィリピン予選では、2022年のロスターから選手半分以上とコーチ、アナリストを変えて参戦。昨年の世界大会行きを阻んだ「RRQ」(現在のチーム名はThe 300)とのリベンジマッチで3-1で準優勝を勝ち取り、見事プロリーグに加盟することができました。



ワイルドリフトは、2020年10月のリリースから短期間で日本のプロフェッショナルリーグが発足し、世界大会も開催されるなど国内外問わず注目が集まっているタイトルの一つです。



各地域の予選を勝ち抜いた強豪チームとの熾烈な争いが予想されますが、フィリピン代表として、「WRL Asia 2023 - Season 1」での優勝を目指し活動してまいります。





League of Legends Wild Rift 部門メンバー







Ryuken(りゅうけん)選手

https://twitter.com/fennel_ryuken





Trebor(とればー)選手

https://twitter.com/WRtrebor







Aker(あかー)選手

https://twitter.com/okylng





Dani(だに)選手

https://twitter.com/dani__wr





Arisen(あらいせん)選手

https://twitter.com/arisenWR





Rebengga(りべんが)コーチ

https://twitter.com/rebengga





Hamez(はめず)アナリスト

https://twitter.com/mezuhaaa





WRL Asia 2023 について



Riot Gamesが主催するワイルドリフトのTier1(最上位)大会として2023年に新設。アジア地域で開催されるプロリーグです。2シーズン制で、2023年4月から6月にシーズン1が開催され、9月から12月にシーズン2が開催される予定です。



大会名:WRL Asia 2023

賞金総額: USD 1,050,000(約1.5億円)

参加チーム:中国から12チーム、APACから8チーム(韓国から1チーム、東南アジアから7チーム)

大会フォーマット:APAC総当たり戦で上位6チームがPlayoffs、上位2チームがFinal Fourに進出。中国チームとオフラインで対決しアジア最強が決定(各シーズン50試合以上)

配信チャンネル:https://youtube.com/@wildriftesports





League of Legends Wild Rift について



ワイルドリフトとは、Riot Games, Inc.が 2009 年にリリースしたPC版 League of Legendsをより多くの人が楽しめるよう、合同会社ライアットゲームズが一から制作した、5対5で戦うスマートフォンゲームです。2020年10月の発売以降、世界各国でプレイされているゲームタイトルです。

ワイルドリフト公式ページ https://wildrift.leagueoflegends.com/ja-jp/





FENNELについて







2019年に設立、日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構える、プロeスポーツチームです。現在、9部門 約60名の選手が所属。APEX部門や荒野行動部門を始め、数々の国内・国際大会で優勝、VALORANT女子部門は世界ベスト8入りを果たしています。



「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。主催するeスポーツ大会「FFL」は毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催し、最大同時接続者数は12万人を記録、自社アパレルブランド「FNNL」は、DIESELとコラボレーションを実施、選手合計のTwitter フォロワー数は200万人、YouTube総再生回数は4億回を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をいただいています。



部門:荒野行動、Apex Legends、VALORANT、VALORANT女子、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale など





会社概要



会社名 : 株式会社Fennel

代表取締役会長:遠藤 将也

代表取締役社長:堀田マキシム アレクサンダー

設立日 : 2019年10月

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

ホームページ :https://fennel-esports.com

公式 Twitter :https://twitter.com/FENNEL_official

公式 YouTube :https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/09-10:16)