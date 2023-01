[サンロッカーズ渋谷]

TikTokで大人気「佐藤三兄弟」「meiyo」「OWV」がハーフタイムに登場!さらに、B.LEAGUEアナリスト 佐々木クリスさんによる解説トークライブを会場限定でお届け!





B.LEAGUE所属プロバスケットボールチーム「サンロッカーズ渋谷」は2023年1月18日(水)信州ブレイブウォリアーズ戦、20日(金)、21日(土)三遠ネオフェニックス戦を「YOYOGI SERIES 2023」と称し、国立代々木競技場 第二体育館にてホームゲームを開催いたします。「YOYOGI SERIES 2023」では、白熱したプロバスケットボールの試合はもちろん、ハーフタイムショーへの豪華スペシャルゲストの出演やバスケットボール解説者による会場限定のトークライブなど、様々なイベントを実施いたしますので、ぜひ会場でご堪能ください。



■毎試合のハーフタイムショーにスペシャルゲストが出演決定!

「YOYOGI SERIES 2023」では毎試合、ハーフタイムショーに豪華ゲストの出演が決定!華やかなパフォーマンスやライブをお楽しみください。



【1月18日(水)信州ブレイブウォリアーズ戦】

佐藤三兄弟





TikTok240万フォロワーを誇るイケメン三つ子。三つ子ならではのシンクロアクロバットを武器に、TV・SNSで大活躍中。

TikTok:https://www.tiktok.com/@ahy_triplets



【1月20日(金)三遠ネオフェニックス戦 GAME1】

meiyo





数々のバズソングを生み出す、令和のポップマエストロ。

2021年夏、自身の”なにやってもうまくいかない”人生を歌った楽曲「なにやってもうまくいかない」をTikTokに投稿したところバズを巻き起こし、メジャーデビュー。中毒性や哀愁のあるポップなメロディと、今の時代を生きる人たちの心情を汲み取った歌を届け続けている。

TikTok:https://www.tiktok.com/@meiyo_music



【1月21日(土)三遠ネオフェニックス戦 GAME2】

OWV





2019年に社会現象を起こした日本最大級のオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」に出演した元練習生4名により結成されたボーイズグループ。グループ名「OWV」には “Our only Way to get Victory~勝利を掴む僕たちだけの道~ 誰にも真似することのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”というメンバーの強い想いが込められている。

TikTok:https://www.tiktok.com/@owv_official_jp



■20日(金)、21日(土)三遠ネオフェニックス戦:解説のプロが会場限定のトークライブを開催!

ハーフタイムショーゲストの特別出演も!

20日(金)、21日(土)三遠ネオフェニックス戦では、バスケットボール解説者による会場限定のトークライブを実施いたします。観戦初心者の方でもさらに試合を楽しめる、ゲームの見どころやわかりやすいルール解説、選手情報などをお届けします。リアルタイムのみの、会場でしか聞くことのできない、特別なトークをお楽しみください。20日(金)は元日本代表選手の解説者「中川聴乃」さん、21日(土)は元プロ選手でB.LEAGUE公認アナリストの「佐々木クリス」さんをお迎えして、お届けします。





そして本トークライブには、ハーフタイムショー出演後に「meiyo」さん、「OWV」のみなさんにも特別出演いただきますので、お楽しみに。トークライブはスマートフォン向け音声実況配信サービス「PlatCast」を使用し開催されます。お手持ちのスマートフォンで専用ページにアクセスするだけで、無料でどなたでも簡単にご利用いただけます。会場でトークライブに参加するには、スマートフォンと、接続できるイヤホン・ヘッドホンをご持参ください。

※PlatCastは株式会社アイ・オー・データ機器が提供中の音声配信サービスです。

※通信費は別途必要です。

※会場でイヤホン・ヘッドホンのレンタルの実施はございません。あらかじめご了承ください。



■「YOYOGI SERIES 2023」開催記念ネックストラップ 18日(水)来場先着3,000名にプレゼント

「YOYOGI SERIES 2023」の初日、1月18日(水)信州ブレイブウォリアーズ戦では、「YOYOGI SERIES 2023」の開催を記念した、オリジナルネックストラップを先着3,000名様にプレゼントします。 サンロッカーズ渋谷のチームロゴ、サンディーがデザインされた、この日しかゲットできない記念ノベルティです。ぜひ入手ください。



■「YOYOGI SERIES 2023」の平日開催は2Fスタンド席のチケットが特別価格

たくさんの方に「YOYOGI SERIES 2023」をお楽しみいただくべく、18日(水)、20日(金)の試合は2Fスタンドのチケットを特別価格で販売しています。「2FスタンドC」はなんと大人1,000円(税込)、「2FスタンドB」は大人2,000円(税込)、そしてこども料金はその半額となっており、大変お得な価格です。ぜひこの機会にプロバスケ観戦の臨場感を体験ください。



「YOYOGI SERIES 2023」試合概要

試合名:2022-23 SEASON 第18節 信州ブレイブウォリアーズ戦

開催日:2023年1月18日(水)

開催地:国立代々木競技場 第二体育館(東京都渋谷区神南2-1-1)

スケジュール:17:30開場/19:05試合開始

試合情報:https://www.sunrockers.jp/lp/game_20230118/

チケット購入:https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/SR/20230118



試合名:2022-23 SEASON 第19節 三遠ネオフェニックス戦

開催日:2023年1月20日(金)、21日(土)

開催地:国立代々木競技場 第二体育館(東京都渋谷区神南2-1-1)

スケジュール:1月20日(金):17:30開場/19:05試合開始

1月21日(土):13:30開場/15:05試合開始17:30開場/19:05試合開始

試合情報:https://www.sunrockers.jp/lp/game_20230120_20230121/

チケット購入:1月20日(金):https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/SR/20230120

1月21日(土):https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/SR/20230121



サンロッカーズ渋谷 クラブ概要

クラブ名:サンロッカーズ渋谷

ホームタウン:東京都渋谷区

本拠地:青山学院記念館

創立:2016年

URL:https://www.sunrockers.jp/



