[株式会社アップスター ]

1日24組限定の英国ファン必見ツアーを見逃すな!



株式会社アップスター (本社:東京都港区、代表:石井宜尚)は、2023年8月30日(水)より日本橋三越開催の英国展でコラボツアーを運行します。英国展出店ブランドの人気商品がメニューに日替わりで登場するスペシャルコラボツアーです。



株式会社アップスター (本社:東京都港区、代表:石井宜尚)は、日本橋三越が8月30日より開催する「英国展」で英国展出店ブランドとのコラボツアーを開催いたします。11日間日別で各ブランドの人気商品が登場する今回のコラボ企画は英国展ファンのみならず、アフタヌーンティー好きの皆様も見逃せないスペシャルツアーになります。



そして今回英国展はアフタヌーンティーバスツアーでご提供しているスコーンブランド「it's my cup of tea」が

店舗として英国展に出店が決定いたしました。

イギリス小麦にこだわった本格英国式スコーンは英国ファンの舌を唸らせること間違いありません。

英国展にお越しになる方は是非一度ご賞味ください。



コラボブランドご紹介【英国展コラボブランド】









1.フォリウムフロリスタカラヅカ サロンド馬車道

フォリウム フロリス タカラヅカは、シュガークラフトアーティスト元宝塚歌劇団みずき愛 による手作りお菓子とシュガークラフトのアトリエです。オリジナル商品シュガーレースを始め、英国焼き 菓子と紅茶、ティータイムグッズを取り揃え夢のあるティータイムを演出致します。





2.ベノア

19世紀半ば、フランスからロンドンに渡ったシェフ「ムッシュ・ベノア」。

彼の創る高級食品は、英国王室やロンドンの貴族階級のグルメ達から広く愛され、高い評価を受けて参りました。エリザベス2世、エリザベス皇太后、チャールズ皇太子の御用達商として3つの紋章使用の許可を賜ったこともあり、その伝統と格式を日本に受け継いだのがベノア(Benoist)です。「高品質でおいしいもの」を御提供しております。





3.ベイクショップコナ

BakeShopKona埼玉県三郷市の住宅街でひっそり営業している小さな焼き菓子屋です。

当店は季節の新鮮な食材を厳選し、人の手で丁寧に焼き上げることにこだわっています。

お客様にひとときの幸せを感じていただけるよう、季節ごとに様々なお菓子をご用意しております。

BakeShopKonaの焼き菓子は、大切な人への贈り物や、ほっと一息つきたいときにも最適です。





4.ベイクショップコナベイクショップロトリー

創業から変わらずにオリジナルレシピで焼き上げるスコーンは余計なものは加えずにシンプルに優しい焼き上がりになってます。百貨店が開催するイギリス展でもいちばん人気なプレーンです。





5.ハフキンス

ハフキンスはヴィクトリア時代、1890年に小さなベーカリーとして生まれました。

焼きたてパンを地元の人に届けるパン屋さんとして、地元コッツウォルズの人々に愛されて130年。

学生から家族連れまで、多くの人たちを魅了する焼きたてブレッドが生まれる工房は、

小規模のまま伝統を守り、手作りの愛情がこもったメニューを提供しています。

空気を多く含んだ生地はふわふわの食感。ハフキンス・スコーンマイスターが焼き上げる

完全無添加のスコーンです。





6.it's my cup of tea

サクッと軽い心地よい食感に、ホロッ…心もほどけるバターの芳醇な香りに包まれる ”The British SCONE ”

it's my cup of teaのスコーンは、滑らかな食感、厳選されたイギリス産の小麦や濃厚な風味が体中を包み込む、選び抜かれた「バター」、試行錯誤を経て完成させた、本物の素材を活かすスコーンそれぞれの良さが混ざり合い、素材の掛け算で出来上がった奇跡のスコーン。

それがit's my cup of teaのスコーンなのです。



さらに"英国展part2"でも大人気ブランドとのコラボレーションがございます。

コラボ詳細はHPにてご確認ください。



※コラボブランドは変更される場合がございます。



英国展コラボツアー運行スケジュール







運行予定:8月30日~9月6日、8日~11日、29日、30日

乗車時間:90分

乗車人数:20人まで

発着地 :ミスターミニット日本橋三越本店前

予約方法:WEB事前決済

料金 大人1人¥6,800 小人1人¥3,000

※英国展コラボは8月30日~9月11日のみです。

※9月8日~11日のみラッピング・内装・当日アナウンス・お土産など英国展ツアーとはサービスが異なります。

お食事は変更ございません。

※9月29日、30日のみ表参道発着の通常ツアーを開催いたします。



関連会社情報





◇広告事業者:株式会社アップスター

◇所在地:〒107-0062 東京都港区南青山6丁目11番1号 スリーエフ南青山ビル7階

◇代表取締役:石井 宜尚

◇ホームページ:https://www.upstar.co.jp/

◇東京都知事登録旅行業第2-8072



◇運営事業社:株式会社ラジャ

◇所在地:〒213-0003 神奈川県川崎市高津区瀬田12-11

◇代表取締役:森永 瞬次

◇ホームページ:https://www.creative-raja.com/



◆運送事業者:合資会社広田タクシー東京営業所

◆所在地:〒136-0082 東京都江東区新木場3-9-7

◆代表社員:遠藤 誠人



広報担当(株式会社アップスター ):山田

TEL:070-5369-2935

MAIL:info.afternoonteabustour@upstar.co.jp



Instagram :https://www.instagram.com/afternoon_tea_bus_tour/

ホームページ:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/

アフタヌーンティーバス協賛広告について:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/afternoonteabus-ad

車体広告について:https://www.upstar-londonbus-travellingnewtokyo.com/mobilityad



広報担当(株式会社アップスター ):山田

TEL:090-1765-8239(担当 山田湧暉)

MAIL:info.afternoonteabustour@upstar.co.jp



