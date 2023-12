[ワーナー ブラザース ジャパン合同会社]

全世界で販売本数1,500万本突破!1800年代の魔法界を舞台としたオープンワールド・アクションRPG



ワーナー ブラザース ジャパン合同会社(東京都港区 社長 兼 日本代表 高橋雅美)は、WB Gamesが展開し、全世界で販売本数1,500万本を突破、大ヒットを記録しているオープンワールド・アクションRPG『ホグワーツ・レガシー』が、12月1日(金)開催の「PlayStation(R) Partner Awards 2023 Japan Asia」(以下「PlayStation Partner Awards」)内で発表された、「SPECIAL AWARD(スペシャルアワード)」、「USERS’ CHOICE AWARD(ユーザーズチョイスアワード)」を受賞したことをお知らせいたします。







「PlayStation Partner Awards」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが、日本およびアジア地域において、この1年でヒットしたプレイステーション(R)フォーマットにおけるタイトルの表彰を行なう祭典。今年の「PlayStation Partner Awards」では、2022年10月から2023年9月までの販売実績をもとにソフトウェアメーカー各社のタイトルが表彰されました。



この度、『ホグワーツ・レガシー』は、日本・アジア地域で開発されたタイトルにおいて、注目すべき活動成果を残した作品に授与される「SPECIAL AWARD(スペシャルアワード)」と、期間中に発売された新作タイトルにおいて、日本・アジア地域でPlayStationユーザーの皆様が遊ばれた総ゲームプレイ時間上位30タイトルのうち、ユーザー投票によって選ばれた上位5作品に授与される「USERS’ CHOICE AWARD(ユーザーズチョイスアワード)」を受賞。さらに受賞にあたり、『ホグワーツ・レガシー』の開発会社 Avalanche Softwareのシニア・デザイナーを務めるケリー・マーフィー氏より、喜びのコメントも到着いたしました。



<Avalanche Software シニア・デザイナー ケリー・マーフィー氏 コメント>

Avalanche Softwareを代表して、今年の「PlayStation Partner Awards」で、「SPECIAL AWARD」および「USERS' CHOICE AWARD」の両方に選ばれたことを光栄に思います。PlayStation(R)5で『ホグワーツ・レガシー』を制作することは、とても素晴らしい経験でした。PS5プラットフォームによって、『ホグワーツ・レガシー』で想像しうるファンタジーを全て実現することができたからです。これらの賞は、世界中のファンのために魔法ワールドの究極のゲームを作ろうという私たちの情熱だけでなく、ゲームを実現するためのソニーとの素晴らしいパートナーシップによるものです。今後とも『ホグワーツ・レガシー』、WB Games、Avalanche Softwareをよろしくお願いいたします。







世代を超えて、多くの人を魅了し続けている「ハリー・ポッター」魔法ワールドの新たな1ページとなった『ホグワーツ・レガシー』は、原作本から約190年前となる1800年代の魔法界を舞台とした、オープンワールド・アクションRPG。プレイヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となって、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出ます。先日11月14日にはNintendo Switch版もリリースされ、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC版も好評発売中。さらに、本作の開発の裏側に迫った長編ドキュメンタリー「The Wizardry Behind Hogwarts Legacy」(原題)も年内に公開予定です。ぜひ、『ホグワーツ・レガシー』の世界をゲームと映像でお楽しみください。



「The Wizardry Behind Hogwarts Legacy」(原題)オフィシャルトレーラー公開中!(英語版のみ)

https://youtu.be/sQEbj1YlTa8?si=x0QHYEl2jCdSl3fv



<オープンワールド・アクションRPG『ホグワーツ・レガシー』とは>





未知の運命、知られざる物語『ホグワーツ・レガシー』

『ホグワーツ・レガシー』は、1800年代の魔法界を舞台とした、オープンワールド・アクションRPGです。プレイヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となって、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出ます。冒険を通して、プレイヤーは強敵と対峙しながら呪文をマスターし、魔法薬を調合し、魔法の植物を収穫することで、魔法の能力を開花させていきます。新たな仲間たちとの出会い、個性豊かな教師たちとの交流を経験し、魔法界を危険に晒す邪悪な存在に立ち向かいましょう。

