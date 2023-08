[Mellia株式会社]

ご購入いただいた方への特典として、今回のポップアップ限定のノベルティをご用意!



デリケートゾーンケアブランド『I’m La Floria(アイム ラフロリア)』は、2023年8月18日(金)~2023年8月30日(水)まで、ルクア イーレにて期間限定ポップアップショップを開催いたします。

同店舗で単独にてポップアップを開催するのは、初めてとなります。



今回のポップアップのためにご用意した「ファブリックミスト 5ml」を、ノベルティ特典としてプレゼントいたします。ブランドローンチ当初から不動の人気を誇る"イヴピアッツェローズ"と、リラックス効果が期待できる"ブレスオブガーデン"の2種からお選びいただけます。







期間限定ポップアップショップ概要





期間:2023年8月18日(金)~2023年8月30日(水)

開催場所:ルクア イーレ 2階 イセタン アーバンマーケット/プロモーションスペース

営業時間:10:30~20:30

https://www.lucua.jp/

※都合により内容が変更・中止となる場合がございます。



【ノベルティ内容】

■ファブリックミスト(非売品)をプレゼント

アイム ラフロリアのアイテムを3,300円(税込)以上購入いただいたお客様へ、今回のポップアップのためにご用意した「ファブリックミスト 5ml」をプレゼントいたします。アルコールを使用していないため、お子さまやペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

※なくなり次第終了







イヴピアッツェローズ



定番のローズとは一味違う、みずみずしくフレッシュで清潔感のある香り。まるで花束を抱えた時にふわっと香る、そんな幸せなひとときを感じられる香りなので、日中の気分転換にご使用いただくのがオススメです。













ブレスオブガーデン



まるで豊かな緑の中で深呼吸をするような、フレッシュでリラックス感のある香りです。リラックス効果が高いとされている4種の精油(イランイラン・パチュリ・ゼラニウム・オレンジ)を使用しているため、おやすみ前のピローミストとしてご使用いただくのがオススメです。







■バスソルト80g(非売品) をプレゼント!

アイム ラフロリアのアイテムを5,500円(税込)以上購入いただいたお客様へ、「バスソルト 80g(非売品)」をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了





バスソルト(イヴピアッツェローズの香り)



ミネラルを豊富に含んだヒマラヤ岩塩のバスソルト。少量でも温熱効果が期待できるため、身体を芯から温め、肌を保湿しながらなめらかでうるおいのある素肌へ導きます。





Mellia株式会社







“Everyday be yourself.(毎日を自分らしく)”をコンセプトに、2017年に設立。常識や慣習、女性らしさ、男性らしさなど 世の中を取り巻くさまざまな固定観念にとらわれることなく、一人ひとりが力を発揮することで、組織、社会、文化に明るい変化を生みだす未来を目指します。もっとオープンに、そしてシンプルな日々のケアとして根付くことを目指しD2Cブランドの展開をはじめ、ウェルネス領域におけるプロダクトや体験の提供を通じて 人々の美しく、すこやかなライフスタイルの実現に貢献します。





『I’m La Floria』(アイム ラフロリア)







デリケートゾーンケアを習慣化してほしいという思いから、全アイテムをデリケートゾーンだけでなく全身にお使い頂けるように商品開発をしています。普段のボディケアと同じステップで、デリケートゾーンのケアを習慣にして頂くことを目指しています。

私たちは、“Step to be lovin’(自分を愛するための一歩)”をコンセプトに、自分の一部である性ともっとオープンに向き合い、身近に感じる、シンプルな毎日のセルフケアを提案するブランドです。



・HP: https://im-official.com

・Instagram: https://www.instagram.com/im_official.jp/

・Twitter:https://twitter.com/im_lafloria

・公式LINE: @im_official

・note:https://note.com/mellia_inc/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/09-10:46)