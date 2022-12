[株式会社ラグーナテンボス]



株式会社ラグーナテンボス(所在地:愛知県蒲郡市、代表取締役社長:小寺 康弘)は、カウントダウンライブイベント「LAGUNA TEN BOSCH New Year's COUNTDOWN 2023」をテーマパーク「ラグナシア」にて2022年12月31日(土)に開催します。(公式HP http://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2022/cd/index.html)





ラグーナテンボスが主催するカウントダウンイベントである「LAGUNA TEN BOSCH New Year's COUNTDOWN 2023」ではChe'Nelleをはじめとする話題の人気アーティストが登場する熱いライブをお楽しみいただけます。年越しの瞬間には、出演アーティストよるカウントダウンの掛け声とともに、華やかに新年を迎えます。

大晦日は朝10:00から深夜1:00までアトラクションやエンターテイメントショー、イルミネーション、そしてカウントダウンライブと昼も夜も15時間連続で楽しめます。







■名称:LAGUNA TEN BOSCH New Year's COUNTDOWN 2023

■開催日:2022年12月31日(土)10:00~25:00

■会場:ラグーナテンボス ラグナシア

■特設サイトURL: http://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2022/cd/index.html

■お客様お問い合わせ先:インフォメーションセンター TEL:0570-097117(9:00 ~ 16:00)









・「Che'Nelle(シェネル)」

シンガーソングライター、シェネルは、マレーシア生まれオーストラリア育ち。日本ではラブソングの女王と呼ばれ、Baby I Love You,ビリーブ、ハピネスなど多数のヒット曲を持つ。1400万枚の売り上げ記録を持ち、2枚のアルバムもプラチナ・ディスク達成。4億回の動画再生回数の記録を持っている。











・「FAKY(フェイキー)」

フェイクなフリしてとことんリアルに。ルーツもスタイルも異なる最強の 5 人が集結(= ユニオン)。

2017 年にメジャー・デビューをすると、立て続けに配信シングルをリリース。「Spotify」Viral Top 50 チャートにて日米Top10 入りを記録したり、ブラジル公演・カナダ公演・スペイン公演で大成功を収めたりするなどグローバルに活躍。

2022年10月19日にFAKY 1st Full Album「F」をリリース。



・「Miyuu(ミユウ)」

1993年生まれ、左利き。大阪府出身の自然と旅を愛するシンガーソングライター。

京都のお寺や神社でギターで弾き語りしている動画をYouTubeで配信。そのスモーキーかつ優しい歌声と、京都×洋楽という異色の組み合わせが注目を集め、日本のみならず海外でも再生されるようになった。

2022年5月18日14th Digital Single「ride on」配信リリース。



・「cyan(シアン)」

12月21日生まれ。兵庫県出身。現在東京を拠点に全国で活動中。

さまざまな感情の情景を詩にすることを得意とし「人の心により添う」をテーマとしている。 全国ライブ会場を始め、イベント、式典、ダイニングレストランや学校、各施設、お寺、刑務所、教会などで ライブをするなど活動は多岐にわたる。

2019 年には台湾にて海外公演を実施。2020年には国内からアジアを始め世界各国でライブ活動を予定。大学での特別音楽講師として特別講習活動や大学生のライブ実施研修も実施。











・高柳明音

2009年にAKB48 の姉妹グループとして、名古屋・栄を中心に活動する秋元康プロデュースグループ SKE48 のメンバーとしてデビュー。Team KIIのリーダーも務めるなど人気メンバーの一人。2021年4月に同グループを卒業。

また、2018 年からは愛知県のバスケットボールチーム「シーホース三河」のPR隊長(代理)に就任。2020 年には正式にPR隊長に就任し、バスケやチームの魅力を発信している。

卒業後は、中京テレビを舞台としたドラマとイマーシブシアター「スタジオより愛をこめて」など女優業を中心に活動。MC経験も多数ある持ち前のトーク力で、バラエティやラジオパーソナリティーとしても活躍中。



・平松伴康

タレント、ラジオパーソナリティ。名古屋学院大学卒業。

大学在学時からイベントMCやモデルなどを務め、卒業後はラジオパーソナリティとして活動。2012年から現在に至るまでFC岐阜のスタジアムDJを担当している。

2017年より活動拠点を東京へ拡大。現在は朝の情報番組や、事件事故の現場リポーターなどを担当している。











10:00 開演

19:00 CLUB LAGUNA スタート

◆場所:ルナポルト

22:00 CLUB LAGUNA 終了

22:10 カウントダウンライブ 開演

◆場所:ジョイアマーレの浜辺

24:00 アーティストとともにカウントダウン

24:10 カウントダウンライブ 終了

25:00 閉園







◆LNCDパスポート(Aブロック)【入園+対象アトラクション+ライブ会場(Aブロック)】

一般価格 7,500円 ≪イベント割 6,000円≫

※3歳以下は無料です

◆LNCDパスポート(Bブロック)【入園+対象アトラクション+ライブ会場(Bブロック)】

一般価格 5,500円 ≪イベント割 4,400円≫

※3歳以下は無料です。

◆LNCD特別入園券【入園のみ ※ライブ会場への入場は不可】

大人(中学生以上) 3,000円

小学生 1,950円

幼児(3歳以上) 1,150円



■販売期間:2022年12月31日(土)23:59まで

※発売場所により販売終了時間は異なる場合があります。

■販売場所:ラグーナテンボスHP、e+(イープラス)

イベント当日はラグナシアチケットブースでも一般価格で販売