先日11月14日にはNintendo Switch(TM)版がリリースされ、PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One / PC版も好評発売中です。



また、「ハリー・ポッター ファンクラブ」のアカウントとWB Gamesアカウントを連携することで、先日、日本語版もオープンして話題となった「公式ホグワーツ組分け帽子診断」サイトの結果を『ホグワーツ・レガシー』に引き継ぐことも可能。さらに、杖の診断結果の引継ぎや、ゲーム内アイテムの「寮マニアの制服のローブ」と「くちばし付きの頭蓋骨マスク」を獲得することもできます。

※杖診断サイトなど一部ページは英語のみの表記となります。



■日本語版「公式ホグワーツ組分け帽子診断」サイト:

https://www.wizardingworld.com/ja/sorting-hat



オープンワールドの魔法界を探索しよう!

1800年代のホグワーツを舞台に、これまでにない魔法界があなたを待っています。ホグワーツ、ホグズミード村、禁じられた森や辺境を自由に散策しましょう。



なりたい魔法使いを目指そう!

魔法薬を調合したり、植物を育てたり、魔法動物を手懐けたり……ホグワーツでの学生生活を体験しながら、強力な魔法使いになるための呪文を学びましょう。プレイヤーの選択と交友で、善と悪、あなたがどんな道を進むかが決まります。



新たな魔法界で冒険を繰り広げる!

未踏の時代の魔法界に足を踏み入れ、過去に隠された真実を明らかにしましょう。トロールや闇の魔法使い、小鬼との戦いや、魔法界の運命を脅かすあらゆる危険な悪との対決があなたを待ち受けています。



【商品概要】

■商品名: ホグワーツ・レガシー

■対応機種: PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One /

Nintendo Switch(TM) / PC

■発売日:発売中

■価格: PS5(TM) / Xbox Series X|S 通常版:8,980円(税込9,878円)

デラックス・エディション(デジタル版):9,980円(税込10,978円)

PS4(TM) / Xbox One 通常版:7,980円(税込8,778円)

PS4(TM) デラックス・エディション(パッケージ版):8,980円(税込9,878円)

Nintendo Switch(TM) 通常版:7,980円(税込8,778円)

Nintendo Switch(TM) デラックス・エディション:8,980円(税込9,878円)

■ジャンル: オープンワールド・アクションRPG /プレイ人数: 1人

■メーカー: WB Games CERO表記:C区分(15歳以上対象)



著作権表記:HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and (TM) Warner Bros. Entertainment Inc.



公式サイト: https://www.hogwartslegacy.com/ja-jp

公式Facebook: https://www.facebook.com/warnergame

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/warnergame

公式YouTube: https://t.co/Z5IRcQusSA



【魔法ワールドとは】

少年だったハリー・ポッターが、キングスクロス駅の9と3/4番ホームに連れて来られてから年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険はポップカルチャーに広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。8作もの大ヒット映画となった『ハリー・ポッター』シリーズは、人々の生活に魔法の物語を届け、「ハリー・ポッター」魔法ワールドは世界中で最も愛されるフランチャイズの一つとなりました。さらに、壮大な世界は、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズ3作品、数々の賞に輝く舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』、最先端をいくポートキー・ゲームズのビデオ&モバイルゲーム、革新的なコンシューマープロダクツ、4つのテーマパークを含むスリリングなライブ・エンターテイメント、そして洞察に満ちた展覧会や近々始まる「ハリー・ポッター」のTVシリーズへと広がりを見せています。また、ワーナー・ブラザース「ハリー・ポッター」魔法ワールドエクスペリエンスのポートフォリオには、最新のフラッグシップストア「ハリー・ポッター ニューヨーク」、「スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、リテールショップ「プラットフォーム 9 3/4」も含まれます。「ハリー・ポッター」魔法ワールドはこれからも進化を続け、新鮮で心躍る魔法の世界へ『ハリー・ポッター』シリーズのファンを引き込み、世界中のファンコミュニティそして次世代の人々を、自らが魔法を発見する冒険へご招待します。



WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)



▼魔法ワールド最新情報はこちら▼

公式サイト: https://warnerbros.co.jp/franchise/wizardingworld/

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/wizardingw_jp



