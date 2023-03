[株式会社A.L.I. Technologies]

2023年3月16日(日本時間-東京)、エアモビリティ・プラットフォーム「COSMOS(Centralized Operating System for Managing Open Sky)」とホバーバイク「XTURISMO Limited Edition」を開発・製造するAERWINS Technologies Inc. (NASDAQ: AWIN) (「AERWINS」または「当社」) は、アラブ首長国連邦 (UAE) 政府および政府機関向けに「XTURISMO Limited Edition」のフライトパフォーマンスを実施しましたことをお知らせいたします。











この度のフライトパフォーマンスは、AERWINSの戦略パートナーであるUAEのVault Investments L.L.C.と、アブダビのG42グループ会社BAYANAT.AIと共同で実施されたものです。2023年3月8日から3月12日(現地時間)にかけて、フライトパフォーマンスと飛行訓練を政府機関限定に公開いたしました。2023年3月13日には、アブダビのヤス・ベイ地区でVIP向けのお披露目会が予定されております。











AERWINSでは、XTURISMOの活用例としてインフラレスな移動手段を実現させるほか、砂漠地帯での国境警備や人命救助に役立てるケースも想定しております。また、XTURISMOの実用化に向けて、素早い離陸や、搭載カメラを使った周囲情報の迅速な共有を可能にするプラットフォームシステムも公開いたしました。



Vault Investments LLCとAERWINSの100%子会社であるA.L.I. Technologies Incとのジョイントベンチャー契約に基づき、近日中に設立されるJV会社は、UAEで同車を製造、生産、納入するとともに、政府機関や企業への販売拡大を目指します。



AERWINS CEO小松周平コメント

この1年間、我々はパートナーであるルタ家と共にXTURISMO のUAE市場への導入、UAE国営企業との資本業務提携、そして、その製造・生産・納車に至るまでの段取りを議論してまいりました。その集大成として、本日パフォーマンスが無事迎えられたことに関係各所の皆様へ感謝申し上げます。今後は、XTURISMO とドローン・エアモビリティ管制システムCOSMOSのパッケージを提供し、本格的な社会実装の実現をいたします。また、様々な環境へ適用できるようなインフラレスなモビリティの多様なモデルをお見せできるよう引き続き邁進していきたいと思います。





XTURISMOについて

「XTURISMO Limited Edition」は、映画スターウォーズシリーズにインスパイアを受けて開発された、弊社グループのアイコニックブランドです。空間を自由に移動できる楽しさや喜びを提供し、今までにない新しい体験を創出することを目指した夢のエアモビリティです。国内外問わず、災害救助やインフラ点検、エンターテインメントでの活用など幅広い実用の可能性を秘めています。



2022年6月には、モナコで行われた「Top Marques Monaco」にてグローバルローンチを発表。同年9月にアメリカ・デトロイトで行われた「国際デトロイトモーターショー(北米国際自動車ショー)」でのパフォーマンスと共にグローバル受注を開始し、世界中で大きな反響を呼びました。現在、世界中からオーダーや問い合わせをいただいております。





XTURISMOに関する情報:

公式サイト: https://aerwins.us/xturismo/

写真・映像素材:https://alit.box.com/v/XTURISMO-PRESSKIT2023

YouTube: https://www.youtube.com/@xturismoofficial551/featured

Instagram: https://www.instagram.com/xturismo_official/

お問い合わせ: info@aerwins.jp





AERWINS Technologies Inc.について

AERWINS Technologies は、「空中域(地面と空のあいだ、人の生活範囲の空中)から社会の仕組みを変えていく」をスローガンに、エアモビリティプラットフォームとなる管制アプリケーション「COSMOS*」、実用型ホバーバイク「XTURISMO」を展開しています。AERWINS Technologies は、既存の発想に捉われず、エアモビリティ(有人・無人)社会の実現に必要なシステムを開発し、イノベーションを起こし続けてまいります。

*COSMOS: Centralized Operating System for Managing Open Sky



Vault Investment LLCについて

2012年に設立されたVault Investments LLCは、ドバイを拠点としたテクノロジー志向の革新的な投資・アドバイザリー会社の1つです。5億ドル以上の企業ポートフォリオを持つVault Investmentsは、テクノロジー、小売、商業、不動産、貿易部門に多角化し、GCC、インド、エジプト、APAC、ヨーロッパをカバーする幅広い地理的なフットプリントを有しています。



LootahはAl Bu Humeir族に属する一族。アブダビからドバイに移り住み、Lootahという名前を得ました。先祖は200年間ドバイに住み、その後、生計の需要に駆られてアジュマーンに移り住みました。ルタ一族は、真珠採りや金取引、不動産業を営んでいましたが、1940年代にドバイに戻ると、建設業へ参入。その後、銀行業(ドバイ・イスラム銀行を設立)、製造業、食品・飲料、食品加工業(アル・イスラミ・フーズ)、石油・ガスなど、さまざまな事業に手を出し、常に新しい投資分野に目を向けています。政府機関や民間企業とも深く関わりを持ち、事業展開に取り組んでおります。



Sultan Lootahは現在、Vault Investments LLCのCEOを務めています。戦略的マネジメントのMBA、テクノロジーと公共政策の学位を持ち、官民両部門で23年の経験とともに、様々な政府の取り組みや創造的で多様な事業を率いて成功させてきました。



BAYANAT.AIについて

G42が過半数の株式を保有するADX上場公開企業であるBayanatは、防衛、環境、エネルギー・資源、スマートシティ、交通といった増え続ける分野に、世界クラスのAIを搭載した包括的な地理空間ソリューションを提供しています。地形図、水路図、航空図、空間データの測量、分析、管理、モデリング、可視化、地図作成サービスなどを提供しています。バヤナットのソリューションは、人工衛星、高高度疑似衛星(HAPS)、地球観測などさまざまなソースから得られる膨大な量のプレミアムデータやユニークなデータをAIによって活用し、地理空間情報(gIQ)を推進します。





広報担当連絡先(岡本):

info@aerwins.us

公式HP:https://aerwins.us/





IR担当連絡先:

John Yi or Thomas Thayer

Gateway Investor Relations

+1 949-574-3860

AERWINS@gatewayir.com



