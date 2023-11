[株式会社ユイコモンズ]



2023年11月1日



株式会社ユイコモンズ(本社:東京都港区、代表取締役:松原春男、以下「ユイコモンズ」)は、SaaS型動画販売プラットフォームUIshare(ユーアイシェア)for マーケットプレイスの料金プランを大幅刷新。

定額プランのデータ転送量の制限を撤廃し無制限とするなど、更に利用しやすい料金プランへ変更いたしましたのでご連絡します。





UIshare(ユーアイシェア)は、株式会社ユイコモンズが2020年1月にサービスを開始したSaaS型の動画配信DXソリューションです。

動画による社員教育(オンライン学習)はもちろん社内ナレッジ共有、Web社内報、動画マニュアル共有、動画販売サイト構築など様々なシーンでカスタマイズしてご利用になれます。



今回は、そのUIshareサービスの一つである動画販売プラットフォームUIshare for マーケットプレイスの料金プランを大幅刷新いたしました。



UIshare(ユーアイシェア)for マーケットプレイスの新料金プランについて



■新料金プラン導入の背景

UIshare for マーケットプレイスはSaaS型のサービスであり、初期費用無料で初期開発費などは必要なくリスクなく低価格で導入が可能です。しかしながら、事業計画を立てるにあたりできるだけ不確定な従量コストは無くしてほしいという声を多くのお客さまからいただいておりました。

そこでこの度、これまでの初期費用無料、ユーザー数無制限という条件に加えて更にデータ転送量無制限の利用が可能な料金プランの導入を決定いたしました。



■新料金プランについて

新しい料金プランの詳細は以下の通りです。

[主な変更点]

・定額プランMINIを新設。月額30,000円で1ヶ月から利用可能なお得なプランを設定。

・定額プラン(MINI,BASIC,STANDARD)のデータ転送量を無制限に変更。





UIshare for マーケットプレイス 料金表(税別)







■動画販売プラットフォームUIshare(ユーアイシェア)forマーケットプレイスの特徴・機能





UIshare(ユーアイシェア)for マーケットプレイスは低コストでかつ簡単に動画販売事業・サービスをスタートすることができる動画販売プラットフォームです。

直感的で使いやすいユーザーインターフェースと動画販売に必要な機能を標準搭載。リスクなく大規模な動

画販売・動画配信サービスを誰でも簡単にスタートできます。

主な機能は以下の通りです。









■UIshare for マーケットプレイスの主なご利用シーン

以下のようにさまざまなカテゴリーでご利用いただいています。



1.動画配信サービス

eラーニング販売サービスからエンターテイメントコンテンツ販売サービスまで様々な動画コンテンツの販売・配信サービスを実現できます。



2.モール型動画配信・販売サービス

GoGetterzやUdemyなどの動画コンテンツマッチングプラットフォーム事業がすぐに実現できます。コンテンツを販売したいコンテンツホルダーと視聴したいユーザーの集まるプラットフォームサービスを短期間で構築できます。



3.資格・検定の講座や試験のオンライン化

認定講座や資格試験、 また会員向け情報発信をオンライン化することで効率的な資格・検定事業の運用を実現できます。



4.会員サポート・有料会員サービス

ファンサイトや同窓会などの会員サイトに活用できます。コンテンツの配信から会員管理・会費の課金まで一気通貫して構築可能。有料会員サービスサイトが構築できます。



5.オンラインサロンサービス

サブスクリプション機能を使えば、簡単にオンラインサロンプラットフォームの構築が可能。動画配信はもちろん、PDFなどのデータファイルの配布やライブイベントなども開催できます。



■UIshare(ユーアイシェア)for マーケットプレイスの優位性



1.多彩な動画方法・販売コンテンツに対応

販売方法は、サブスクリプション販売・単品販売(レンタル)・単品販売(買い切り)の全ての方法に対応しています。また、ビデオオンデマンド動画の販売だけではなく、ライブ配信の販売やデータファイル(PDF・Officeファイル・写真ファイルなど)の配信・販売なども簡単に実施可能です。



2.利用シーンに合わせた多彩な料金プラン

全プランとも初期費用無料。初期投資リスクを考えずにすぐに動画配信をビジネスに利用できます。

料金プランはスモールスタートに最適な従量課金プランから、ユーザー数無制限・データ転送量無制限でダイナミックな運営を可能にする定額プランから選択いただけます。



3.オンボーディングからサイト運営まで充実したサポート

ユーザーは申し込みと同時に利用可能で、その日から全ての機能を試すことが出来ます。また、専門スタッフによるきめ細かなオンボードサポートを提供しスムーズでスピードあるサービス導入を実現します。

もちろん、運用後のサポート体制も充実。動画配信・販売サービスを自ら手掛けてきたからこそのノウハウをベースに充実のサポートを提供します。



4.感覚的なユーザーインターフェース

C2CサービスGoGetterz(ゴーゲッターズ)で培った感覚的で使いやすいユーザーインターフェースを提供。また、ユーザーの利用シーンを随時モニタリングし継続した開発をおこなっています。



5.最新のテクノロジーとグローバルアクセス

グローバルで活躍するエンジニアが常に最新のテクノロジーを装着。お客さまからのご要望に合わせて常に最新の機能を開発しています。また、ネットワークもグローバルに対応。世界中のどこでもネット環境のある場所ならどこでもアクセス出来ます。(英語版対応)



6.強固で信頼性の高いセキュリティを提供

AWSによる強固なクラウドセキュリティで最高水準のデータセキュリティや安全なグローバルインフラストラクチャを実現しています。また、サーバ・ネットワークの冗長化やデータの常時バックアップによる信頼性も担保。I PA準拠レベルのアプリケーションセキュリティとともにセキュアな環境を提供します。





SaaS型動画配信プラットフォーム"UIshare(ユーアイシェア)"

