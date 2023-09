[株式会社イーオン]

「AI Speak Tutor 2」に新機能を追加し2023年9月21日(木)より提供開始~新たに職業別英会話コンテンツやChatGPTを活用した機能を拡充~



英会話教室を運営する株式会社イーオン(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:山崎高人、以下「イーオン」)は、リアルに近い英会話練習ができるAI対話型英会話学習アプリ「AI Speak Tutor 2」について、新機能追加および新価格での提供を2023年9月21日(木)より開始します。職業別の英会話が学べるコンテンツや、OpenAI社が開発した自然言語処理モデル「ChatGPT」を活用した会話練習が追加となりました。また「アプリ学習だけではどうしても続かない」という方には、「AI Speak Tutor 2」での学習とイーオンのスクールやオンラインでのレッスンを合わせて継続学習をサポートするパッケージも提供いたします。さらに気軽に始めたい方からしっかりと学習したい方まで、幅広くご利用いただくことができるような料金設定になりました。イーオンは夢に向かってチャレンジするすべての人の語学力向上を全力でサポートしてまいります。





■「AI Speak Tutor 2」特設サイト:https://www.aeonet.co.jp/lp/ai_speak_tutor_2/



※アプリ使用イメージ



※アプリ画面



※「AI Speak Tutor 2」新機能の紹介動画



最近では旅行で日本に訪れる外国人も増加し、飲食店やホテル、街中などで海外の方と接する機会が増えてきています。「すぐに仕事で使える英語表現を身に付けたい」というニーズにお応えをして、職業別の英会話コンテンツを追加しました。仕事で英語を使う場合は特に、より実践力を身に付ける必要があります。職業別英会話では、それぞれの職業で起こり得るシチュエーションに合わせた単語やフレーズを練習できるため、すぐに実践練習に入れることが強みとなります。

また、「ChatGPT」を活用したコンテンツの追加や、気軽に英会話練習がしたいユーザーを考慮した新料金プランを設定し、さらに、アプリだけでは学習が続かないというユーザーをサポートするサービスを新たにスタートするなど、ご利用いただく方それぞれのニーズに合わせた学習をご提供できるようになりました。



■追加コンテンツ

1.「ChatGPT」を活用したコンテンツ

新たに「ChatGPT」を活用したコンテンツ【AIレベル診断】と【AI Talk】の二種類をLG CNS社と共同開発で追加しました。(※)

「ChatGPT」を活用することで、実践的な会話や自分の回答によってAIからの返答が変わる柔軟性のある会話が可能となります。



【AIレベル診断】

AIレベル診断では、「ChatGPT」を活用し、ユーザーの回答によってユーザーのレベルに合った問題を生成し出題します。さらにLG CNS社の発音評価技術およびAI技術を活用してCEFR(※)レベルに基づいた正確な診断結果を提供。ユーザーは自分のレベルに合う学習をしながら上達していることが、AIレベル診断で確認できます。



【AI Talk】

特定のシーンにおいて、人と会話をするように自然なスピーキング練習を楽しめます。自分の発した言葉にAIが的確に返答してくれるため、学習に集中できます。会話はAIレベル診断で判定された自分のCEFR(※)レベルに合わせて生成されるため、自分の英語力に最適な会話練習が可能となります。



※本アプリを共同開発しているLG CNS社は、Microsoft社と戦略的協業パートナーシップのもと、「Azure Open AI Service」が提供するChatGPTなど生成AI技術を活用した新規サービスを開発しています。

※CEFRとは、Common European Framework of Reference for Languages の略。語学のコミュニケーション能力別のレベルを示す国際標準規格。欧米で幅広く導入され、6つのレベルが設定されています。



2.職業別英会話「English@Work」

イーオンスクールおよびイーオン・オンラインレッスンにて提供をしている、職業別英会話のテキストが今回「AI Speak Tutor 2」で、リアルに近いAIとの会話という形で学べるようになりました。AIがお客様役になり、「ホテルフロント」「駅員」「居酒屋店員」など、それぞれの職業のよくあるシーンで使える会話を練習できるため、すぐに仕事で役に立つ表現を学習することが可能です。

今回のアップデートでは16種類の職業に対応。12月までに全45職業に対応予定。

【職業別英会話紹介】https://www.aeonet.co.jp/online/vr/



【今回対応する職業一覧】





【今後のアップデート予定の職業一覧】

※詳細はリリースよりご確認くださいませ



■新しい料金プランの設定

これまでの「AI Speak Tutor 2」は一律3,300円(税込)で全てのコンテンツをユーザーにご利用いただいておりましたが、気軽に始められるようにBasic、Prime、Prime Plusの3段階に変更しました。



