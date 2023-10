[株式会社リアブロード]

「Make The World Your Stage .」をブランドフィロソフィーに掲げ、海外留学サービス「スマ留」を運営する株式会社リアブロード(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:神田慎 以下、リアブロード)は、本日2023年10月31日(火)から初の韓国プログラムをリリースすることを発表いたします。







プログラム詳細:https://smaryu.com/column/d/87483/



背景





スマ留ではこれまで英語圏の国をご案内しておりましたが、以前からお客様より韓国留学に関するお問い合わせを非常に多く頂いておりました。



そこで私たちは、「学びたい」という気持ちのある全ての方の夢を応援すべく、そのようなお客様のお声に応えられるよう、この度新たに韓国留学のサービス提供を決定いたしました。



韓国は日本から近く時差も少ないため、比較的気軽に海外へ挑戦していただける国となっております。今回のプログラムを経て、学生のうちに海外への関心・理解を深めていただくとともに、人生における貴重な経験を過ごしていただきたいと考えております。



今回のリリースを機に、今後も新たな国での留学サービス提供を継続し、顧客満足度向上に努めていく方針です。



「【大学生限定】学びも遊びも120%満喫!春休み韓国プログラム2024」とは?





本プログラムでは、勉強・グルメ・エンターテインメント・お買い物など韓国を満喫するすべての要素を詰め込んでおり、濃厚な2週間を過ごすことが可能です。



プログラムの魅力





1.韓国語初心者も安心!実績ある講師陣から生きた韓国語が学べる

本プログラムで通う語学学校「Rolling Korea」はソウルの中心地弘大に位置します。





受講していただくRKジェネラル韓国語コースでは、4技能を総合的に勉強しながら、特にスピーキングに重点が置かれています。



最新流行ソング、映像で学ぶ韓国語、実生活に有効な会話パターン、発音の校正などオリジナル製作した学習資料を利用して、勉強の楽しみを倍にさせる初心者も理解しやすいカリキュラムです。



2.知る人ぞ知る!韓国のトレンドホットスポットへ行ける



国の史跡に指定されている景福宮で韓服をまとったり、人気のロッテワールドで自由時間を過ごしたり、現地の韓国人がよく行くホットなインスタ映えエリアを巡ったりなど、学びと遊びの良いところどりをしたアクティビティが充実しております!



また、週末は自由にソウル市内を観光することもできます!素敵な思い出がたくさんできること間違いなしです。



3.日本人スタッフ引率ではじめての韓国でも安心できる!

韓国語を話せるスマ留スタッフ1名と、現地在住のアルバイトスタッフが同行するため、はじめての韓国の方でもご安心してご参加いただけます。



プログラムスケジュール

























プログラム詳細





▼プログラム参加日程

2024年2月11日(日)~2月24日(土)



▼募集人数

先着20名様



▼応募資格

・大学生限定

・語学力不問



▼プログラム料金

298,000円

※料金に含まれるもの:入学金、教材費、授業料、滞在費、アクティビティ料金



海外留学サービス「スマ留」について









海外留学サービス「スマ留」は年間利用者数5,000人以上の海外留学エージェントです。海外語学学校における時間帯別の稼働率に着目したシェアリングエコノミーのビジネスモデルにより、シンプルな料金体系かつ圧倒的な低価格を実現しております。海外留学エージェント10社におけるブランド調査でも「口コミ人気」「価格満足度」「認知度」の3つで1位を獲得しています。



「スマ留」サービスサイト:https://smaryu.com/

「スマ留」公式Twitter:https://twitter.com/sma_ryu

「スマ留」公式Instagram:https://www.instagram.com/sma_ryu/

「スマ留」公式Youtube:https://www.youtube.com/@lagomstudy2.081

「スマ留」公式LINE:https://liff.line.me/1656481190-Env0xWn1/landing?follow=%40smaryu&lp=EO158g&liff_id=1656481190-Env0xWn1



オンライン留学手配サイト「warple」について









「warple(ワープル)」は、語学学校/プログラムの検索・お申込み、渡航までの準備、学校/宿泊先の手配など、全てをインターネット上で完結でき、どこよりも安く留学が実現できる"日本初"のサービスです。



「warple」公式サイト:https://www.warple.jp/

「warple」公式LINE:https://lin.ee/eKTdcwI

「warple」公式Instagram:https://www.instagram.com/warple_official/

「warple」公式Twitter:https://twitter.com/warple_official

「warple」公式TikTok:https://www.tiktok.com/@lagom_study



株式会社リアブロードについて









株式会社リアブロードは、「Make The World Your Stage .」をフィロソフィーに掲げ、留学に行きたい時に誰もが気軽に利用できるサービスを提供することをミッションとしています。海外留学サービス「スマ留」・オンライン留学手配サイト「warple」・英会話学習

メディア「留学マナビジン」を運営しています。



所在地:東京都渋谷区代々木2丁目11-17 ラウンドクロス新宿6階

代表者:代表取締役 神田慎

設立年:2014年

資本金:1億1,000万円(資本準備金を含む)

コーポレートサイト:https://reabroad.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-18:46)