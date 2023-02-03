【卒業入学祝いのプレゼントにもおすすめ！】銀座逸革工藝からA…
［スパーキークリエイト株式会社］
きれいめコーディネイトに似合う上品なネックフォレットが手頃な価格で登場！マチが広めでとことん使いやすさにこだわったシンプルなデザイン！アクセサリー感覚で使えるこれからのオシャレの必需品！
スパーキークリエイト株式会社(本社：東京都足立区、代表取締役：成田 光 以下 スパーキークリエイト)は、当社のオリジナルブランド銀座逸革工藝の製品である、高品質かつシンプル・上品なデザインでシーンを選ばず使える本革ネックウォレットが、大好評につき累計販売個数700個突破しましたことをお知らせいたします。
■「ネックウォレット」購入ページ
販売価格：税込￥5,980
Amazon：https://amzn.asia/d/7vttHOG
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/sparky/neckwallet/
ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/yellowcreate/neckwallet.html
【ネックウォレットについて】
コンパクトに必要なものだけを持ち運びたい、というミニマリストの声から生まれた本革ネックウォレット。素材には天然の牛本革を100%使用し、熟練した職人の手作業で一つ一つ丁寧に制作しました。使えば使うほど味が出る革の表情が楽しめます。
一般的なネックウォレットに比べ、マチが広めにデザインされているため、カードケースやキーケースなどもそのまま収納可能です。外側ポケットにはスマートフォン収納スペースや便利なカードスロットが付いています。
カラーは合わせやすいブラック、ネイビー、ブラウンの３色を展開しています。高品質かつシンプルで上品なデザインで、大人の方でもシーンを選ばず使えるネックウォレットです。
商品概要
商品名：ネックウォレット
サイズ：約180×105×30mm
重量：約125g (ストラップ部分含む)
素材：本牛革
カラー：３カラー（ブラック/ネイビー/ブラウン）
■「ネックウォレット」購入ページ
販売価格：税込￥5,980
Amazon：https://amzn.asia/d/7vttHOG
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/sparky/neckwallet/
ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/yellowcreate/neckwallet.html
■会社概要
会社名： スパーキークリエイト株式会社
代表者 ： 代表取締役 成田 光
所在地 ： 〒120-0035 東京都足立区千住中居町28-7 萬国ステイタスビル 2F
設立 ： 2015年10月27日
事業内容：自社製品の開発、海外製品の輸入販売。
URL ： https://sparkycreate.com/
TEL：03-6420-2107
E-Mail：support@sparkycreate.com
※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
スパーキークリエイト株式会社
担当：内山
Tel ： 03-5284-9202
E-Mail： info@sparkycreate.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-19:46）
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