※1アルファベットにつき、1ポイント使用。自分が発話した分のみカウントされる。 例えば1回の発話で ”Hi, Hana! How are you today?” と話した場合、「,」や「?」などを除き、アルファベットで20文字のため、20ポイントが消費される。同量の発話をした場合1,000回の発話が可能。



■アプリ+レッスンで効率よく学習をサポート「Blended Study Pack」

(1)パッケージサービスの開始

アプリで自習した内容を、イーオンの教師を相手に実践練習ができるパッケージサービス「Blended Study Pack」を開始します。実践練習は1対1のプライベートレッスンでイーオン・オンラインレッスンもしくはスクールにてご受講いただけます。

アプリでの学習は手軽にできるものの、なかなかモチベーションをキープすることが難しいという方も、イーオンのレッスンと組み合わせることでモチベーション維持はもちろんのこと、効果的な英語力向上を目指せます。



(2)「Blended Study Pack」ご購入方法

「Blended Study Pack」のご購入はイーオン・オンラインレッスンHPにてお問い合わせください。

(イーオン・オンラインレッスンHP:https://www.aeonet.co.jp/online/ )

・プライベートレッスンのみの追加購入はイーオン・オンラインレッスンHPもしくはお近くのスクールにてお申込みが可能です。

・アプリ会員のPrimeやPrime Plusにお申込み後、途中でオンラインもしくはスクールでのプライベートレッスンを追加することも可能です。



(3)「Blended Study Pack」の料金

「Blended Study Pack」は、アプリ利用料金(PrimeもしくはPrime Plus)の3ヶ月分の事前購入とオンラインでのプライベートレッスン12回を同時に購入すると、それぞれ別々での購入金額合計より10%の割引価格になります。

※詳細はリリースよりご確認くださいませ



※オンラインおよびスクールでのプライベートレッスン追加購入の場合は、お申込のレッスン回数などにより価格は異なります。



■アプリダウンロード方法

・提供開始日:2023年9月21日(木)

・料金:Basic会員:無料/Prime会員:1,980円(税込)/Prime Plus会員:3,300円(税込)

※Prime会員とPrime Plus会員は、1週間無料体験後、1ヶ月毎に自動課金

・購入方法:下記URLもしくはQRコードより、App Store または Google Play からダウンロード。



【IOS版:対応OSバージョン:iOS 12.0以降】

ダウンロードURL: https://apps.apple.com/jp/app/ai-speak-tutor-2/id6444432224







【Android版:対応OSバージョン:Android 6.0以上】

ダウンロードURL:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.aeonet.aispeaktutor2







※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。



■AI Speak Tutor 2とは

「AI Speak Tutor 2」は、AIとの対話を通じて英会話学習を行うことのできるアプリです。AIが利用者の回答を評価・分析し、利用者がうまく回答できない場合はヒントを提示して会話がつながるように誘導するなど、実際に人と話をしている感覚で実践的に英会話のスキルを習得できます。

また「AI Speak Tutor」および、これまでの「AI Speak Tutor 2」ではネイティブの発音をベースとしてAIが音声を認識していた為、発音によっては正しい文章でも認識がされにくいという利用者の声もありました。そこで今回のアップデートでは音声認識率を見直したことで、ノンネイティブスピーカーの発音も認識がしやすいものになり、より一層英語学習者が使いやすいアプリとなりました。





■アプリイメージ

【学習ステップ】

▼会話表現



▼重要表現



▼代替表現



▼実践練習







【学習レポート】













【イーオンについて】

イーオンは1973年に創業以来、語学教育を通した世界で通用する人材育成を目指しています。英語上達のためにオリジナル教材を開発し、指導力と人柄ともに優れた日本人教師と外国人教師を採用。それぞれの強みを活かした効果的なレッスンで、学習者が苦手を克服しながらコミュニケーション力を高め、日常英会話やビジネスで使える英語力の習得、また資格取得に関してもサポートを行っています。2018年からはKDDIグループの一員となり、イーオンの持つ英語教育のノウハウと、KDDIグループの持つ情報通信技術を掛け合わせたEdTechを推進し、サービス提供に取り組んでいます。



◆イーオン公式HP:https://www.aeonet.co.jp/

■イーオン・オンラインレッスンHP:https://www.aeonet.co.jp/online/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/21-14:16)