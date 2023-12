[リソルの森株式会社]

梅が咲き誇る空間でヨガ体験ができるウェルネスイベント「梅のピクニックBOXランチ付きヨガ」を2月25日に開催



体験型リゾート施設『Sport & Do Resort リソルの森』(所在地:千葉県長柄町、代表取締役社長:曽谷友紀)では、約450本の梅の花がまもなく見ごろを迎える約7,000坪の梅園にて気軽にお花見ピクニックを楽しんでいただくため、春の食材をふんだんに使用した豪華なメニューが好評の梅見弁当「梅のピクニックBOX」について、一部デザートメニューを刷新し、「翠州亭(すいすてい)」にて1日15食限定で、2024年2月3日(土)から3月3日(日)までの期間販売します。







約450本の梅が咲き誇るリソルの森の梅園で、気軽にお花見ピクニックが楽しめると好評の梅見弁当が今年も登場。今年は、地元・千葉県産の旬の味覚・いちごを使用した「小さな瓶詰め苺パフェ」がついて、さらに春らしい気分に!





『Sport & Do Resort リソルの森』の施設内にある梅園では、約7,000坪の広い空間に、蝋梅、紅梅、しだれ梅、豊後梅、白加賀梅、野梅、緑縁梅など、約450本の梅の木が立ち並び、毎年1月下旬ごろ開花し、2月中旬から3月上旬にかけて見ごろを迎えます。そんな梅園でのお花見ピクニックをより気軽に楽しんでいただけるようにと、「翠州亭」では2022年より「梅のピクニックBOX」を販売。筍や菜花、春を告げる鰆など、春の彩り豊かな食材をふんだんに使用し、見た目にも心がうらかかになる特別な梅見弁当となっています。

今年はさらに春らしい気分を盛り上げるべく、スイーツメニューを刷新。芳醇な味わいが楽しめる旬の味覚として、地元・千葉の山崎農園の採れたていちごを使用した「小さな瓶詰め苺パフェ」を提供します。



気軽にウェルネス体験「梅のピクニックBOXランチ付きヨガ」イベント開催!







「グランヴォー スパ ヴィレッジ」では、大自然を活かした混雑とは無縁の開放的な空間で“非日常”を楽しめる体験型リゾート施設の特性を活かし、近年高まりつつある体験型の旅行・レジャーに対する需要に応える、季節ごとの体験プログラムやイベントを提供しています。

今回、「梅のピクニックBOX」の販売に合わせ、梅が咲き誇る空間でヨガ体験ができるランチボックス付きのウェルネスイベントを2024年2月25日(日)に開催します。春の訪れを感じ始める心地よい午前の日差しの中、ヨガインストラクターのレクチャーのもと全身を解きほぐしていくことで、 心も身体もリフレッシュできるイベントです。





「梅のピクニックBOX」メニュー

前菜:厚焼き玉子 鎌倉文甲 合鴨ロースのスモーク

肉料理:ローストビーフ 付け合わせ 春のお野菜

揚げ物:海老しんじょ 編み目春巻き 青唐 梅塩

煮物:筍饅頭 花人参 絹さや含ませ

焼物:鰆西京焼 紅白はじかみ 付け合わせ 赤梅蜜煮

お食事:彩りちらし寿司 ~いくら・えび・菜花・錦糸玉子・酢取り生姜

デザート:小さな瓶詰め苺パフェ

*特典:先着5組様にピクニックシートレンタルサービス(梅昆布茶付き)



販売期間:2024年2月3日(土)~3月3日(日)の期間、毎日

※梅の開花状況により変更になる可能性があります。

料金:2,750円(税込)<1日15食限定>

※お食事がお済みになりましたら、容器の返却をお願いいたします。

ご予約:前日12:00までにHPもしくはお電話にてお申し込みください。

受け取り場所:翠州亭 当日12:00にお受け取りください。

詳細:https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji122.html





「梅のピクニックBOXランチ付きヨガ」

リソルの森の梅園でのヨガ体験に「梅のピクニックBOX」が付いた、日帰りでもご参加できるウェルネスイベントを開催します。

◇開催日:2024年2月25日(日)

◇スケジュール:

10:50 翠州亭のエントランス集合

11:00~12:00 お花見ヨガ(ヨガマットレンタル)

12:00~13:30 各自ピクニックランチ

(ピクニックシートと湯たんぽレンタル、梅昆布茶)

14:00~ オプションで温泉、スパもOK

◇定員:10名

◇料金:3,850円

◇予約:前日12:00までにWEB予約必須



▼ヨガインストラクター:小宮山恭子

ヨガインストラクター歴20年以上。キッズヨガインストラクター、マタニティヨガインストラクター、シニアヨガインストラクター、骨盤ヨガインストラクター、笑いヨガインストラクターなど数多くのヨガ資格を保有する。



『Sport & Do Resort リソルの森』概要

◇所在:〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野521-4

◇電話番号:0475-35-3333

◇アクセス:・東京湾アクアラインから圏央道利用 「茂原長柄スマートIC」から約5分。

・東関東自動車道、京葉道路利用 県道67号線「板倉IC」から約5分。

◇敷地面積: 総面積約100万坪



