ラグジュアリーファッションのセレクトショップ I Z Aを運営する株式会社 I Z A(本社: 大阪市西区新町/代表取締役:田中タキ)は2023年12月20日、人々の幸せを応援するファッションチャリティイベント「I Z A PINK CHRISTMAS(R) 2023(イザ ピンククリスマス 2023)」をザ・リッツ・カールトン大阪にて開催しました。2007年に乳がんの早期発見・診断・治療の大切さを伝える啓蒙活動であるピンクリボン運動のチャリティイベントとしてスタートし、今回で16回目を迎えました。今年も乳がんを経験した女性たちがランウェイを歩く「キャンサーギフトコレクション」をはじめ、冨永愛やIMALU、板野友美ほか豪華なゲストが駆けつけました。



CANCER GIFT COLLECTION





「キャンサーギフトコレクション」では乳がんを経験したサバイバー11人が「リビアナ コンティ(LIVIANA CONTI)」の新作をまとって登場。今年は田中タキの友人であり医師のサバイバーモデルが、医師として検診と早期発見の大切さを伝えるためショーのオープニングを飾りました。ショーの選曲とナレーションはシャーリー富岡が担当。セリーヌ・ディオンの「I’ll Be」に合わせて力強くランウェイを歩きました。





I Z A 2024 S/S FASHION SHOW





2024年春夏からI Z Aで取り扱いを開始する「BOTTER(ボッター)」のお披露目をはじめ、新クリエイティブディレクターのハリス・リードが就任した新生「ニナ リッチ(NINA RICCI)」、「DESTREE(デストレー)」「CO|TE(コート)」「Patou(パトゥ)」「N21(ヌメロ ヴェントゥーノ)」の新作ファッションショーを開催。モデルは有名モデルからインフルエンサーを含むマルチキャスティング。東京から駆けつけた豪華ゲストたちがチャリティで出演しました。



出演モデル:冨永愛、IMALU、板野友美、奈良裕也、マドモアゼルユリア、浦浜アリサ、佐藤かよ、岩崎拓馬、大森みち、長澤メイ、UNA、MATCHA、海音、Davi Lopes、Leo Nakada、希美、MAO、RYUEI、RYUOほか







「DESTREE(デストレー)」のショーの後半では、板野友美による新たなプロジェクト「ANxxL(エンジェル)」がお披露目に。イベント初登場となる高橋美結、芝崎花歩、中山萌乃香、松山玲菜の4人のメンバーが「DESTREE(デストレー)」の2024年春夏コレクションをまとってランウェイを闊歩しました。























SPECIAL TALK





このほか、スペシャルゲストをお迎えしたトークショーが行われました。タレントのIMALUと、作家で女性のためのセクシュアルグッズショップ「ラブピースクラブ」代表の北原みのり、植物療法士で株式会社サンルイ・インターナッショナル代表の森田敦子は、フェムテックをテーマにしたトークを繰り広げました。

国際協力NGOジョイセフのアンバサダーである冨永愛を招いたトークでは、今年視察に訪れたウガンダとザンビアのこと、また子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐ予防接種「 HPVワクチン」について田中タキとともに語り合いました。



SPECIAL PERFORMANCE





イベントでは、Matt Rose(マットローズ)によるライブパフォーマンスを開催いたしました。人気クリスマスソング「All I Want for Christmas Is You」や「Last Christmas」をはじめとする全5曲を披露しました。







CHARITY LOTTERY









毎年恒例のチャリティ抽選会では、俳優の原日出子、シャーリー富岡、マイケル富岡がプレゼンターとして登場。「ヴァレンティノ(VALENTINO)」「Chloe(クロエ)」をはじめ、ブランドや企業提供の豪華賞品を用意。イベント過去最高額の¥2,727,000を募り、「公益財団法人日本対がん協会 乳がんをなくすほほえみ基金」「公益財団法人動物環境・福祉協会Eva」「公益財団法人ジョイセフ」の3団体に寄付いたしました。



<寄付先別寄付金額>

公益財団法人日本対がん協会 乳がんをなくすほほえみ基金 ¥909,000

公益財団法人動物環境・福祉協会Eva ¥909,000

公益財団法人ジョイセフ ¥909,000



公益財団法人日本対がん協会の梅田正行(理事長)は、乳がんの68%は検診ではなく、日頃のセルフチェックで見つかっていることについて言及し、 “ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣)”の大切さを伝えました。またジョイセフの小野美智代(事務局次長)は、世界で増加している子宮頸がんの罹患率について話し、今回の寄付金は、これまで支援してきた途上国の妊産婦を支援する活動に加え、アフリカと日本の子宮頸がんの検診と早期発見の啓発に励んでいくことを報告しました。



I Z A PINK CHRISTMAS(R) について





2007年に乳がんの早期発見・診断・治療の大切さを伝える啓蒙活動のピンクリボン運動のファッションチャリティイベントとしてスタート。「ファッションを通して人々に夢を与え、幸せにする」という思いをコンセプトに、毎年12月のクリスマスイベントとして開催してきました。それからピンクリボンに限らず、災害支援をはじめ、動物愛護活動を行う「公益財団法人動物環境・福祉協会 Eva」や、世界の妊産婦と女性の命と健康を守るために活動する「公益財団法人 ジョイセフ」などのチャリティも実施。ピンクリボン運動、災害支援、動物愛護のほか、女性支援、LGBTQ+、ダイバーシティ、サステナブルなどメッセージを発信します。



I Z Aについて





東京と大阪に路面店を構えるラグジュアリーセレクトショップ。パリ、ミラノ、NYなど旬のコレクションブランドを扱い2007年より、人々の幸せを応援するファッションチャリティイベント「I Z A PINK CHRISTMAS(R)」を主催。





I Z A

Address :大阪市西区新町1-3-19

TEL : 06-6533-7877

Open : 11:00~20:00(不定休)











I Z A Tokyo

Address :東京都港区南青山5-8-3

TEL : 03-3486-0013

Open : 11:00~20:00(不定休)









